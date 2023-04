Új helyzetet teremt az infláció és az energiakrízis az ingatlanbefektetéseknél

Az a tankönyvi példa, hogy az infláció jó az ingatlannak, hiszen csak indexálni kell a bérleti díjakat, a mostani inflációs környezet ennél azonban sokkal bonyolultabb. Az energiakrízis miatt a rezsiköltségek megugrottak, ez pedig befolyásolja a bérlők pénzügyi finanszírozási helyzetét is. Jó hír viszont, hogy a kamatszintek emelkedése új lehetőségeket is teremt a hozamszerzésben az ingatlanalapok számára – mondta el a Portfolio-nak adott interjúban Mikesy Álmos, a Diófa Alapkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója. A szakember kitért arra is, hogy közép távon a kezelt vagyon duplázása és a termékértékesítés online térbe való helyezése is szerepel a fő célok között az alapkezelőnél, azzal együtt, hogy a következő néhány évben a régiós fővárosokban is szeretnének megjelenni prémium, A kategóriás, nemzetközi bérlőkre fókuszáló irodaházakban.

Tavaly júniusban még az volt a terv, hogy 3 éven belül megduplázzák a kezelt vagyont az alapkezelőnél. Ez még mindig tartható célkitűzés?

Mikesy Álmos: A cél továbbra is a duplázás, vagy akár még ennél is ambiciózusabb. Elég jó irányba halad ebből a szempontból a vállalat , tavaly is sikerült bővítenünk a kezelt vagyont, már megközelítjük a 600 milliárd forintot, amivel a nem kiterjedt banki hálózattal rendelkező alapkezelők között az egyik legnagyobb szereplő vagyunk. A bejelentésekből tudható, hogy a jövőben a Diófa is egy bankcsoporthoz fog tartozni, a Gránit Bank alapkezelőben való tulajdonszerzése folyamatban van. A bank digitális fejlesztései és szolgáltatásai pedig számunkra is új lehetőségek ígéretét hordozzák.

Milyen változást hozott vagy hoz a Diófa működésében, céljaiban az, hogy a Gránit Bank lesz a többségi tulajdonos?

M. Á.: A Gránit Bank körül egy pénzügyi csoport alakul ki, amelynek része a Diófa és az Equilor befektetési szolgáltató, ezek tevékenysége pedig nagyon jól kiegészíti egymást. Az itt kiaknázandó szinergiákból a mi ügyfeleink is részesülni tudnak a jövőben. Az a cél, hogy ez a három intézmény a meglévő képességeire építve magas szolgáltatási minőséget nyújthasson az ügyfelek számára, legyen szó lakossági vagy intézményi ügyfelekről. Nem titok, hogy a Gránit Bankkal egy digitális irányt is kapott a csoport, hiszen a bankot elsősorban a digitális és innovatív megoldásairól, az online ügyféleléréséről ismeri a piac, ebben irányt mutatnak az egész bankszektornak. Kifejezett cél, hogy a pénzügyi szolgáltatói szektorban minden területen magas szintű digitális szolgáltatást nyújtson a bankcsoport.

A Diófa, illetve az általunk kínált termékek értékesítésének a jövője is a digitális térben van.

A Diófa kockázati és magántőke vonalon egyaránt mozog. Ez mit jelent pontosan?

M. Á.: A Diófa talán a legkomplexebb alapkezelő a hazai piacon. Négy fő üzletágunk van, amelyekből a legismertebb, az ingatlanbefektetések, ingatlanalap-kezelés, a második az értékpapír-vagyonkezelés, illetve intézményi ügyfelek vagyonkezelése. A harmadik a magán- és kockázatitőke-befektetések, a negyedik pedig méretében még a legkisebb, de a legdinamikusabban növekvő szegmensünk, a prémium vagyonkezelés. Ez a négy üzletág más bankcsoportok esetében akár négy különböző entitás által űzött üzleti tevékenység, hogy nálunk nem így van, az nyilván rengeteg szinergiát és üzleti lehetőséget biztosít házon belül, ugyanakkor kihívásokkal is teli.

A magán- és kockázatitőke a legfiatalabb üzletágunk, két éve indult el. Nem tudjuk megtagadni a DNS-ünkben lévő tudást, itt is szerepelnek ingatlanhoz kapcsolódó invesztíciók, miközben az ingatlanbefektetéseken túl más, elsősorban működő feldolgozóipari cégekbe is invesztálunk és tulajdonrészt szerzünk, ezzel diverzifikálva hazai befektetési portfóliónkat szektorális szempontból.

Másrészt a diverzifikációnak az ingatlanállományunk tekintetében van egy földrajzi iránya is, a most szinte kizárólag hazai, az irodaházak szempontjából elsősorban Budapest központú befektetési tevékenységet a környező országok felé is szeretnénk kiszélesíteni.

A lakossági befektetők hogyan részesülhetnek ebből?

M. Á.: Alapvetően a kockázati- és magántőke befektetések nem a lakossági befektetők számára vannak kitalálva, törvényileg is csak ún. szakmai befektetők fektethetnek ilyen alapokba. Ez azért van így, mert 10-15 éves, zárt végű alapokról beszélünk, így olyan befektetők látnak bennük fantáziát, akik egyrészt sokkal magasabb kockázati étvággyal rendelkeznek, másrészt képesek elkötelezni a forrásaikat ilyen hosszú távon. Nagyon ritkán van példa arra külföldön is, hogy lakossági befektetők közvetlenül fektessenek ilyen alapokba.

Mennyire jellemző Magyarországon, hogy az intézmények beszállnának kockázati- vagy magántőkealapokba?

M. Á.: Kevésbé jellemző, a piac fejlődése szempontjából ez egy következő lépés lehet. A pénztárak esetében azt tapasztaljuk, hogy egyre inkább erősödik eszközosztályok szempontjából a diverzifikációs igény. Most egy volatilisebb makrokörnyezetben élünk, reméljük, hogy a gazdasági helyzet normalizálódásával az ún. hozamsivatag nem jön vissza, a volatilitás viszont csökken, mivel ez esetben újra előkerülhetnek a kockázatosabb és hosszabb távú befektetést, ezáltal magasabb hozamokat biztosító eszközosztályok.

Azt látjuk a pénztárak és más intézményi szereplők kapcsán, hogy egyre nagyobb az érdeklődés valamilyen zöld, ESG-befektetés iránt, így a kockázati- és magántőkealapoknak is érdemes ebbe az irányba elmozdulni.

Vannak most is zöldesített, energiahatékony irodaházak, de az ESG-irány ennél sokkal szélesebb. Az energiareziliencia például nagyon fontos célja lesz a következő évtizednek. Mi azt tapasztaljuk, hogy nem a különböző címkéket keresik a befektetők, hanem a valódi, fontos környezeti és társadalmi hatással rendelkező befektetéseket. Minden alapkezelőben ki kell nőnie egy olyan új tevékenységnek, amely valódi ESG-befektetéseket hajt végre, és nem elég csak azt mondani, hogy ez zöld vagy energiahatékony, hanem ezeket rendszeres riportinggal be is kell bizonyítani. Ez jelentős kihívás minden alapkezelőnek a kevés elérhető adat és az újszerű módszertanok miatt, de ma már ott tartunk, hogy az SFDR rendelet szerint sztenderd riportokat készítünk a környezeti jellemzők előmozdításáról, amit minden egyes befektető le tud majd tölteni a weboldalunkról.

Azt szokták mondani, hogy az ingatlanpiacnak jó a magas infláció. Hogyan mutatkozik meg ez a hozamokban, illetve finanszírozási költség oldalról mit okoz?

M. Á.: Az a tankönyvi példa, hogy az infláció jó az ingatlannak, hiszen csak indexálni kell a bérleti díjakat, és legrosszabb esetben egyéves késéssel leköveti a bevételi oldal az infláció emelkedését.

A mostani inflációs környezet ennél azonban sokkal bonyolultabb.

A Diófánál lévő modern kereskedelmi ingatlanok nyilvántartása és a bérlőkkel kötött szerződések euró alapúak, így nálunk az euróinfláció az irányadó. Tavaly 8-9 százalékos euróinflációt jelentett az indexálás, ami nyilván segít a bevételi oldalon. Azt látjuk azonban, hogy a kínálati sokk mellett az egyik olyan tényező, ami a legfontosabb szerepet játszotta a hozamszerzésben, az az energiakrízis, az energiaárak emelkedése. A rezsiköltségek megugrottak, ez pedig befolyásolja a bérlők pénzügyi finanszírozási helyzetét, hiszen azzal szembesülnek, hogy egyrészt magasabb bérleti díjat kell fizetniük, másrészt a rezsiköltségeik akár a többszörösére is emelkedtek. A Diófa helyzete ilyen szempontból kifejezetten jó, ami annak köszönhető, hogy az alapkezelő történetében végig a prémium ingatlanokra fókuszált, ezáltal jól diverzifikált a bérlői mixünk, elsősorban nemzetközi hátterű nagyvállalatok a bérlőink, akik képesek voltak ezt a rezsiemelkedést megfinanszírozni, illetve ez nem okozott komolyabb gondot a működésükben, mivel jellemzően alacsony energiaintenzivitású tevékenységet végeznek.

Alapjaink ingatlanállománya is előnynek bizonyult a jelenlegi piaci helyzetben, hiszen magas energiahatékonyságú épületekből áll, melyek alacsonyabb költségszintet tudnak biztosítani a bérlőinknek. Továbbá energetikai fejlesztéseink is folytatódnak, például napelemeket létesítünk és fejlesztjük az ingatlanok fűtési rendszereit. Ettől függetlenül az elmúlt éven proaktívan kommunikáltunk és működtünk együtt a bérlőinkkel, hogy az őket segítő válaszokat tudjunk adni a kialakult új energiahelyzetben.

Az új hozamkörnyezetben, ahol a befektetőknek sokkal szélesebb paletta áll rendelkezésre, ha a megtakarításaikról döntenek, az a feladatunk, hogy minden bázispontért megdolgozzunk, a befektetőink számára nem lehet olyan eleme az ingatlankezelésnek, ami akár csak néhány hétre hozamkiesést jelentene. Ennek egyik fontos eleme az, hogy a követeléseinket megfelelően, a bérlőkkel együttműködve, de a befektetők és a tulajdonosok érdekeit figyelembe véve kezeljük. Ilyen az is, hogy az indexálásokkal nem lehet csúszni, míg korábban ez is csak formalitás volt, most sokkal feszesebb határidők mentén kell végeznünk.

A Diófa talán legismertebb terméke a Magyar Posta Takarék Ingatlanalap, 240 milliárd forint körüli nettó eszközértékkel, ami azért fontos, mert egyrészt felügyeleti, másrészt egyéb prudenciális elvárások miatt jelentős aránya likvid eszköz. Míg korábban a már említett hozamsivatagban a likvid arányon nem nagyon lehetett pénzt keresni, most egy új fókusz került be, a likvid források megfelelő befektetésén a lehető legmagasabb hozam elérése, hiszen így az ingatlanok által termelt hozam és a likvid rész hozama tudja azt a versenyképes hozamot kiadni, ami a befektetők számára továbbra is kecsegtetővé teszi a befektetést az alapba.

Ha már likvid arányok. Azzal, hogy Magyarországon effektíve 18% az alapkamat, mennyiben vannak az ingatlanalapok ösztökélve arra, hogy csökkentsék a likvid eszközök arányát a portfólión belül? Van egyáltalán olyan ingatlanportfólió, ami ennél többet tud most hozni?

M. Á.: A felügyeleti elvárás 15 százalék likvid hányad, az alapkezelőknél a belső szabályzat ennél magasabb szintet ír elő. Miközben a hozamverseny egy komoly nyomást tesz az alapkezelőkre, hogy racionalizáljanak és az allokációkat ennek megfelelően hozzák meg, folyamatosan figyelnünk kell, mert nagyon bizonytalan környezetben dolgozunk most már jó pár éve. Láttuk, hogy a Covid indulásánál is volt egy komolyabb forráskiáramlás, nemcsak a Diófánál, hanem más nyilvános alapoknál is. Ugyanez kisebb mértékben, de ismét megtörtént tavaly február-márciusban, az orosz−ukrán háború kitörésekor. Egyetértünk a felügyelettel, amely figyelemmel kíséri ezeket az alapokat, hiszen azzal, ha megfelelő szinten tartjuk a likviditást, egy bizonytalan gazdasági környezetben, tartós negatív befektetői hangulat esetén is biztonságosan működhet az alap.

A likvid forrás szintjének a napi monitorozása mindig nagyon fontos, ahogyan a jelenlegi időszakban is, most nem célszerű túlzottan megközelíteni akár a felügyeleti, akár a belső limiteket.

A másik oldal egy nagyon izgalmas kérdés, hiszen a jelenlegi piacon slágerterméknek számító rövid kötvényalapok, pénzpiaci alapok, illetve lakossági állampapírok nagyon komoly versenyt támasztanak a korábbihoz képest az ingatlanalapok számára. Az elmúlt években nem volt kérdés, hogy az ingatlanalapok tartósan magas hozamokat tudtak biztosítani egy nem feltétlenül sokkal magasabb kockázati szint mellett, ez most már nem triviális. Ugyanakkor a háború kezdete óta eltelt időszak alapján is kijelenthető, hogy a befektetők összetetten gondolkodnak. Tisztában vannak azzal, hogy az ingatlanbefektetések sokkal hosszabb távú gondolkodást igényelnek, és számolnak vele a befektetési portfóliók kialakításakor. Tehát nem jellemző, hogy valaki teljesen megszüntetné az ilyen irányú befektetéseit, inkább a diverzifikáció látszik. Ezt támasztja alá, hogy a tavalyi év végéhez képest enyhe állománynövekedést vagy stagnálást tapasztalunk.

Az ingatlanalapokba az elmúlt időszakban tapasztalható beáramlások szerintem annak is köszönhetők, hogy túl vagyunk az inflációs csúcson. Bár utóbbi hetekben kisebb zavart okozott a bankpánik, de alapvetően az a piaci várakozás, hogy a magas pénzpiaci hozamszintek nem fenntarthatók hosszú távon. Az állományi adatokra folyamatosan figyelnünk kell, hiszen ebben a környezetben egy hozzánk nem annyira közel lévő geopolitikai hír is befolyásolni tudja azt, hogy a befektetők milyen napi döntéseket hoznak.

A bérleti díjak és az ingatlanok értéke is euróban van többnyire nyilvántartva, ezt az eurós kitettséget pedig fedezni szokták. Mennyire bizonyult ez az utóbbi 1 évben jó döntésnek, és mi a helyzet a forint erősödésekor? Vannak-e fedezetlen ingatlanalapok?

M. Á.: 99 százalékban nem az a kérdés, hogy fedezzünk-e, hanem az, hogy milyen időszakra fedezzünk. Ez egy folyamatos belső szakmai műhelymunka, sok mindent kell mérlegelni.

Amikor ilyen volatilis a piac, nem igazán merül fel az a kérdés, hogy megéri-e nem fedezni.

Amikor az ingatlanüzletágról beszélünk, nem abból élünk, hogy a pénzpiaci forrásokat vagy a likvid forrásokat hogyan fektetjük be. A fő tevékenységünk, képességünk és tudásunk az ingatlan. Abból szeretnénk hosszú távon hozamokat termelni. Nyilván ez egy speciális időszak, nem lehet elengedni az egyéb hozamtermelő lépéseket. Azonban nem napi szintű tradingeken akarunk keresni, hanem kiszámítható, stabil, kisimított, növekvő hozamot szeretnénk a befektetőknek kínálni az ingatlanalapjainkban. Ehhez pedig a fedezésnek most egy nagyon fontos szerep jut, hiszen az árfolyammozgást az átértékelődéseknél a befektetőink szenvednék meg, nem beszélve arról, hogy a felügyelet se nézné túl jó szemmel. Az értékpapír üzletágunknál megvan az a potenciál, ahol a napi szintű mozgásokból érdemes és kell is kihozni a hozamot, de az egy másik terep.

Érdemes-e elgondolkodni a retail, iroda vagy kereskedelmi ingatlanok átsúlyozásán és ha igen, milyen irányban? Melyik eszközosztály most a legjobb akár jelenlegi hozamok, akár jövőbeli kilátások tekintetében?

M. Á.: Nálunk az iroda és a retail van a fő fókuszban, a kereskedelmi ingatlanokhoz értünk igazán. Nagyon nagy átsúlyozásokat ingatlanon belüli eszközosztályban nem gondolom, hogy a következő 1-2 évben meg fogunk lépni. A prémium belvárosi irodához értünk, ebben van helyzeti előnyünk, ebben ismernek minket, ami azért fontos, mert így minden egyes jó deallel megkeresnek bennünket. Akár már a legelején, amikor még csak tervrajzon vannak projektek, kikérik a véleményünket, adott esetben már ott felmerülhet a finanszírozói szerepünk.

A diverzifikáció inkább földrajzi, feltett célunk, hogy a következő néhány évben a régiós fővárosokban is megjelenjünk hasonló prémium, A kategóriás, nemzetközi bérlőkre fókuszáló irodaházakban.

Minden cég életében nagyon nagy kihívás a nemzetközi piacokra való kilépés az eltérő jogi és kulturális környezet miatt, így picit hazai pálya, ha olyan eszközosztállyal kezdünk, amiben van tudásunk. Egy irodaház Zágrábban, Pozsonyban vagy Budapesten nagyjából ugyanúgy működik. Egy-egy ilyen flagship irodaház megszerzésével az a célunk, hogy jobban beletanuljunk a régiós ingatlanpiacokba is. Arról sem tettünk le, hogy Budapesten további befektetéseket eszközöljünk, a városban sorra nőnek ki az új, zöld minősítésű irodaházak, remélhetőleg több tranzakcióban is szerepe lesz a Diófának.

A másik terület, amiben nem rendelkezünk ilyen nagy tapasztalattal, de van benne komoly befektetésünk, az a logisztika, ami viszont sok szempontból másképp működő piac. Vannak hasonlóságok, a rezsiköltségek, az indexálás, a bérleti díjak növekedése terén, de a logisztika teljesen más trenden van. Részben a Covid miatt az online kereskedelem térnyerésével, az ellátási láncok átalakulásával Magyarországot a földrajzi elhelyezkedése vonzó célponttá teszi, az országba betelepülő komolyabb nemzetközi cégek révén szintén előnyt élvez ez a szektor. Ha látunk valahol egy unikális, valamilyen szempontból prémium befektetési lehetőséget, akkor nem fogunk azért nem befektetni, mert az nem iroda, hanem logisztika, elemezzük ezeket a piacokat is. De az eddigi tudásunk inkább az iroda irányába húz.

Van-e olyan alternatív kategória, amiben lát ma vagy a közeljövőben lehetőséget Magyarországon? Például diákszállások, piaci alapú bérlakások?

M. Á.: Folyamatosan monitorozzuk a piacot, és azt gondoljuk, hogy ez a jövő. Az affordable housing kifejezetten egy olyan trend, ami már csak a demográfiai, társadalmi változások szempontjából is égető fontossággal bírna Magyarországon is. Egyelőre azt látjuk, hogy még mindig van egyfajta ódzkodás keresleti oldalon ettől, emellett a támogatási programok is az elmúlt években inkább a tulajdont részesítették előnyben. Ettől függetlenül figyeljük ezt az alternatív szegmenst, de mind a szabályozói, mind a nemzetgazdasági környezetnek úgy kell alakulnia, hogy ebben meginduljanak a változások.

Én optimista vagyok, várjuk az ezzel kapcsolatos lehetőségeket. A Diófa ott lesz az elsők között, aki ilyen befektetésekben részt tud venni.

Elindult a Baross Gábor Tőkeprogram ingatlanalap lába. Mik a tervek ennek kapcsán a Diófánál, jelentkeztek-e a programra?

M. Á.: Nagyon örültünk a programnak, értjük és maximálisan támogatjuk a gazdaságpolitikai oldalát, hiszen ebben a kiszámíthatatlan környezetben sok projekt leállt, vagy nem került elindításra. A kiszámíthatatlanság a legrosszabb egy gazdasági szereplő életében. A magas kamatokkal együtt lehet élni, de a kiszámíthatatlanság a beruházási döntések elhalasztását eredményezi, és olyan projektek kerülnek a fiókba, amelyek fontosak lennének.

Már látjuk az adatokban, hogy az építőiparban akár komolyabb leállás, kicsit satufék típusú jelenség is megjelenhet, ami a mostani kedvezőtlen környezetre rátenne még egy lapáttal, és a hitelezési oldalt még inkább odavágná.

Ebben a környezetben nagyon fontos minden olyan program, ami egy meghatározott irányba, jelen esetben a zöld befektetések irányába terelve a piaci szereplőket ösztönzőként van a piacon, hiszen a mostani turbulenciából fakadó visszaeséseket ki tudja simítani.

Az építőipar egyrészt nagyon konjunktúrafüggő, másrészt az egyik legnagyobb multiplikátorhatással bíró terület a gazdasági faktorok szempontjából, hiszen széles rétegeknek ad munkát, rengeteg beszállítói kapcsolattal rendelkeznek ezek a fejlesztők. Új és innovatív eleme a programnak, hogy nem új alapok felállításával, többségi állami források allokálásával, hanem már igazoltan megfelelő tudással rendelkező, hozamok szempontjából transzparensebb, már bizonyított alapkezelők és alapok számára nyitja meg a lehetőséget. Az is előremutató, hogy az állam kifejezett szándéka, hogy beszálláskor maximum 30 százalékos aránnyal bírjon ezekben az alapokban, ami sokkal inkább a program piacserkentő hatását erősíti. Az első hírek után gyorsan kiírták a programot, viszonylag szűk határidőt adtak a szereplőknek, ugyanakkor kellő idő volt arra, hogy át lehessen gondolni koncepciót. A kiírások mérlegelése után a Diófa is elindult mindkét alprogramban.

Címlapkép és képek forrása: Kaiser Ákos/Portfolio