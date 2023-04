Bődületes rekordok és ambiciózus célok a Glosternél

Közzétette tavalyi egész éves számait a Gloster, amiből kiderült, hogy üzletileg a legsikeresebb évét zárta az IT-társaság 2022-ben. Árbevétele és EBITDA-soron is bőven kétszámjegyű volt a bővülés mértéke, elsősorban a tavaly lezárt három akvizíciónak köszönhetően tudott kiemelkedően jól teljesíteni a társaság nemzetközi szoftverfejlesztési üzletága. A jövőbeli tervekkel kapcsolatban is megosztotta velünk gondolatait Szekeres Viktor, a Gloster alapítója és igazgatóságának elnöke, többek között szóba került az újabb akvizíciók lehetősége, a mesterséges intelligencia szerepe és a hosszú távú, 5-10 éves tervekről is beszélt a cégvezér.

Rekord rekord hátán A Gloster árbevétele 27 százalékkal új rekordszintre, több mint 6,3 milliárd forintra bővült, ezen belül a nemzetközi, euró alapú bevételek 78 százalékkal növekedtek, így ez a sor már a teljes árbevétel közel egyharmadát, 2,02 milliárd forintot teszi ki - a külföldi bevétel aránya sokáig minimális volt, 2021-ben azonban már 23 százalékra nőtt, a mostani 2,02 milliárd forint pedig a teljes árbevétel 32 százalékát teszi ki (ezzel kicsit "előre is vannak szaladva" a 2025-ös célok tekintetében). Szekeres Viktor, a Gloster alapítója és igazgatóságának elnöke többek között azért tartotta kiemelendőnek az exportbevételek arányának növekedését a 2022-es eredmény bemutatása során, mert a jelenlegi bizonytalan devizapiaci helyzetben sokak szemében az euró a rendes pénz A folyamatos teljesítésű szerződésekből befolyó rendszeres bevételek mértéke pedig 54 százalékkal 4,2 milliárd forintra emelkedett 2021-hez képest, ez a teljes árbevétel mintegy 66 százalékát tette ki. Ennek az aránynak a növelése a kiszámíthatóság miatt a vállalat érdeke, ezt pedig elsősorban úgy lehet elérni, ha növelik a Felhő alapú árbevételeket, ezeknek ugyanis a 90 százaléka megújuló árbevétel, ezért havi szinten fizetnek az ügyfelek - fejtette ki lapunknak Szekeres Viktor. A rekord árbevételhez történelmi csúcsot jelentő EBITDA is társult: 2022-ben a Gloster 940 millió forintot ért el ezen a soron, ami 19 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban. Az EBITDA marzs eközben mérsékelten, 14,8 százalékra csökkent. A vállalatcsoport tavalyi adózott eredménye 414 millió forinton alakult, ez kisebb csökkenést jelent a 2021-es számhoz képest (421 millió). A visszaesés a cégvezér elmondása szerint a megvásárolt cégeknél történő értékcsökkenés elszámolásával magyarázható - jövőre egyébként a magyar rendszerről áttérnek az IFRS-alapú könyvelésre a Glosternél, ebben a típusú elszámolásban például nem kellett volna az egyébként növekvő akvirált cégeknél kötelező értékcsökkenést elkönyvelni Szekeres szerint. Minek köszönhető a rekord év? A növekedés motorja a Glosternél 2022-ben a nemzetközi szoftverfejlesztési üzletág volt, amely az előző évben már több mint harmadát, egész pontosan 37,8 százalékát adta a teljes árbevételnek, és ezzel a társaságcsoport üzletileg legjelentősebb üzletágává vált. Ennek az alapját a három sikeres akvizíció jelentette, a cégvezetés szerint ezek közül mérföldkőnek számít a vállalatcsoport működésében a németországi székhelyű G-Plus Consultingban szerzett 51 százalékos tulajdonrész. Ezáltal ugyanis a Gloster csoport tavaly december óta közvetlen jelenléttel rendelkezik a német piacon, és a legnagyobb német autógyárak közvetítő nélküli informatikai beszállítójává vált. Az indoklás szerint ez a lépés jól illeszkedik a Gloster víziójába, melynek célja egy kompetens informatikai ökoszisztéma létrehozása elsősorban a német-osztrák-svájci piacokat tömörítő DACH-régióban. Ugyancsak ez a cél vezérelte a két magyarországi székhelyű, nemzetközi piacon is aktív cég akvirálását: májusban a Gloster 54 százalékos tulajdonrészt szerzett az ff.next fintech design és fejlesztő társaságban, emellett 60 százalékos tulajdonrészt vásárolt a hazai és európai magánegészségügyi informatikai piacon egyaránt aktív, pécsi székhelyű Lanoga Kft.-ben 2022 decemberében. A Gloster cégcsoport létszáma 2022 végére elérte a 202 főt, a vállalatcsoport jelenleg 5 magyar városban (Budapest, Szeged, Kecskemét, Pécs, Nagytarcsa) rendelkezik irodával. Előre tekintve Az idei évben is várhatóak újabb akvizíciók a társaságnál, ezzel kapcsolatban Szekeres Viktor úgy fogalmazott az eredmények bemutatása során, hogy A tőzsde olyan, mint egy jó sorozat – minden évadban kellenek epizódok, amik felkeltik a nézők figyelmét A Portfolio kérdésére a szakember kifejtette: a Gloster számára az elsődleges akvizíciós terület Magyarország, Szekeres szerint rengeteg szakmailag nagyon tehetséges kkv működik a szektorban hazánkban, amik elsősorban a nem hozzáértő menedzsment miatt a 30-40 fős létszámot elérve megrekednek egy szinten és nem tudnak tovább fejlődni - a Glosternek pedig az az akvizíciós politikája, hogy a nagyoktól tanulnak, a kicsiket pedig megveszik. A továbbiakban is szoftverfejlesztéssel, valamint felhő alapú technológiával foglalkozó vállalatokkal keresik az együttműködést a társaságnál. A tavalyi év eredményeit értékelve Szekeres többek között úgy vélekedett, hogy „A Glosternél ténylegesen megvalósítjuk a növekedési sztorit, ami miatt érdemes tőzsdére menni”. A kilátásokkal kapcsolatban pedig így fogalmazott a cégvezér: Azzal, hogy megkezdtük a felkészülést a Budapesti Értéktőzsde Standard kategóriába való átlépéséhez, egyértelmű irányt jelöltünk ki a Gloster számára és haladunk tovább a külföldi ügyfelekre fókuszáló nagyvállalattá válás útján A jövőbeli tervek tárgyalása során ugyancsak kitért a vezetőség a mesterséges intelligencia egyre nagyobb szerepére: a cégen belül az adminisztratív területen kezdték alkalmazni az AI-t, de már a mérnöki szolgáltatásoknál is megjelenik a mesterséges intelligencia a rendszerdokumentáció során. A jövőben vélhetően egyre nagyobb szerepe lesz az AI-nak a Gloster működésében, implicit módon már most beépül a termelékenységjavuláson keresztül az árbevétel-növekedésbe - Szekeres Viktor így fogalmazott a mesterséges intelligenciát érintő vállalati tervekkel kapcsolatban: Az a kibocsátó szeretnénk lenni, ahol részvény formájában meg lehet venni a mesterséges intelligenciát Kérdésünkre a hosszú távú vízióját is megosztotta a cégvezér a Gloster jövőjét illetően, Szekeres szerint 5-10 éven belül régiós szinten egy meghatározó, megkerülhetetlen szereplővé válhat a vállalat. Ennek két erős lába lehet: az egyik a megvásárolt cégekből eredő stabil EBITDA, a másik pedig a cégcsoport innovációs képessége. Árfolyam és célár Ami a Gloster árfolyamát illeti, az elmúlt 12 hónapban százalékkal került lejjebb a jegyzés, ma 3 százalékos mínuszban van a legfrissebb számok közzététele után a részvény. A Glostert az Xtend piacon két független befektetési szolgáltató is követi: Az Erste 1 130 forintos célár mellett tartásra ajánlja a Gloster részvényeit,

