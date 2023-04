Hernádi Zsolt: az energiaválságból való kiút csak piaci alapon történhet meg

Ma tartja közgyűlését a Mol, az eseményt Hernádi Zsolt, a vállalat elnök-vezérigazgatója nyitotta meg. A Mol-vezér többek között a tavalyi energiaválságos év kihívásairól és nehézségeiről, továbbá a diverzifikáció fontosságáról beszélt, illetve a vállalat fenntarthatósággal kapcsolatos törekvéseit fejtette ki a beszéde során. Hernádi arra is kitért, hogy szerinte az energiaválságból való kiút csak piaci alapon történhet meg, a kormányoknak és nemzetközi intézményeknek előbb vagy utóbb vissza kell térniük a piaci normákhoz.

A beszéde elején Hernádi Zsolt a tavalyi év nehézségeiről szólt pár szót: elmondása szerint a 2022-es egy soha nem látott év volt a Mol történetében az orosz-ukrán háború kitörésének köszönhetően, legalábbis Hernádi nem tapasztalt ilyen extrém évet 1999 óta, amióta a vállalatnál van. Elmondása szerint eleinte a háború gyors lezárulására és átmeneti jellegű voltára számított mindenki, arra azonban nyilvánvalóan nem lehetett felkészülni, hogy a világ hogyan reagálhat egy ilyen kaliberű háborúra.

A nyugati világ elsődleges eszköze ezen a téren a szankciós rendszer kialakítása volt, a szankciók jelentős része, egész pontosan 10 EU-s szankcióból 7 energetikai fókuszú volt, hangsúlyozza Hernádi. A Mol számára a decemberben és februárban hatályba lépő szankciós körök voltak a legjelentősebbek, ezek az orosz kőolaj tengeri importjára, illetve az orosz kőolajból előállított termékekre vonatkozó döntések voltak.

A háborút egy szóval lehet jellemezni: borzalmas; mindenki azt szeretné, hogy ez véget érjen. (...) Mégis alkalmazkodnunk kell az új körülményrendszerhez, tehát úgy kell biztosítanunk a régió energiaellátását, hogy közben megfeleljünk a nemzetközi közösségek által támasztott követeléseknek is

- fogalmazott a cégvezér.

Egy ilyen környezetben hangsúlyossá vált az egyik legfontosabb cél, ami a Mol számára korábban is lényeges volt, ez a diverzifikálás szükségessége. Tengeri jelenlét nélküli országként Magyarország számára kiemelten fontos a diverzifikáció az energiabeszerzés területén, a függőség azonban egy olyan világból származik, ahol a diverzifikálás még nem volt lehetséges; a gáz és a kőolaj is egyetlen irányból jött évtizedeken keresztül, és bár a diverzifikációt azóta sikerült megvalósítani a szállítás tekintetében (Adria és Barátság vezetékek kőolajban, földgáz-infrastruktúra Szlovénián kívül az összes szomszédos országgal összeköttetésben van), de az energia hasznosításához szükséges technológiát nem lehet egyik pillanatról a másikra átállítani, a kőolajfinomítók átállítását nem lehet ilyen gyorsan véghez vinni. Éppen ezért nagyon fontos volt kiharcolni az engedményt, ami értelmében a csővezetéken keresztül érkező kőolaj kivételt kapott a szankciós körökből.

Ugyancsak elmondta Hernádi, hogy haladnak a nem-orosz típusú kőolaj finomítását lehetővé tevő beruházások, ezek kapcsán kiemelte a cégvezér: a korábban 100 százalékban orosz olajat feldolgozó pozsonyi

Slovnaft finomítóhoz éppen ma érkezett meg Horvátországon, csővezetéken keresztül a Mol saját, azerbajdzsáni mezőjéről érkező első szállítmány.

Itt azonban még korántsem ér véget a történet:

Közel 500 millió dolláros projektsorozat kell ahhoz, hogy elérjük a teljes szabadságot diverzifikáció terén

- emelte ki Hernádi, hozzátéve, hogy ez csak a technológiai diverzifikációt jelenti, emellett az is kiemelten fontos, hogy ne csak egy csővezetéken keresztül érkezzen hazánkba a kőolaj. A tavalyi évet az energiaellátás-és biztonság tekintetében így foglalta össze a cégvezér:

Úgy biztosítottuk Közép-Európa üzemanyagellátását, hogy közben megőriztük szuverenitásunkat és versenyképességünket

2022 azonban nem csak a háborúról és a kihívásokról szólt, számos kedvező történésről tudott beszámolni a Mol-vezér:

kőolajmezőt találtak Vecsés határában,

jól teljesít az azerbajdzsáni program,

sikeresen menedzselték le a pozsonyi és a dunai finomítók nagy leállását,

420 lengyelországi töltőállomásra tett szert a Mol, továbbá

jól halad a rijekai késleltetett kokszoló projekt, ami egyébként Horvátország valaha volt legnagyobb horvát területen történő beruházása.

A fenntarthatóság kérdéskörében Hernádi kiemelte a Molnak a hulladékgazdálkodási területre történő belépését, ezzel a körforgásos gazdaság motorjává tervez válni a régióban a Mol. A vonatkozó pályázaton a társaság 35 évre nyerte el a magyarországi hulladékgazdálkodási koncessziót. Ugyancsak a fenntartható energiatermelés tematikájánál kiemelte az Alteo-ügyletet a cégvezér, illetve Európa egyik legnagyobb zöldhidrogén-előállító üzemén is dolgozik a társaság.

Ezt követően célzottan a befektetők felé fordulva elmondta Hernádi, hogy az árszabályozás és a szabályozói környezet nem könnyítette meg a Mol dolgát, a tavalyi évben csoport szinten 2,2 milliárd dollár extra kormányzati elvonással szembesült a társaság, ez egyes olajtársaságok példájához képest aránytalannak tűnik a cégvezér szerint. Az elvonások ellenére minden idők legjobb pénzügyi eredményével zárta a Mol a 2022-es évet, ezért is javasolta az igazgatóság a rekord mértékű osztalék fizetését a közgyűlés számára.

A jövőbe tekintve a cégvezér végül elmondta:

Meggyőződésünk, hogy az energiaválságból való kiút csak piaci alapon történhet meg. Előbb vagy utóbb vissza kell térni a piaci normákhoz, a kormányoknak és nemzetközi intézményeknek el kell fogadniuk, hogy hosszú távon csak piaci normák alapján lehet fenntartani azt az egyensúlyt, amire mindenkinek szüksége van

Ugyancsak elmondta a jövőre vonatkozóan Hernádi, hogy a dekarbonizáció továbbra is fontos, akkor is, ha ez most szinte minden országban az energiaválság kezelése miatt a háttérbe szorult. A Mol továbbra is tartja magát a tervéhez, miszerint 2050-re karbonsemlegessé fog válni a vállalat, emelte ki Hernádi.

