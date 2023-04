Leleplezzük a lakástakarékokat és a nyugdíj-megtakarításokat: mit ér a 20-30%-os jóváírás?

Az éppen reneszánszukat élő piaci, állami támogatás nélküli lakástakarékoknál, valamint a nyugdíjcélú megtakarítások 20%-os adójóváírásainál egyaránt beleeshetünk abba a hibába, hogy az ilyen típusú termékeknél megtalálható befizetésarányos kiegészítést úgy tekintjük, mintha ugyanekkora többlethozamot biztosítanának. A valóság azonban az, hogy hosszabb futamidejű a megtakarításunk, a bónuszok annál kisebb tényleges, vagyonarányos megtérülést jelentenek. Megnéztük, melyik terméknél hogyan működik a befizetésarányos kiegészítés, és az valójában mekkora nyereséget jelent.

Jelenleg kétféle termék nyújt befizetésarányos kiegészítést, ezek az alábbiak:

A lakás-takarékpénztárak , ilyen terméket jelenleg három szolgáltató értékesít. Az OTP-nél a futamidőtől függően 1 5% és 30%-os bónuszra lehetünk jogosultak, évente pedig maximum 50 ezer forintot fizethetünk be. A Fundamentánál háromféle konstrukció érhető el, amelyeknél maximum 100 ezer forintos befizetéssel 5-22,5%-os bónuszt érhetünk el. Az Erste frissen megjelent termékeinél szintén a futamidőtől függően, 15-30%-os kiegészítést kaphatunk.

, ilyen terméket jelenleg három szolgáltató értékesít. Az OTP-nél a futamidőtől függően 1 lehetünk jogosultak, évente pedig maximum 50 ezer forintot fizethetünk be. A Fundamentánál háromféle konstrukció érhető el, amelyeknél maximum 100 ezer forintos befizetéssel 5-22,5%-os bónuszt érhetünk el. Az Erste frissen megjelent termékeinél szintén a futamidőtől függően, 15-30%-os kiegészítést kaphatunk. A nyugdíjbiztosítások, az önkéntes nyugdíj- és egészségpénztárak és a nyugdíj-előtakarékossági számla (NYESZ). A bónusz, azaz az adójóváírás mértéke mindhárom konstrukciónál 20%, amelyet az előző évben befizetett szja-ból igényelhetünk vissza. Különbség a maximális visszaigényelhető összegben van, ez a NYESZ-nél 100 ezer, a nyugdíjbiztosításnál 130 ezer, a pénztáraknál pedig 150 ezer forint.

A 20-30%-os hozamokra joggal kapjuk fel a fejünket, hiszen a jelenlegi környezetben aligha találni olyan befektetést, amely akár csak meg tudná közelíteni ezt a szintet.

Az azonban fontos, hogy ezek nem a teljes vagyonra kapott hozamot, hanem csak az éves befizetések kiegészítésének mértékét jelentik,

ezért, ha például az első évben befizetünk 120 000 forintot, 20%-os kiegészítés mellett 24 ezer forintot kapunk, de ez az összeg akkor is ennyi marad, ha tíz év gyűjtés után a megtakarításunk összege már az egymillió forintot is átlépi. Ekkora vagyonnál a tőkearányos megtérülés az attraktív 20% helyett már csak 3% alatt mozog. A lakástakarékpénztáraknál ezt az egységes betéti kamatlábmutató (EBKM) jelzi, ugyanis ez az a szám, ami jelzi, mekkora éves hozammal kalkulálhatunk, ha a futamidő lejártáig tartjuk a terméket.

A futamidő is számít

Az előbbiek után tehát az is egyértelmű lehet, hogy a befizetésarányos bónusszal szerzett éves hozamra nemcsak a vagyonnak, hanem a futamidőnek is hatása van. Egy magasabb bónusszal ugyanis minél rövidebb a futamidő, annál magasabb a teljes megtérülés, hiszen ekkor még a kisebb vagyonra kapjuk meg ugyanazt az összeget. Ez inkább a régebbi, állami támogatással kiegészített lakás-takarékpénztáraknál működött,

hiszen itt a bónusz akkor is járt, ha a szerződést csak rövid időre kötötték meg, ezzel pedig az ügyfél akár 10% feletti hozamot is elérhetett.

Ezzel szemben a mai szerződések rövidebb futamidőre kisebb mértékű bónuszt adnak, ráadásul idő előtti felmondás esetén teljes mértékben elveszítjük azokat (ez alól csak az Erste 8 éves konstrukciója kivétel, ennél 4 év utáni felmondás esetén megkapjuk azt a bónuszt, amit a 4 éves futamidejű termékre kaptunk volna).

Tovább árnyalja a képet a lakás-takarékpénztáraknál az is, hogy gyakorlatilag semekkora hozam nem jár a bent lévő vagyonra a 0,1%-os betéti kamaton felül. Mindezek mellett ráadásul a lakás-takarékpénztári termékekben elhelyezett pénzeinkhez a futamidő lejárta előtt csak nehezen, a teljes hozam elvesztésével juthatunk hozzá. Ehhez képest vannak olyan, bárki számára elérhető befektetési alternatívák, amelyek ennél jóval magasabb megtérülést kínálnak, ráadásul jóval likvidebbek is, ilyenek például az állampapírok.

Az alábbi ábrán látható a különböző megtakarítási termékek lejárati összege. A számításban az egyes szolgáltatók legrövidebb futamidejű termékeit hasonlítottuk össze a 4 éves futamidejű, 15,25%-on futó Prémium Magyar Állampapírral, összehasonlításképpen pedig azt is feltüntettük, hogy mennyi lenne a megtakarítás összege, ha a pénzünket nem helyezzük el egyik megtakarítási termékben sem.

A néhány százalékos EBKM értékekkel szemben a PMÁP kamata például most jóval több (16%), és mindvégig magasabb is lesz, ameddig az infláció nem megy mélyen egy számjegyű tartományba.

A nyugdíjcélú megtakarításoknál jobb a helyzet

A nyugdíjcélú megtakarításoknál és az egészségpénztárnál kicsit más a helyzet: egyrészt ezek a termékek általában alapból hosszabb ideig futnak, ezért több évtizedes elköteleződést is jelenthetnek. Emellett a nyugdíjcélú megtakarítási termékek fő profilja nem az állami támogatás, hanem az egyes termékeken nyerhető hozam, a befizetésarányos kiegészítés a konstrukciók szempontjából csak plusz ösztönzőt jelent.

A nyugdíjcélú megtakarításokra és egészségpénztárakra kapható éves adóvisszatérítés mindezek mellett azért is jobb, mert a legtöbb szolgáltatónál ez nem csupán hozzáadódik az éves befizetéshez, hanem maga a támogatást is befektetés része lesz, így azon is hozzájuthatunk némi extra hozamhoz.

Az alábbi ábrán jól látszik, hogy változik a 20%, illetve 30%-os éves kiegészítések aránya a teljes tőkéhez képest. A 30%-os bónusz aránya a harmadik évre kevesebb, mint a felére csökken, a 10. évre pedig már 3% alá esik, a 20%-os kiegészítés pedig már a 2. évben 9%-os tényleges hozamra esik vissza.

