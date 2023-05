Kiderült: a magyar gazdagok is ráharaptak a 18%-os kamatot adó kiskapura

Márciusban gyakorlatilag véget vetett a kormány az MNB diszkontkötvényén keresztüli, 18% körüli hozamszerzési lehetőségnek, de amíg tartott, sokan igyekeztek kihasználni a lehetőséget, köztük a magyar privátbanki ügyfelek is. Erre lehet következtetni az MNB számaiból, ami azt mutatja, hogy februárban több mint 15 milliárdnyi diszkontkötvény került a magyar háztartásokhoz. Sőt, vannak olyan hazai szereplők, akik valamilyen szinten továbbra is hozzáférnek az értékpapírhoz.

Kiknél landolt az MNB diszkontkötvénye?

Az MNB legfrissebb, februári értékpapír statisztikái többek között az MNB által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok adatait is tartalmazzák, ebből pedig kiderül, hogy

február végén közel 1400 milliárdnyi diszkontkötvény volt kint a piaci szereplőknél.

Ebből

a legnagyobb összeg, közel 500 milliárd az egyéb pénzügyi közvetítőknél, tehát főként befektetési alapoknál volt ,

az egyéb pénzügyi közvetítőknél, tehát , emellett közel 150-150 milliárdot vettek a kötvényből a biztosítók és nyugdíjpénztárak, valamint a hitelintézetek is.

A hitelintézetek és külföldi szereplők eddig is hozzáfértek a negyedévente kibocsátott diszkontkötvényhez (elsősorban a külföldi szereplők jelentek meg vásárlóként), a többi piaci szereplő számára februárban vált igazán vonzóvá a lehetőség, amikor is a kibocsátást heti rendszerességűvé tették. A papír futamideje egy hét, tehát ha valaki részesülni akar(t) az állampapírokénál magasabb hozamból, annak hetente vásárolnia kell(ett) az eszközből. Erről bővebben itt írtunk:

Érdemes külön kiemelni a háztartásoknál lévő állományt, amely februárban 15,3 milliárd forintot tett ki. Megkérdeztük az MNB-t, pontosan minek tudható be az állománynövekedés, miután legutoljára 2014. júliusában volt MNB értékpapír a lakosság kezében (2014. augusztusban szűnt meg a kéthetes MNB-kötvény, mint monetáris politikai eszköz). Az MNB kérdésünkre reagálva megerősítette, hogy az állománynövekedés egyértelműen a diszkontkötvénynek tudható be:

2023. február végén 15,3 milliárd forintnyi MNB által kibocsátott értékpapír volt a háztartásoknál a letétkezelői jelentések adatai szerint. Az MNB által kibocsátott értékpapírok február végén a diszkontkötvény állományát fedték le. A háztartások valószínűleg a privátbankári szolgáltatás keretében jutottak diszkontkötvényekhez.

- kaptuk válaszul.

Tehát úgy tűnik, az intézményi szereplők mellett a magyar privátbanki ügyfelek is igyekeztek kihasználni bankjukon keresztül a 18% körüli kamatszint adta előnyöket.

Mostanra persze ez a kamatelőny már nem él, hiszen az egyhetes diszkontkötvény azóta már lejárt.

Mi is ez a diszkontkötvény-sztori?

Ahogyan arról korábban már beszámoltunk, tavaly novemberben jött a döntés Nagy Márton gazdaságfejlesztési minisztertől, hogy a hazai intézményi befektetők és a 20 milliónál nagyobb bankbetéttel rendelkező lakossági ügyfelek bankbetétjeinek kamatát lekorlátozzák a 3 hónapos diszkontkincstárjegyek hozamának megfelelő szinten. Ezzel lényegében azt szerették volna elérni, hogy a keresletet a 18%-os kamatot fizető, MNB egynapos betétje helyett az állampapírpiac felé tereljék.

Az MNB azonban februárban újabb lehetőséget adott a magyar szereplőknek a 18%-os kamatszint eléréséhez azzal, hogy heti rendszerességűvé tette a diszkontkötvény kibocsátását, amelynek hozama a betéti gyorstender 18 százalékos kamatával egyezett meg. A lépés a monetáris transzmisszió megóvása mellett egyértelműen a forint erősítését is szolgálta.

Diszkontkötvény természetesen volt eddig is, de leginkább negyedéves kibocsátással és akkor is csak a bankok férhettek hozzá. A heti rendszerességű aukción az értékpapírhoz továbbra is csak a bankok férhetnek hozzá, azonban azt korlátlanul át tudták ruházni más piaci szereplőkre.

Ennek vetett véget március végén a kormány egy újabb döntéssel, amely kvázi megtiltotta, hogy a hazai intézményi befektetők (a bankokat leszámítva) és a 20 milliónál nagyobb vagyonnal rendelkező lakossági ügyfelek MNB diszkontkötvényt vásárolhassanak. Ahogyan arra pedig korábban utaltunk, a külföldi szereplők számára továbbra is korlátlanul elérhetőek az MNB eszközei, ezzel pedig, kisebb-nagyobb kerülővel, egyes hazai szereplők számára is.

Ha nem így, akkor úgy

Bár a hazai intézményi szereplőket (kivéve a bankokat) gyakorlatilag letiltották arról, hogy az Európai Unió tagállamának jegybankja által kibocsátott, forint devizanemben denominált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt vásároljanak (magyarán nem vehetnek MNB-s diszkontkötvényt), a külföldi szereplőket semmi sem korlátozza eme cselekedetükben.

Ez pedig azt is jelenti, hogy elméleti síkon a hazai szereplők számára is megkerülhető a korlátozás, tudomásunk szerint vannak is olyan magyar intézményi szereplők, amelyek valamilyen szinten ezzel élnek is.

A Portfolio értesülései szerint egyes hazai intézményi szereplők külföldi partnereiken keresztül bizonyos mértékben hozzájutnak az MNB diszkontkötvényéhez, illetve annak 18% körüli hozamához, miután erre a jogszabályi keretek teljes mértékben lehetőséget adnak. Ez összességében jó hír lehet azoknak a magyar lakossági befektetőknek is, akiknek éppen az érintett szolgáltatók által kezelt befektetési alapokban vannak megtakarításaik, másik oldalról viszont továbbra is versenyhátrányt jelent azoknak a hazai szereplőknek és befektetőiknek, akik nem férnek hozzá ilyen úton sem az irányadó kamatszinthez.

Természetesen a külföldi bankok és szolgáltatók úgy is dönthetnének, hogy az EU-ban bejegyzett, elsősorban a diszkontkötvényre épülő, 18% körüli hozamot kínáló befektetési alapot vagy egyéb banki terméket hoznak létre, amelyet aztán közvetlenül értékesíthetnének magyar lakossági ügyfelek felé, bár tudtunkkal ilyen termékek egyelőre nem jellemzőek a piacon. Minden estre érdemes lesz figyelni, hogyan alakul a jövőben a külföldi szereplők diszkontkötvény-kereslete.

Címlapkép: Getty Images