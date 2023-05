Közel 500 milliárd forintot fizetnek ki a magyar cégek - Mutatjuk, hogy lehet hozzájutni

A tavasz utolsó hónapját tapossuk, ami a változékony időjárás ellenére több szempontból is jó hírnek számít. Egyrészt, hamarosan beköszönt a nyár és indulhat a nyaralási szezon, de a tőzsdei befektetőknek talán még ennél is fontosabb, hogy lezajlottak a magyar cégek éves rendes közgyűlései, amelyeken döntés született a tavalyi év eredményei utáni osztalékfizetésről. Ez azt jelenti, hogy hazai cégek hamarosan több százmilliárd forintot kezdenek el kifizetni a részvényeseik számára, és aki időben kapcsol, az még nagyon vonzó osztalékhozam mellett tud vásárolni. A rendelkezésre álló információk alapján összegyűjtöttük, hogy mekkora kifizetésekre számíthatnak a részvényesek, illetve, hogy melyek azok a kiemelt dátumok, amelyekre érdemes lesz figyelni a következő időszakban.

Közel 500 milliárd forintot fizetnek ki

Az elmúlt hetekben sorra érkeztek a bejelentések a magyar tőzsdei cégektől arra vonatkozóan, hogy milyen döntéseket hoztak a részvényesek a közgyűlések alkalmával. A legtöbb esetben a közgyűlések napirendi pontjai relatíve sztenderdek, azonban az osztalékfizetés és a sajátrészvény-vásárlás mindig a befektetők kiemelt figyelmét élvezi - ezek tekintetében az idei évben is érkeztek izgalmas bejelentések.

Az osztalékfizetés zászlóvivője a magyar cégek között idén is a Mol, amely a tavalyi rekorderedmény után ismét rekordosztalékot fizet, ami ráadásul kifejezetten magas osztalékhozamot is ad. Ebben nagy szerepe van annak, hogy az alap osztalék 100 forintról 150 forintra való emelése mellett még 200 forintos rendkívüli osztalékot is fizet a cég részvényeként.

Így magyar tőzsdei cégek által fizetett osztaléktömeg több mint fele az olajvállalathoz köthető, hiszen durván 280 milliárd forintot fizet ki a cég.