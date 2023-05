Menekül a tőzsdéről a sztárbefektető, de bemutatott két váratlan húzást

Amerikai államcsőd, a pénzügyi rendszer összeomlása, bankválságok - finoman szólva sincs könnyű dolga a mai bizonytalan makrogazdasági környezetben a befektetőknek, egy ilyen helyzetben értékelődik talán fel leginkább a "nagy öregek" tapasztalata, ilyenkor egyre nagyobb figyelem fordul a több válságot is megélt, veterán befektetési guruk tőzsdei lépéseire. A világ legnagyobb fedezeti alapját vezető Ray Dalio pontosan egy ilyen figura, aki a legfrissebb dokumentumok alapján igencsak pesszimistán látja a részvénypiaci helyzetet, kis túlzással állítható, hogy szinte már "menekül" a tőzsdéről az általa menedzselt Bridgewater Associates. De egy ilyen környezetben is akadnak olyan vállalatok a piacon, amikbe a Dalio szerint egyre sötétebb makrogazdasági kilátások ellenére érdemes lehet most befektetni - elemzésünkben megnéztük, hogy milyenek a kilátások a guru legújabb kiszemeltjeinél.

"Menekül" a piacról Ray Dalio? Sorra teszik közzé az első negyedéves részvénypiaci ügyleteikről szóló beszámolókat a befektetői világ nagyágyúi, a legközelebbről figyelt guruk tekintetében azt lehet egyelőre elmondani, hogy az amerikai regionális bankoknál látott felbolydulás apropóján jelentősen csökkentették kitettségüket a szektor vállalataiban, többek között a Warren Buffett által menedzselt konglomerátum, a Berkshire Hathaway is aktív eladója volt a bankrészvényeknek az idei első negyedévben. Természetesen nem a Berkshire volt egyébként az egyetlen nagy presztízsű befektetési alap, ami nagy mennyiségben adott el bankpapírokat a január-március közötti hónapokban, a legfrissebb tőzsdefelügyeleti dokumentumok alapján a világ legnagyobb fedezeti alapjának számító BRIDGEWATER ASSOCIATES MINTEGY 180 MILLIÓ DOLLÁR ÉRTÉKBENCSÖKKENTETTEKITETTSÉGÉT A SZEKTOR IRÁNYÁBAN, az eladások magukba foglalták többek között a Bank of New York Mellonban és a US Bancorpban lévő állomány több mint 80 százalékát. A Ray Dalio vezette hedge fund emellett 15 másik amerikai hitelezőben, köztük a Bank of Americában, a Western Alliance-ben, a Zionsban, a PacWest-ben és a New York Community Bankban lévő pozíciókat is lenullázta. Warren Buffett konglomerátumával és Michael Burry alapjával szemben viszont a befektetőket potenciálisan nyugtalanító körülményre lettünk figyelmesek Ray Dalio részvénypiaci hozzáállásával kapcsolatban: a Bridgewater Associates portfóliójának piaci értéke jelentősen csökkent az elmúlt negyedévekben, ami nem elsősorban az árfolyamesésekkel, hanem azzal a körülménnyel magyarázható, hogy a jelek szerint egyre látványosabban "vonul ki" a piacról a guru. A tavalyi első negyedéves időszakban még mintegy 24,8 milliárd dollár értékű portfólión belül 968 vállalatban vagy ETF-ben volt érdekeltsége az alapnak, ahhoz képest mostanra a kezelt alap mérete 34 százalékkal 16,4 milliárd dollárra zsugorodott, a benne lévő vállalatok és ETF-ek száma pedig 710-re esett vissza. Dalio helyezkedése arra enged következtetni, hogy komolyabb piaci turbulenciákra számíthat a jövőben a guru, és a korábban sokat hangoztatott hozzáállásával szemben a jelenlegi környezetben nem tartja szemétnek a készpénzt. Februárban egyébként a médiában is hangoztatta ezt a pálfordulását, akkor úgy fogalmazott, hogy a készpénz jelenleg jobb befektetési döntés, mint a részvények meg a kötvények. Egy ilyen látványos fordulatot végignézve felmerülhet az emberben a kérdés, hogy akad-e olyan vállalat a piacon, amibe a (Dalio szerint) egyre sötétebb makrogazdasági kilátások ellenére érdemes lehet most befektetni. Nem csak eladott, vett is részvényeket Ray Dalio Bár mintegy két milliárd dollárral és 110 vállalattal csökkentette piaci kitettségét az első negyedévben a Bridgewater Associates, kifejezetten nagy értékben vásárolt azonban az alap két technológiai fókuszú vállalat részvényéből is, ráadásul új elemként kerültek ezek a cégek a portfólióba. A két tech-óriás nem más, mint a Google anyacégeként tőzsdén levő Alphabet, illetve a Facebookot üzemeltető Meta Platforms - előbbiben 2,3 millió darab részvényt vett Ray Dalio közel 240 millió dollár értékben, utóbbiból pedig 212 millió dollárért vásárolt egymillió papírt a guru, a két vállalat összesen 2,8 százalékát teszi ki a Bridgewater Associates portfóliójának. Azt persze nem tudni, hogy a március 31-ig tartó negyedévben pontosan mikor ejtette meg a tranzakciókat a hedge fund, jó eséllyel azonban elmondható, hogy jókor szállt be Dalio a tech-óriásokba: az Alphabet részvénye idén eddig több mint 35 százalékkal került feljebb, míg a Meta árfolyama közel megduplázódott 2023-ban. A következő fontosabb események történtek a két vállalat háza táján az elmúlt hónapokban: Alphabet : februárban tette közzé a tavalyi negyedik negyedéves gyorsjelentését a Google anyacége, ahol a várakozásoktól elmaradó számokat közöltek, a bevételek és a nettó eredmény is elmaradt az elemzői konszenzustól - az indoklás alapján a tavalyi dollárerősödés nem kedvezett a cégnek, továbbá csalódást okozott a YouTube hirdetési bevételének alakulása is. Ezt követően arra derült fény, hogy a tavalyi utolsó negyedév során Soros György befektetési alapja az Alphabetben való részesedését közel duplájára növelte. Ezután március végén napvilágra került egy jelentés, amely a Google egy korábbi AI-kutatójának állításait veszi sorra, amelyek szerint a vállalat a rivális ChatGPT válaszait használta saját chatbotjának, a Bardnak a betanításához - a Google természetesen tagadta a vádakat. Április közepén aztán kiderült, hogy a Samsung fontolgatja, hogy alapértelmezett keresőmotorként lecseréli a Google-t a Microsoft tulajdonában lévő Bingre, ennek hatására nagyot esett az Alphabet részvénye.

: februárban tette közzé a tavalyi negyedik negyedéves a Google anyacége, ahol a várakozásoktól elmaradó számokat közöltek, a bevételek és a nettó eredmény is elmaradt az elemzői konszenzustól - az indoklás alapján a tavalyi dollárerősödés nem kedvezett a cégnek, továbbá csalódást okozott a YouTube hirdetési bevételének alakulása is. Ezt követően arra derült fény, hogy a tavalyi utolsó negyedév során befektetési alapja az Alphabetben való részesedését közel duplájára növelte. Ezután március végén napvilágra került egy jelentés, amely a Google egy korábbi AI-kutatójának állításait veszi sorra, amelyek szerint a vállalat saját chatbotjának, a Bardnak a betanításához - a Google természetesen tagadta a vádakat. Április közepén aztán kiderült, hogy a Samsung fontolgatja, hogy a Microsoft tulajdonában lévő Bingre, ennek hatására nagyot esett az Alphabet részvénye. Meta Platforms: Március közepén a Facebook anyavállalata 10 000 dolgozót bocsátott el, továbbá közölték, hogy a létszámleépítés egy szélesebb körű szerkezetátalakítás része, ami során a vállalat már egy 5 000 munkavállaló felvételére vonatkozó tervét is elvetette, valamint számos, alacsonyabb prioritású projekteket is felszámolt. Ezt követően pár nappal elindult a Meta Platforms előfizetéses szolgáltatása az Egyesült Államokban, amivel a Facebook-és az Instagram-felhasználók megvásárolhatják a hitelesítésüket. Április végén aztán kijött a társaság első negyedéves gyorsjelentése, ami alapján kiderült, hogy egyre többen használják a Facebookot, az Instagramot és a Meta más alkalmazásait, ami elsősorban azért van, mert a cég egyre aktívabban használja a mesterséges intelligencia alapú ajánlásokat, amivel gyakorlatilag odaköti a netezőket az alkalmazásaihoz. Mind a két vállalatot érintő májusi hír, hogy a Google és a Meta is megvonhatja a híranyagaihoz való hozzáférést Kanadában, ha elfogadják azt a törvényt, amely szerint az internetes cégeknek fizetniük kellene a hírszolgáltató kiadóknak. Elsőként Ausztrália lépett fel az online techóriásokkal szemben 2021-ben: a Google és a Facebook akkor először szintén arra figyelmeztetett, hogy korlátozni fogja ausztráliai szolgáltatásait, de végül egy kompromisszumos megoldással mindkét cég megállapodott az ausztrál médiavállalatokkal. A következőkben megnézzük, hogy vajon az elemzők szerint is jó ötlet lehet-e hosszabb távon az egyre kevésbé bizakodó Ray Dalio lépése, azaz megnézzük, hogy milyen szintre várják az árfolyamokat és milyen profit-és bevételnövekedési projekcióik vannak a szakértőknek a két technológiai vállalatnál. Meta Platforms Mit gondolnak az elemzők? Elemzői ajánlások tekintetében romlott valamelyest a kép a mögöttünk álló bő hat év során, az viszont elmondható, hogy a tavalyi év vége óta egyre optimistábbak a szakértők a Meta Platforms részvényével kapcsolatban. Jelenleg 48 elemző javasolja vételre a papírt, 7 szakértő tartásra, eladásra pedig 4 elemző ajánlja a részvényt, a vételi ajánlások aránya tehát relatíve magasan, 80 százalék fölött alakul. A bevételek várható alakulása tekintetében a tavaly év meredek megugrása után az elkövetkező években is masszív növekedésre számítanak az elemzők, a 2022-es pénzügyi év után a nyereségesség is várhatóan meg fog ugrani a közösségimédia-vállalatnál. 2025-ben már 41,7 milliárd dolláros profittal számolnak a szakértők, ami az idei évre vonatkozó várakozásokál 37 százalékkal magasabb érték. A vállalat részvényeinek árazása a 2020-as lokális csúcsokhoz képest jelentősen bezuhant a mögöttünk álló bő másfél évben, a 12 havi előretekintő P/E ráta jelenleg a 18,8-szeres szinten áll, ez pedig mélyen a historikus átlag alatti érték. Ami pedig a célárak alakulását illeti, az elmúlt szűk hat év során kisebb-nagyobb lemaradással rendre valamivel az aktuális árfolyam felett alakultak a várakozások, kivéve egy rövid időszakot az idei év elején. A nemrég kijött célár-emelések mentén a jelenlegi szinten 14 SZÁZALÉKOS FELÉRTÉKELŐDÉSI POTENCIÁLLAL KECSEGTET A RÉSZVÉNY az elemzői konszenzus alapján. Alphabet Mit gondolnak az elemzők? 2016 elejétől kezdve nem láthattunk komolyabb változást a részvény elemzői megítélésében, a vizsgált időszakban viszonylag kiegyensúlyozottan 85-95 százalék fölött alakult ez a ráta. Jelenleg 45 elemző ajánlja vételre a papírt, 4-en javasolnak tartást, eladási ajánlat nem érkezett a részvényre. Ami pedig a bevétel-és profitalakulásokat illeti, mindkét mérőszám tekintetében dinamikus növekedés várható az elkövetkező években az elemzők szerint, a 2022-es pénzügyi évhez képest 2025-re 31 százalékot emelkedhet a bevétel, A NYERESÉG PEDIG HÁROM ÉV ALATT a másfélszeresére ugorhat. Árazás tekintetében a hosszú távú átlaghoz képest olcsónak tűnhet most a papír, a 12 havi előretekintő P/E ráta jelenleg a 21,4-szeres szinten áll - a historikus átlagot azonban torzíthatják a közel 20 évvel ezelőtti, rendkívül magas (60 körüli) értékek. Rövidebb távra, például 10 évre visszatekintve már nem feltétlenül nevezhető olcsónak 21 feletti P/E. Ahogy az a lenti grafikonon is megfigyelhető, 2021 második feléig az elemzői célárak és az aktuális részvényárfolyam szinte kéz a kézben mozogtak, az akkor elért árfolyamcsúcsot követő lejtmenet során azonban kinyílt az olló és sokáig jóval magasabban alakult az elemzői célárak átlaga. Az elmúlt hónapok meredek árfolyamemelkedésének hatására azonban ismét közelíti egymást a két érték, a konszenzus alapján a célárak átlaga a jelenlegi árszintnél 9,5 százalékkal magasabb. Kapcsolódó cikkünk 2023. 05. 12. Amerika csődje fenyeget, mit kell ilyenkor tenni? 2023. 05. 04. A Google és a Meta eltávolítja cikkeit Kanadában, ha fizetnie kell a kiadóknak 2023. 05. 02. Kettétépte a tőzsdét a mesterséges intelligencia, már kezdenek látszani a nagy nyertesek 2023. 04. 28. Percek alatt szakadt be az Amazon árfolyama – Mi történt itt? 2023. 04. 26. Verte a várakozásokat a Google, örülnek a befektetők 2023. 03. 30. Rendkívül kínos, amivel a Google-t vádolják - A cég mindent tagad Címlapkép: Jeenah Moon/Bloomberg via Getty Images