Itt táncolunk a szakadék szélén, a tőzsde mégis új csúcson - Mi folyik itt?

Miközben évek óta nem látott magasságba emelkedtek a kamatok Európában, az ukrajnai háború továbbra is tart, és az európai gazdaság érezhetően gyengélkedik, a német tőzsde új történelmi csúcsra emelkedett. Persze ehhez az is kellett, hogy az előbb említett negatív tényezőkkel kapcsolatos narratíva jelentős fordulatot vett az elmúlt hónapokban. A csökkenő gázárak, a vártnál jobb vállalati jelentések, és a kínai újranyitás is ott van azon faktorok között, amelyek hozzájárultak az európai tőzsdék, köztük a német piac erős teljesítményéhez. Az új csúcs kapcsán megnéztük, hogy mely komponenseknek volt köszönhető rekorddöntés, illetve mennyi szufla lehet még a DAX-ban.