Itt az Apple nagy dobása, mutatjuk a videókat!

Tegnap tartotta fejlesztői konferenciáját a világ legnagyobb vállalata, az Apple. A tech-óriás egyebek mellett egy új terméket is bemutatott a közönségnek, mégpedig a Vision Pro nevű, úgynevezett vegyes valóságot használó headsetjét, ami a tervek és a látványvideók alapján a fizikai és a digitális világot egyszerre teszi láthatóvá. A 3499 dollárba kerülő eszköz a vállalat első jelentősebb új terméke az Apple Watch 2014-es bemutatása óta, ezzel ráadásul új korszak is nyílik az Apple és a Meta közötti versenyben, ugyanis Mark Zuckerberg cége hasonló VR-headset fejlesztésén dolgozik. Heves befektetői reakciókat láthattunk a headset bemutatását követően, de számos szakértő is elmondta már a véleményét a bejelentésről.

Jött a bejelentés Az Apple több szoftvert és terméket is bemutatott a tegnap megrendezett fejlesztői konferenciáján, a WWDC-n. Egy extravagáns újdonsággal is előrukkolt a világ legnagyobb vállalata, mégpedig a Vision Pro nevű, úgynevezett vegyes valóságot használó headsetjét mutatták be, ami a tervek és a látványvideók alapján a fizikai és a digitális világot egyszerre teszi láthatóvá. A 3499 dollárba kerülő Vision Pro a jövő év elején lesz először kapható az apple.com oldalon és az Apple Store-okban az Egyesült Államokban, a szemüveg a tech-óriás első jelentősebb új terméke az Apple Watch 2014-es bemutatása óta. A tegnapi konferencián kiderült, hogy az Apple Vision Pro fejlesztése már bő egy évtizede tart részben titokban, az új termékkategória vélhetően különösen fontos lesz az Apple számára, amely még mindig erősen függ az iPhone-eladások által generált bevételektől. A tegnapi bejelentés szerint az Apple mintegy 5000 szabadalmat nyújtott be a headsethez kapcsolódóan. Ez az első Apple-termék, amin keresztül nézel, nem pedig megnézed - hangsúlyozta Tim Cook, a vállalat vezérigazgatója a közönségnek. A headsetet a tech-óriás "térbeli számítógépként" tartja számon, az eszköz tartalmazza az Apple első teljesen 3D-s kezelőfelületét, az alkalmazások fel- és lekicsinyítésének lehetőségét a térben, valamint az Environments nevű funkciót, ami a szobát egy "magával ragadó, természetes tájképpé" alakítja át. Az Apple új visionOS operációs rendszert is fejlesztett az eszközhöz, az ezen futó futó headsetben a szem, a kéz és a hang segítségével lehet majd navigálni. Azok számára, akik a headset viselése közben ránéznek egy másik, szintén az eszközt viselő emberre, van egy EyeSight nevű funkció, ami lehetővé teszi számukra, hogy a Vision Pro külső kijelzőjén lássák a másik felhasználó szemét. A Disney vezérigazgatója, Bob Iger is "meglepetésszerűen" megjelent a tegnapi eseményen, hogy bemutassa a Vision Pro különleges funkcióit, amelyek a vállalat legértékesebb szellemi tulajdonához kapcsolódnak, a Star Wars-tól a Marvelig bezárólag. A vállalat streaming szolgáltatása, a Disney+ szintén elérhető lesz a Vision Pro-n. Emellett a Microsoft alkalmazásai, például a Word, az Excel és a Teams is kompatibilisek lesznek a headsettel, az alkalmazásokat a Vision Pro új App Store-ján keresztül lehet majd letölteni. Természetesen látványvideókat is közzé tett az Apple a szemüvegről, ezek itt tekinthetők meg: Cook mindemellett részletekbe menően beszélt a kiterjesztett valóságban rejlő lehetőségekről, azaz a számítógépes grafika valós világra való kivetítéséről - elmondása szerint a technológia a legtöbb ember számára előbb-utóbb mindennapi eszközzé válhat, és hatása hasonló lehet, mint amilyen az internet feltalálása volt. A tegnapi termékbemutató egyébként új korszakot is nyit az Apple és a Meta közötti versenyben, ugyanis Mark Zuckerberg cége hasonló VR-headset fejlesztésén dolgozik, a Quest 3 néven futó modell megjelenését még az idei évre ígéri a Facebook anyavállalata. Heves árfolyamreakciók Az Apple részvényei tegnap nagy emelkedéssel nyitottak és 17 hónap után új történelmi csúcsot értek el a fejlesztői konferenciára várva, a jelek szerint azonban rosszul fogadták a piaczárás előtt kezdődő eseményen látott fejleményeket a befektetők, a nap végén ugyanis látványos bezuhanás jött és végül 0,8 százalékos mínuszban zárt a részvény. Idén egyébként már 38,2 százalékos szárnyaláson van túl a világ legnagyobb vállalatának a jegyzése. Ezzel szemben a Unity Software részvényei valósággal felrobbantak a tegnapi kereskedés végén és közel 18 százalékos pluszban zártak, miután az Apple a konferenciáján bejelentette, hogy a videójáték-fejlesztő társaság szoftverét fogják használni az új headsetben. A Unity részvények forgalma a 30 napos átlag több mint hatszorosára emelkedett, a részvény pedig november 10 óta a legjobb napon belüli teljesítményt produkálta. Évek óta ezért a pillanatért dolgoztunk - mondta Mike Rockwell, az Apple technológiai fejlesztési csoportjának alelnöke tegnap. "A Unityvel való közös munkánknak köszönhetően, a Vision OS világszínvonalú renderelésével és a nagy teljesítményű kijelzőkkel kombinálva az Apple Vision Pro hihetetlen platformot jelent a játékfejlesztők számára." Mit mondanak a profik? Azt már tudjuk, hogy a befektetők rendkívül rosszul fogadták az Apple új termékét, emellett vegyes reakciókat váltott ki a szakértőkből a társaság bombabejelentése, például ezek a megszólalások láttak napvilágot: David Rolfe, a Wedgewood Partners befektetési igazgatója: "A tehetős, korai felhasználók tömegesen fogják megvenni a Vision Pro-t, de még évek kellenek, hogy a mamut Apple számára ennek komoly hatása legyen". A szakember szerint a headsetnek még nincs tömeges piaca, de elismerően nyilatkozott a termék technológiai vívmányairól: Az Apple Vision Pro a személyi számítógépek forradalmának legelső napjaira emlékeztet. Sok évbe telt, mire a PC mainstream termékké vált. Ugyanez a helyzet a VisionPro esetében is

"A tehetős, korai felhasználók tömegesen fogják megvenni a Vision Pro-t, de még évek kellenek, hogy a mamut Apple számára ennek komoly hatása legyen". A szakember szerint a headsetnek még nincs tömeges piaca, de elismerően nyilatkozott a termék technológiai vívmányairól: Az Apple Vision Pro a személyi számítógépek forradalmának legelső napjaira emlékeztet. Sok évbe telt, mire a PC mainstream termékké vált. Ugyanez a helyzet a VisionPro esetében is

Carolina Milanesi, a Creative Strategies elemzője: a szakember az Apple-Meta versenyre hegyezte ki gondolatait - "a lényegi különbség számomra az, hogy Zuckerberg egy virtuális világot próbál létrehozni, amelyben azt szeretné, hogy benne éljenek az emberek, míg úgy tűnik nekem, hogy az Apple továbbra is a saját világunkban akar minket tartani, és csak kiegészíteni azt

Eric Abbruzzese, az ABI Research kutatási igazgatója: bár a 3500 dolláros bevezető ár mindenkinek nagyon sok pénzt jelent, de "az Apple nagyon jó abban, hogy egyedi tartalmakat szolgáltasson, ráadásul nagyon zökkenőmentes módon" - vélekedett a szakember. Korai felhasználói tesztelések is történtek már, például a közel 17 millió követővel rendelkező Marques Brownlee is közzétett már egy videót, amin kipróbálja a headsetet. A YouTuber szerint a pozitívumok: nagyon profi a felbontás,

rendkívül pontosan és hiba nélkül követi le a szenzor, hogy hova néz vagy mire közelít rá a felhasználó (az ujjaival nagyítva);

kényelmes maga a készülék és

remek tartalmak lesznek elérhetőek a headseten, például a Disney+ műsorait és az ESPN-en keresztül sportközvetítéseket is lehet nézni rajta. A negatívumok pedig: nagyon drága - vélhetően a fanatikusabb korai felhasználók fogják megvenni, és az általuk érdekelt tartalmak alapján fog tovább menni a fejlesztés az Apple-nél;

nagyon nehéz az eszköz - részben azért is, mert minőségi anyagokból, fémből és műanyagból készült a szerkezet és

