Fenekestül felfordul a magyar megtakarítók élete a nyáron, érdekes számokra bukkantunk az állampapíroknál

Július 1-től nagyot fog változni az élet a magyar megtakarítási piacon azzal, hogy szocho-fizetési kötelezettség keletkezik a legtöbb értékpapír esetében, így a szochóssá váló értékpapírokra júniusban még nagy lehet a roham. A friss számok azt mutatják, hogy jelenleg közel 22 ezermilliárd forintnyi magyar állampapír van a bankok, befektetési alapok és a háztartások kezében, őket fogják leginkább érinteni a nyáron életbe lépő változások. Ha bejön a kormány terve, akkor ebből a 22 ezermilliárdból hamar 24-25 ezermilliárd is lehet. A lakosság mindeközben már több mint 1000 milliárddal növelte állampapír-megtakarításait, de a kötvényalapok állománya is több mint 600 milliárddal nőtt idén áprilisig.

Így állunk most: közel 22 ezermilliárd forint

Július 1-től nagyot fog változni az élet a magyar megtakarítási piacon azzal, hogy szocho-fizetési kötelezettség keletkezik a legtöbb értékpapír esetében, ez alól kivételnek csak az állampapírokat, részvényeket és ingatlanalapokat nevezte meg a lakosság számára a kormány.

Van itt más is: augusztus 1-től egyes befektetési alapok kötelező állampapír-tartással szembesülnek, ez érinti a likvid eszközeiket is. Sőt, a bankok állampapír-keresletét is igyekszik fellendíteni a kormány azzal, hogy ezt a bankadó csökkentéséhez köti. Minderről az alábbi cikkeinkben számoltunk be részletesebben:

Két külön rendelkezésről van szó, mégis mindkettő egy irányba mutat: a magyar állampapírok iránti kereslet növelése felé.

Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter egy háttérbeszélgetésen elmondta, hogy intézményi oldalon a lépéstől mintegy 1800 milliárd forintnyi többletkereslet jelenhet meg az állampapírpiacon, ebből 500 milliárd forint a befektetési alapok oldaláról, a fennmaradó 1300 milliárd pedig a bankoktól.

A szocho-kötelezettség kapcsán bár nincsenek még ilyen becslések, vélhetően az új lakossági megtakarítások egy jelentős része terelődhet állampapírok felé. Sőt, Nagy Márton várakozásai szerint a bankok lakossági forrásainak 5-10%-a mozdulhat meg, ami figyelembe véve az április végi betétállományt, 600-1200 milliárdnyi forráselvonást jelenthet a bankoktól.

Az MNB friss statisztikái szerint április végén közel 22 ezermilliárd forintnyi magyar állampapír volt a bankok, befektetési alapok és a háztartások kezében, ezek közül a legnagyobb összeget a háztartások tartják, közel 12 ezermilliárddal.

22 ezermilliárdról indulunk tehát, de ha bejön a kormány terve, akkor ez az állomány a nyár végétől már 24-25 ezermilliárd forint környékére is ugorhat az érintett szektoroknál.

A külföldieknél van egyébként továbbra is a legtöbb államadósság, ez április végén 30,44%-ot tett ki, míg a magyar lakosság állampapír-részesedése 28%-ra nőtt, így ez a második legmagasabb arány a tulajdonosi bontásban.

A főbb tulajdonosok közül a hitelintézetek állampapír-aránya 23,8%, övék tehát a harmadik hely a sorban:

1000 milliárd felett az állampapírok állománynövekedése a lakosságnál

Miután a szocho-fizetési kötelezettség egyáltalán nem vonatkozik a 2023. július 1-je előtt lekötött betétekre, illetve megvásárolt értékpapírokra, így a lakosság jelenleg meglévő megtakarításait, illetve azok kamatát sem érinti. Ebből kiindulva a már meglévő értékpapír-portfóliókra gyakorolt hatása vélhetően kisebb lesz az intézkedésnek, az új megtakarítások elhelyezésére viszont annál nagyobb.

Természetesen van itt is kiskapu: aki július 1. után is szeretne szocho-mentesen befektetési jegyeket vagy vállalati kötvényeket tartani, érdemes TBSZ-számlát nyitnia, hiszen ez esetben a lekötési időszak végén adómentessé válik a megtakarítás.

Összességében tehát most még nem lehet tudni, hogy a lakosság állampapír-keresletére milyen hatása lesz a szochós változásnak, de az látszik, hogy

a magyarok idén ismét nagyon rákaptak az állampapírokra, hiszen az év első négy hónapjában már meghaladja az ezermilliárd forintot az állománynövekmény.

Mindeddig a befektetési alapok iránti kereslet is töretlen volt, áprilisig a magyar lakosság 664 milliárddal növelte az itteni megtakarításait. Vélhetően ez menni fog még feljebb is június végéig, hiszen várhatóan nagyobb roham indul majd a július 1-től szochóssá váló értékpapírokra, így a befektetési alapokra is (a szocho-fizetés alól az ingatlanalapok képeznek egyedüli kivételt).

A részvények iránti kereslet egyelőre nem mutat nagy aktivitást, kérdés, hogy a részvények szocho-mentessége hoz-e majd ebben érdemi fordulatot az év második felében. A banki kötvények állománynövekedése viszont annál szembetűnőbb, bár július 1-től ezen kötvények esetében is jön a szocho.

1250 milliárdnál a lakossági DKJ-állomány

A lakosságnál az első négy hónapban megfigyelt, ezermilliárdot meghaladó állampapír-növekedésnek a közel harmadát a DKJ iránti kereslet adta.

A friss számok szerint április végén már közel 1250 milliárdnyi lakossági megtakarítás volt Diszkont Kincstárjegyekben, ami a tavaly december végi állományhoz viszonyítva több mint 300 milliárdos bővülés.

Az állampapír-állomány növekedése a DKJ-kereslet mellett a PMÁP iránti fokozott keresletnek is köszönhető, az inflációkövető papír ugyanis jelenleg 15,5%-os kamatot biztosít (volt ez jobb is, de pár hete prémiumot csökkentett az ÁKK).

Szárnyalnak a kötvényalapok is

A lakosság kezében lévő befektetési jegyek állománynövekményének nagy részét a kötvényalapok adják, ugyanis ebben a kategóriában a megtakarítások közel 630 milliárd forinttal növekedtek idén áprilisig.

Nem véletlen, hogy a kötelező állampapírtartás szabályát is elsősorban a kötvényalapok miatt hozta meg a kormány, miután sérelmezték, hogy ezek az alapok túl sok likvid eszközt tartanak.

A kötvényalapok mellett a többi kategória már csak szerényebb növekedést tudott felmutatni, a részvényalapok állománya idén még csökkent is december végéhez képest.

