Itt a lista: ezekkel a befektetésekkel megúszhatod a kormány új adóját

A meglévő 15%-os kamatadó mellé 13%-os szociális hozzájárulást (szocho) vezet be a kormány a megtakarítási formák egy részére, amelyet a július 1-je után lekötött betétekre és az újonnan vásárolt értékpapírok hozama után kell megfizetni. Mostani cikkünkben összeszedtük, hogy mi várható az egyes megtakarítási termékek adózását tekintve a július 1. utáni időszakban, és melyek azok a befektetések, amelyek a jövőben is mentesülnek a szocho alól.

A 205/2023. (V. 31.) kormányrendelet alapján a természetes személyeket szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség terheli az szja-törvény szerinti kamatjövedelem (ide értendő az árfolyamnyereség is) után.

Az új adó azonban csak a 2023. július 1-jétől megszerzett értékpapírok kamatára, hozamára terjed ki. Azaz, ha valaki olyan értékpapírokat tartana, amelyekre júliust követően kiterjed a szocho-fizetés, érdemes már most meghozni a megtakarítási döntést. Erre vonatkozóan a pénzügyi szolgáltatók már aktív kampányokat is indítanak, ezeket is érdemes figyelni a következő hetekben.

Sőt, a már meglévő portfóliót adózási indokok miatt nem feltétlenül kell átalakítani, mivel a már most meglévő papírokból származó kamatok korlátlan ideig mentesek lesznek a 13%-os szociális hozzájárulási adóteher alól.