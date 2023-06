Több mint 200 kiállítóval, köztük egy magyar galériával indul az Art Basel, az egyik legnagyobb nemzetközi vásár

A svájci Art Basel a világ egyik legbefolyásosabb művészeti vására, a globális művészeti színtér általánosan elismert találkozási pontja. Az eseménysorozat 1970 óta évről-évre elsőosztályú tárlatokkal, előadásokkal, illetve számos kiegészítő programmal várja látogatóit. Fókuszpontjában a különféle médiumokban alkotó kortárs kiállítók állnak. Megszokott módon a neves mesterek mellett feltörekvő tehetségek szintén képviseltetik magukat az idén július 15. és 18. között megrendezésre kerülő eseményen.

Az Art Basel alapítása három helybéli galerista Ernst Beyeler, Trudl Bruckner és Balz Hilt nevéhez fűződik. A nemzetközi vásárt elindításától kezdve magas szintű érdeklődés kíséri, már az első rendezvény alkalmával 16 000 részvevőt vonzott, ez a szám pedig azóta folyamatosan növekszik. Megszervezése napjainkra Maiamiban, Hong Kongban és Párizsban egyaránt hagyománnyá vált. A svájci Messe Basel kiállítótereiben tartartandó vásárt ebben az évben több, mint 200 gondosan kiválasztott, vezető szereppel bíró galéria alakítja ideiglenes múzeummá, melyek mintegy 4000 művész alkotását hivatottak bemutatni. A művek között szerepelnek festmények, szobrok, installációk, mindemellett erős hangsúly helyeződik a digitális munkákra, a film és a fotózás területeire.

Ezek összesen 11 szektorra osztva leszenek láthatóak, melyek más-más sajátos fókuszponttal rendelkeznek. Az ’Unlimited’ szektor például a különösen nagyméretű projekteket tartalmazza, a ’Conversations’ a kortárs kulturális szcéna 50 leginspirálóbb személyiségével történő párbeszédeket, eszmecseréket hivatott közvetíteni. A vásár hatáskörének kiterjesztése érdekében digitális platform működik: az Art Basel Live megteremti a széleskörű kapcsolattartás lehetőségét a résztvevők és az érdeklődők között. Ezentúl a 29 szakértőből álló VIP képviselői hálózata kapcsolatot alakít és ápol művészetpártolókkal - gyűjtőket, galériákat és intézményeket kapcsolnak össze országok és kontinensek között.

A vásárt megelőző napokban – és vele párhuzamosan - most is számos programot indítottak a városban és környékén, így alakítva ki egy az egész régióra kiterjedő művészeti hetet. Ezekhez tartozik például a 2005-ben alapított Volta Art Fair Basel vagy a Photo Basel, Svájc egyetlen, kizárólag fotóművészetnek szánt vására.

Hazai részről idén az acb Galéria két művészével is képviseli Magyarországot. A galéria Ladik Katalin korai műveinek kiállításával lesz jelen az Art Basel Features szekciójában, a Boszniában született, de New Yorkban élő Selma Selman pedig az ArtBasel Unlimitednél.

Ladik Katalin. Forrás: Papageno

A vajdasági születésű (1942) nemzetközileg szintén elismert Ladik Katalin munkássága meglehetősen széleskörű: egyaránt aktív az irodalom, a képzőművészet és a színház területén. Írott költeményei mellett hangkölteményeket, vizuális verseket, kísérleti zeneműveket, hangjátékokat, gesztuskölteményeket készít. Performanszaiban saját testét és hangját használja médiumként. A hetvenes években a számos akcióban vett részt, és bekapcsolódott a mail-art mozgalmába is. 1978-ban vizuális költeményeivel és kollázsaival szerepelt a Velencei Biennálén. 1991-ben Kassák Lajos-díjat, 2001-ben József Attila-díjat kapott, 2016-ban Yoko Ono neki ítélte a Lennon Ono Békedíjat. 2017-ben részt vett a kasseli Documentán. Az Art Baselen a Test, mint hang, kép, mint hangzás címmel jelenik majd meg alkotói gyakorlata. Mindeközben „Ooooooooo-pus” elnevezésű átfogó kiállítása szeptemberig megtekinthető a németországi a Haus der Kunst Münchenben.

Selma Selman: Platinum, 2021. Fotó: Almin Zrno. Forrás: acb Galéria

Selma Selman (1991) a volt jugoszláv térségből származó kritikus és politikai performanszok nagy múltra visszatekintő hagyományának egyik legfiatalabb zászlóvivője, aki performansz, videó, fotó, rajz és festészet műfajaiban alkot. Művészi munkáiban a végső cél a női testek védelme és felvértezése, valamint az elnyomott nők kollektív önfelszabadításának többszintű megközelítése. Selman munkásságában a működőképes, kortárs politikai ellenállás lehetőségét keresi. Ez az attitűd a különböző irányú és léptékű elnyomással kapcsolatos személyes tapasztalataiból ered. Selman a Get The Heck To School nevű szervezet alapítója is, amelynek célja a szegénységgel és társadalmi kiközösítéssel küzdő roma lányok képességeinek kibontakoztatása és támogatása szerte a világon. Svájcban az Ismeretlen motorok címet viselő alkotása lesz megtekinthető.

