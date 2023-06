Közeleg a kormány új adója a befektetésekre, óriási vagyonok mozdulhatnak meg előtte

Július 1-től a magyar befektetők szochót is fizetnek a bankbetétek és bizonyos értékpapírok kamata és hozama után. Ha megismétlődik a múlt, akkor több százmilliárd forintnyi megtakarítás is megmozdulhat a bevezetés előtt, de ennek hatása bőven túlmutat majd a nyári hónapokon. Egyértelmű nyertesnek tűnnek hosszú távon az állampapírok, a befektetési alapoknak és az életbiztosításoknak a június hozhat kiugró számokat, a legnagyobb vesztesei pedig várhatóan az amúgy sem sokat fizető bankbetétek lesznek az intézkedésnek.

Ahogyan arról az utóbbi napokban többször is írtunk, a meglévő 15%-os kamatadó mellé 13%-os szociális hozzájárulást (szocho) vezet be a kormány a megtakarítási formák egy részére, amelyet a június 30. után lekötött betétekre (látra szóló betéteknél a július 1. után képződő kamatra), valamint az újonnan vásárolt értékpapírok és az újonnan kötött megtakarítási célú életbiztosítások hozama után kell megfizetni.

Nem ez az első eset, hogy a magyar megtakarítóknak meg kell barátkozniuk a befektetéseikre kivetett adókkal, ott volt a kamatadó 2006-os bevezetése vagy az eho kiterjesztésére 2013-ban a kamatjövedelmekre. Nagyobb felfordulást okozott a magyar megtakarításai piacon ezek mellett az is, amikor 2019. júniusában az állampapírok kamatadómentes befektetésekké váltak a lakosság számára.

A fenti adók (vagy épp adómentességek) kapcsán közös pont, hogy bevezetésükkor kisebb-nagyobb mértékben, de átrajzolták a magyarok megtakarítási szerkezetét, mostani cikkünkben arra igyekszünk választ találni a múltban látott minták alapján, milyen változásokat hozhat majd júliustól a szocho a lakossági befektetéseknél.

Elméletben az alábbi magatartási hatások érvényesülhetnek:

Az új adó bejelentésének és bevezetésének időpontja közötti időszakban nő a kereslet a megadóztatandó megtakarítási formák iránt, amennyiben csak felmenő rendszerben vezetik be az adót (a később indított megtakarításokra vonatkozik), ebben az időszakban a szolgáltatók kampányhajrát folytathatnak a megtakarítókért,

nő a kereslet a megadóztatandó megtakarítási formák iránt, amennyiben csak felmenő rendszerben vezetik be az adót (a később indított megtakarításokra vonatkozik), ebben az időszakban a szolgáltatók a megtakarítókért, Az új adó bejelentése után fokozatosan nőhet az új adó által nem érintett megtakarítások (jelen esetben pl. állampapírok, ingatlanalapok, részvények) iránti kereslet,

az új adó által nem érintett megtakarítások (jelen esetben pl. állampapírok, ingatlanalapok, részvények) iránti kereslet, Az új adó bevezetése után hirtelen, majd fokozatosan akár tovább csökkenhet a megadóztatott megtakarítási formák iránti kereslet

2006 – Kamatadó

2006. szeptember j-jével vezették be itthon a kamatadót a befektetések kamatbevételeire, ennek mértéke az évek során többször is változott (először 20%-kal indult, ma már 15%-os mértékű).

Anno a kamatadó bevezetésével kapcsolatosan is voltak átmeneti rendelkezések, ilyen volt például az, hogy a 2006. augusztus 31-ig megszerzett befektetési jegyek vagy éppen állampapírok után járó kamatok és hozamok mentesültek a kamatadó megfizetése alól az első kifizetéskor, a második kifizetéskor azonban már ezekre is vonatkozott az új adó. Ugyanakkor például az augusztus végéig vásárolt befektetési jegyek vagy kötvények visszaváltás esetén mentesültek a kamatadó megfizetés alól, tekintet nélkül a visszaváltás időpontjára. Hitelintézeti betét, takarékbetét, folyószámla, bankszámla követelés esetében a 2006. augusztus 31-ét követő első teljes kamatperiódus kamatából kellett először kamatadót levonni. Az ezt megelőző - 2006. augusztus 31-én már megkezdett - kamatperiódus kamata még kamatadómentes volt, függetlenül attól, hogy a kamatperiódus milyen hosszú.

Nem hagyta érzéketlenül a kamatadó megjelenése a magyar megtakarítókat, az MNB statisztikái szerint 2006 második negyedévéről megugrott a befektetési jegyek állománya a harmadik negyedév végére, emellett valamelyest az állampapíroké is nőtt a lakosságnál, mindez a bankbetétek kárára. Érdemes itt megjegyezni, hogy egy ilyen lépés nem feltétlenül csak a bevezetéskor hathat a megtakarításokra, hanem már a bejelentéskor is, ami ez esetben június elején történt meg.

Jobban szemlélteti a változásokat az alábbi ábra, amely a tranzakciós adatokat mutatja. Látható, hogy míg a kamatadó bevezetését megelőző negyedévekben a bankbetétek pozitív tranzakciós számokat mutattak, 2006. harmadik negyedévében ez már mínuszba fordult.

Látványos volt a befektetési jegyek iránt megnövekvő hirtelen kereslet, de amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan el is tűnt, a rá következő negyedévben ismét a bankbetétek törtek előre.

2013 – eho a kamatjövedelmekre

Az egészségügyi hozzájárulási adó (eho) már régebb óta létezett, de 2013. augusztus 1-jével terjesztették azt ki a kamatjövedelmekre (a most kiterjesztett szochóhoz hasonlóan), ennek értelmében 6%-os eho fizetési kötelezettség vonatkozott az augusztus 1. után kifizetett kamatjövedelmekre.

A kamatjövedelemre vonatkozó eho megfizetése alól mentesültek a 2006. augusztus 1. előtt határozott időtartamú kamatperiódusra megkötött betét-, folyószámla-, és takarékbetét szerződések, valamint a 2006. augusztus 1. előtt megkötött értékpapír-ügyletek esetében jóváírt vagy kifizetett kamatjövedelmek is.

Az állományi számok ez esetben is mutattak némi változást a lakossági befektetéseknél: az állampapírok és a befektetési jegyek állománya nőtt, a bankbetéteké pedig ezúttal is csökkent.

Az ehós változásokat június közepén jelentették be, azt követően jelentősebb tőkekivonásokat lehetett megfigyelni havi szinten a bankbetéteknél. Mindeközben 2013. harmadik és az azt követő negyedévekben is az állampapírok és a befektetési jegyek iránt nagyobb kereslet mutatkozott.

Ez utóbbi nem meglepő, hiszen

a forintos állampapírok, illetve a legalább 80%-ban forint állampapírokat tartó befektetési alapokra augusztus után is igaz volt, hogy nem kell ehót fizetni.



2019 – Állampapírok kamatadó-mentessége

Nemcsak az új adók kivetése, hanem az azok alóli mentesség is képes jelentősen felkavarni az állóvizet:

2019. júniusában bejelentették, hogy az állampapírok a lakossági befektetők számára kamatadómentessé válnak. Itt a mentesség hatását nehéz különválasztani a MÁP+ elindulása miatt megugró állampapír-kereslettől, mivel ekkor vezették be az akkor szuperállampapírnak hívott MÁP+-t is jelentős fogalmazói ösztönzőkkel. Az megállapítható, hogy a két intézkedés együtt (vélhetően azonban inkább a MÁP+ vonzó kamata) jelentősen átalakította a háztartások megtakarítási szerkezetét, az állampapírok malmára hajtva a vizet.

+1: TBSZ

A TBSZ mindig is egy adózási kiskapu volt onnan kezdve, hogy 2010-ben bevezették, de az alábbi ábrán is látszik, hogy a TBSZ iránti érdeklődés akkor ugrott meg először jelentősebben, amikor bejött az eho-fizetési kötelezettség, ugyanis a 2013. augusztus 1. előtt nyitott számlák még mentesültek az eho-fizetés alól. Egyetlen negyedév leforgása alatt több mint 60 ezer új TBSZ-számla nyílt, a rajtuk lévő megtakarítások összege pedig közel 320 milliárddal ugrott meg:

Jó hír lehet a tudatosabb befektetőknek, hogy most, a szocho-fizetés kapujában is kibúvót adhat egy TBSZ-számla az adózás alól, ugyanis a tartós befektetésből származó jövedelmet július 1. után is legfeljebb 15% személyi jövedelemadó terhelheti, szocho-fizetési kötelezettség tehát nem lesz. A 15%-os adót akkor kell megfizetni a pozitív adóalap után, ha

a lekötést a hároméves lekötési időszak vége alatt szakítja meg a magánszemély befektető.

szakítja meg a magánszemély befektető. A személyi jövedelemadó mértéke 10% a hároméves lekötési időszak végén, továbbá akkor, ha a magánszemély a lekötést a hároméves lekötési időszak után, de az ötéves lekötési időszak lejárta előtt szakítja meg.

szakítja meg. Amennyiben pedig a magánszemély a befektetést a lekötés évét követő öt adóévben nem veszi fel, akkor egyáltalán nem merül fel adófizetési kötelezettség, és a jövedelmet nem is kell az szja bevallásban szerepeltetni.

Korábban még a TBSZ-re is vonatkozott a kamatadó mellett az eho-fizetési kötelezettség (utóbbi 2013. augusztusától), amennyiben azt idő előtt törte fel a megtakarító. 2017-ben az eho eltörlésével azonban a TBSZ-feltörés esetén is maximum a 15% kamatadó megfizetése maradt.

Összegzés

Az elmúlt évek jelentősebb, a megtakarítási piacot érintő adóváltozásai azt mutatják, hogy a lakossági megtakarítások igyekeztek alkalmazkodni az új helyzethez,

Mindez azonban nem feltétlenül a háztartások autonóm megtakarítási keresletére volt nagy hatással, hanem leginkább a kínálati oldalra, a szolgáltatók magatartására, ez mozgathatta elsősorban az állományokat a múltban, és vélhetően ez az erő fog most is leginkább előtérbe kerülni.

Konkrét számokat a szocho bevezetésének hatásairól majd csak késő nyáron, kora ősszel fogunk látni, de az valószínűsíthető az eddigi évek tapasztalatai alapján, hogy

a bankbetétek lehetnek a legnagyobb elszenvedői a szocho bevezetésének , hiszen az elmúlt években is főként innen csoportosított át pénzeket a lakosság más megtakarítási termékekbe.

, hiszen az elmúlt években is főként innen csoportosított át pénzeket a lakosság más megtakarítási termékekbe. Miután a szocho az állampapírok ra nem fog vonatkozni, ez a szegmens profitálhat a legnagyobbat a már meglévő és friss megtakarítások beáramlását tekintve (ezt a múltbéli számok is igazolják).

ra nem fog vonatkozni, ez a szegmens a már meglévő és friss megtakarítások beáramlását tekintve (ezt a múltbéli számok is igazolják). A befektetési alapok iránti kereslet vélhetően júniusban kiugró lesz , hiszen az alapkezelők is igyekeznek különféle értékesítési csatornákon arra buzdítani, hogy június végéig minél többen vásároljanak szocho-mentes befektetési alapokat. Ezt követően azonban jelentősebb lejtmenetnek is szemtanúi lehetünk . Kivételt képezhetnek ez alól az ingatlanalapok , amelyekre nem vonatkozik a jövőben sem a szocho-fizetési kötelezettség.

, hiszen az alapkezelők is igyekeznek különféle értékesítési csatornákon arra buzdítani, hogy június végéig minél többen vásároljanak szocho-mentes befektetési alapokat. . Kivételt képezhetnek ez alól az , amelyekre nem vonatkozik a jövőben sem a szocho-fizetési kötelezettség. Azok a befektetők, akik tudatosabbak, július 1. után is tudnak a szochóval érintett befektetéseket tartani szocho-fizetési kötelezettség nélkül, a TBSZ segítségével. Kérdés, hányan lesznek azok, akik július 1. után is veszik majd a befektetési jegyeket TBSZ-re, ahogyan az is, hogyan hat majd a TBSZ iránti keresletre az új változás. Az biztos, hogy a TBSZ elbírna egy kis tűzijátékot a háza táján, hiszen évek óta csökkenő számlaszám és érdeklődés övezi.

A megtakarítási szerkezet átalakítása mögött húzódó motiváció pedig nyilván a minél magasabb hozam elérése lesz a megtakarítók oldaláról, hiszen a szochó miatt ugyanazon nettó hozam eléréséhez az eddiginél mintegy 18%-kal nagyobb bruttó hozam elérésére lesz szükség (hiszen 100 forintnyi hozamból az eddigi 85 helyett 72 forint marad a megtakarítónál).

Mennyi lesz 1 millió forintból 1 év alatt? Bruttó hozam 5% 15% 25% Adó nélkül (forint) 1 050 000 1 150 000 1 250 000 Kamatadóval (forint) 1 042 500 1 127 500 1 212 500 Kamatadóval és szochóval (forint) 1 036 000 1 108 000 1 180 000 Nettó hozam szocho bevezetése előtt 4,25% 12,75% 21,25% Nettó hozam szocho bevezetése után 3,60% 10,80% 18,00% A szocho előtti és utáni nettó hozam aránya 118,06% 118,06% 118,06% Ugyanazon nettó hozamhoz szükséges bruttó hozam ezután 5,90% 17,71% 29,51% Forrás: Portfolio-számítás

Címlapkép: Getty Images