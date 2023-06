Kikre érdemes odafigyelni most a tőzsdéken?

Az elmúlt hetek komoly raliját követően a mögöttünk álló napokban elbizonytalanodtak a befektetők az európai és az amerikai tőzsdéken is, sokkal óvatosabb mozgásokat láthattunk a vezető indexeknél - de vajon ki is fulladt az emelkedés, jöhet ismét a lejtmenet? Milyen izgalmakat tartogathat számunkra a következő hét a tőzsdéken, melyik vállalatokra lehet érdemes odafigyelni, esetleg akár előre bevásárolni a részvényekből, vagy pedig nagy ívben elkerülni azokat? Ezekre a kérdésekre kereste nemrég a választ Jim Cramer, a CNBC megmondóembere - mi pedig utánajártunk, hogy a következő héten gyorsjelentést közzétevő amerikai nagyvállalatok ígéretes befektetésnek tűnnek-e.

Jim Cramer, a CNBC műsorvezetője szerint egy kifejezetten fontos hét áll előttünk a tőzsdéken, a júliusba lépve ugyanis érkeznek a foglalkoztatottsági adatok, jön egy Fed-ülés és számos fontos nagyvállalat gyorsjelentése is vár ránk. Hozzátette, hogy bár az ő általa csak a "Hét Mesterlövésznek" titulált cégegyüttes részvényei irányíthatják a befektetői hangulatot, rendkívül fontos megnézni, hogy az zen a körön kívül eső vállalatok mit mondhatnak nekünk a piacról.

Nike

Mit mond Cramer? Csütörtökön fogja közzétenni legfrissebb számait a Nike, Jim Cramer szerint a sportszergyártó lesz a legfontosabb vállalat, amelyik a héten jelent. A guru jelenleg vegyes véleménnyel van a Nike-ról, úgy véli, hogy "hosszú távon jó a sztori", de óvatos az olyan tényezők miatt, mint a kiskereskedelem lassulása Kínában és az Egyesült Államokban, valamint a riválisok, mint például a Deckers Brands tulajdonában lévő Hoka jelentős versenypotenciálját is érdemes figyelmbe venni.

Mit gondolnak az elemzők? Elemzői ajánlások tekintetében romlott valamelyest a kép a mögöttünk álló szűk két év során, hosszabb időtávon nézve viszont elég nagyok a kilengések ebben a tekintetben az például elmondható, hogy a 2018 eleji szintekhez képest optimistábbak a szakértők a Nike részvényével kapcsolatban. Jelenleg 24 elemző javasolja vételre a papírt, 10 szakértő tartásra, eladásra pedig 4 elemző ajánlja a részvényt, a vételi ajánlások aránya tehát relatíve magasan, 60 százalék fölött alakul.

A bevételek várható alakulása tekintetében a tavalyelőtti év meredek megugrása után az elkövetkező években is masszív növekedésre számítanak az elemzők. A 2022-es pénzügyi év után bár idén a nyereségesség rosszabbul fog alakulni, ezt követően azonban ezen a soron is várhatóan meg fog ugrani az érték a sportszergyártónál. 2025-ben már 7,1 milliárd dolláros profittal számolnak a szakértők, ami az idei évre vonatkozó várakozásokál közel 40 százalékkal magasabb érték.

A vállalat részvényeinek árazása a 2020-as lokális csúcsokhoz képest jelentősen bezuhant a mögöttünk álló bő másfél évben, a 12 havi előretekintő P/E ráta jelenleg a 27,7-szeres szinten áll, ez pedig valamivel a historikus átlag alatti érték.

Ami pedig a célárak alakulását illeti, az elmúlt bőöt év során kisebb-nagyobb lemaradással rendre valamivel az aktuális árfolyam felett alakultak a várakozások. A nemrég kijött célár-emelések mentén a jelenlegi szinten

20 SZÁZALÉKOS FELÉRTÉKELŐDÉSI POTENCIÁLLAL KECSEGTET A RÉSZVÉNY

az elemzői konszenzus alapján.

Constellation Brands

Mit mond Cramer? Pénteken az alkoholos italokat gyártó Constellation Brands jelenteni - Cramer a CNBC Investing Club Charitable Trust alapjában már most is birtokol Constellation részvényeket, és bár a guru szerint a legfrissebb számok el fognak maradni a várakozásoktól, ő alapvetően a hosszú távú pénzáramlás miatt birtokolja a papírt.

Mit gondolnak az elemzők? 2018 elejétől kezdve nem láthattunk komolyabb változást a részvény elemzői megítélésében, a vizsgált időszakban viszonylag kiegyensúlyozottan 65-75 százalék között alakult ez a ráta. Jelenleg 19 elemző ajánlja vételre a papírt, 6-an javasolnak tartást, eladási ajánlat nem érkezett a részvényre.

Ami pedig a bevétel-és profitalakulásokat illeti, mindkét mérőszám tekintetében dinamikus növekedés várható az elkövetkező években az idei veszteséges időszakot követően az elemzők szerint, a 2023-as pénzügyi évhez képest 2025-re 20 százalékot emelkedhet a bevétel, a nyereség pedig a 100 milliós mínuszhoz képest 2,6 milliárd dollár pluszon alakulhat majd.

A profitvárakozások alakulása mentén a hosszú távú átlagot tekintve jól árazottnak tűnik most a papír, a 12 havi előretekintő P/E ráta jelenleg a 20,2-szeres szinten áll.

Ahogy az a lenti grafikonon is megfigyelhető, az elmúlt öt év során az elemzői célárak és az aktuális részvényárfolyam szinte kéz a kézben mozogtak egy viszonylag széles, 7-10 százalékos gappel - ez most sincs másként, a konszenzus alapján a jelenlegi célárak átlaga az aktuális árszintnél 8,3 százalékkal magasabb.

Carnival

Mit mond Cramer? Hétfőn Jim Cramer a Carnival hajótársaságot fogja szemmel tartani. A jelentésben elsősorban a jövőbeli foglalások alakulására lesz érdemes odafigyelni, ennek kapcsán lehet ugyanis megítélni, hogy folytatódhat-e a koronavírus utáni utazási és szórakozási fellendülés.

Mit gondolnak az elemzők? Ahogy az látható az alábbi ábrán, a Carnival elemzői megítélése ksiebb-nagyobb kilengések mentén egyre nagyobb csorbákat szenvedett az elmúlt bő öt év során, a legkomorabb megítélése talán a koronavírus-járvány kirobbanásakor volt a részvénynek, amikor is értelemszerűen az összes szabadidős hajózási tevékenység ellehetetlenült a COVID miatti lezárások okán. Az elmúlt hónapokban azonban a járvány visszaszorulásával és a kínai újranyitással párhuzamosan egyre bizakodóbbak a befektetők az iparág - és így a Carnival - kilátásaival kapcsolatban is, ezt hivatott reprezentálni a még így is bizonytalannak mondható 41 százalékos vételi arány a részvénynél.

Ami pedig a bevétel és a profit várható alakulását illeti, itt is alapvetően inkább a bizakodás figyelhető meg az elemzők részéről - a nagyon rosszul sikerülő 2020-22-es évek után idén már komoly bevételt tud majd termelni a cég a konszenzus alapján. Bár még így is égetheti idén a pénzt a Carnival - nyereséget várhatóan csak 2024-ben fog termelni a hajótársaság, 2025-ben már 1,6 milliárd dolláros adózott eredményre számítanak a szakértők.

Mivel a vizsgált 5 éves időtáv jelentős részében nem termelt profitot a vállalat, a historikus P/E alapú árazásnak nincs magyarázó ereje - a 12 havi előretekintő egy részvényre jutó eredményvárakozás (0,375-ös EPS) és a társaság piaci méretének ismeretében (20,7 milliárd dollár) azonban elmondható, hogy a 12 havi előretekintő P/E ráta a 42-szeres szinten áll - ez az érték jócskán az iparági átlag felett alakul (hotel és szórakoztató szolgáltatások szegmens, átlagos P/E: 30,4), így tehát drágának tűnik jelenleg a részvény.

Az elemzők drasztikus elfordulása a vállalattól természetesen a részvényárfolyamon is meglátszik az elmúlt 5 év tekintetében, a 2018 eleji 70 dolláros árszintről egészen a 10-30 dollár közötti sávba csúszott (vagyis inkább szakadt) a jegyzés, ezt pedig a célárak is kisebb-nagyobb spéttel lekövették. Az elmúlt hónapok fellángoló optimizmusa mentén megugró árfolyamra azonban még nem reagáltak a várakozások emelésével az elemzők, így a jelenlegi célárak átlaga az aktuális részvényárfolyam alatt van, mégpedig közel 20 százalékkal.

Címlapkép: Getty Images