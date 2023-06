Rákattantak a magyarok egy állampapírra – Tényleg jobb a DKJ, mint a bónusz állampapír?

Az eredetileg intézményi befektetőknek szánt Diszkont Kincstárjegy-állomány fele, tehát több mint 1200 milliárd forint a magyar lakosság kezében van, nem csoda persze, hogy az eddigi 13-14%-os DKJ-hozamszintek sokak számára csábítóak voltak. Csakhogy az utóbbi napokban látványosan olvadnak el ezek a hozamok, ezek után pedig jogosan merül fel a kérdés: a DKJ-t vagy a DKJ hozamához kötött, de arra prémiumot is adó Bónusz Magyar Állampapírt érdemes-e inkább megvenni? A múltbéli számok azt mutatják, érdemesebb volt a Bónusz Magyar Állampapírt választani a DKJ helyett. A mostani csökkenő DKJ-hozamok mellett azonban érdemes résen lenni, ha a BMÁP mellett döntünk.

Vánszorognak lefelé a hozamok

Az elmúlt napokban egyre szembetűnőbb a rövid oldali állampapír-hozamok csökkenése, a Diszkont Kincstárjegyek a korábbi 13-14%-os szintről mostanra 10-11% közé estek vissza.

Ehhez egyértelműen köze van annak a kormányzati bejelentésnek, amely előírja július 1-től bizonyos befektetési alapok esetében a likvid eszközök egy meghatározott hányadának DKJ-ban való tartását, ami nagyobb keresletként csapódik le a DKJ-piacon.

Egy korábban hozott rendelet értelmében a kötvény-, részvény-, vegyes- és ingatlanalapok likvid eszközeinek 20%-át július 1-től Diszkont Kincstárjegyekben kell tartani.

A DKJ-papírok korántsem csak az intézményi szereplők oldaláról keresettek, április végével bezárólag a lakosságnál több mint 1200 milliárdnyi DKJ volt, ami a teljes DKJ-állomány felét teszi ki. A lakosság kereslet tavaly kezdett el felfutni, A DKJ-hozamok emelkedésével párhuzamosan:

Mindaddig, amíg a DKJ-hozamok magas szinten voltak, jól jártak azok is, akik közvetve fektettek kincstárjegybe, ugyanis a megújult Bónusz Magyar Állampapír a DKJ-hozamokat követi le, és ehhez 1%-os prémiumot is kínál.

A Bónusz Magyar Állampapír 3 éves futamidejű, változó kamatozású és negyedévente kamatot fizető állampapír, amelynek alapcímlete 1 forint. A kamat mértéke a kamatbázisból és a kamatprémiumból adódik össze, akárcsak az inflációkövető állampapírok esetében, csakhogy itt a kamatbázist nem az infláció adja. A kamatbázis a BMÁP esetében megegyezik a kamatmérték meghatározásának időpontját megelőző négy eredményes, 3 hónapos Diszkont Kincstárjegy aukción kialakult átlaghozamok, adott aukción elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlagával. E felett a kamatbázis felett biztosít 1% kamatprémiumot a konstrukció.

A megújult BMÁP tavaly szeptember végén indult, azóta már több mint 800 milliárd forintnyi megtakarítás gyűlt benne össze a május végi adatok szerint.

A két papír között lényegi különbség, hogy

a DKJ egy lejáratig tartva fix hozamot biztosító (kamat nélküli), míg a BMÁP változó kamatozású állampapír.

(kamat nélküli), míg állampapír. A DKJ vásárlásával 3 hónapnál hosszabb időre is tudjuk fixálni magunknak az aktuálisan elérhető hozamokat (például 6 vagy 12 hónapra).

az aktuálisan elérhető hozamokat (például 6 vagy 12 hónapra). A fixálásra játszó stratégia emelkedő hozamkörnyezetben inkább vesztes, csökkenő hozamkörnyezetben viszont inkább nyertes stratégia.

emelkedő hozamkörnyezetben inkább vesztes, csökkenő hozamkörnyezetben viszont inkább nyertes stratégia. A két állampapír közötti választást azonban torzítja a BMÁP javára ennek az állampapírnak a kamatprémiuma és a DKJ kincstári árfolyamjegyzése, illetve a DKJ javára a BMÁP visszaváltási diszkontja, ami 1%, ha nem lejáratig tartjuk.

Akkor most DKJ-t vagy BMÁP-ot érdemes venni?

Több szempontot érdemes figyelembe venni:

Bár a BMÁP 1%-os prémiumiot ad a DKJ-hozamon felül, azonban idő előtti visszaváltás esetében 1%-os bukóval kell számolni .

a DKJ-hozamon felül, azonban . A bónusz állampapír és a 3 hónapos DKJ lejárata eltér egymástól, hiszen előbbi egy 3 éves papír (igaz, a kamatfizetés mindkét esetben negyedévente történik, ilyenkor az időarányos kamatot fizetik ki).

Nézzünk egy példát. Egy befektető tavaly szeptemberben 1 millió forinttal beszállt az újonnan induló BMÁP-ba (2025/N), most, június végén pedig (a kamatfizetést követően) eladja a papírt.

Ha az időközben kapott kamatok újrabefektetésével is kalkulálunk, akkor a befektető ezen az időtávon hozzávetőlegesen 9,9%-os kamatot tudott elérni, ami így 9 hónap alatt az egymillió forint után 99 167 forint kamatot biztosított. Az évesített hozam az 1%-os idő előtti visszaváltás miatti bukót is figyelembe véve 13,26% lett volna, ennek időarányos része a 9,9% (ha nem számolnánk 1% levonással, akkor az időarányos kamat erre az időszakra közel 11% lenne).

Ha ugyanezen időtávon ezt az egymillió forintot a befektető 3 hónapos DKJ-ba teszi - itt is kalkulálva a kamat újrabefektetésével -, akkor a kincstári árfolyamjegyzés alapján most június végére ebben az időszakban 9,3%-os hozamot tudott volna elérni ezzel a stratégiával, ami 93 573 forintnyi kamatot jelent.

A BMÁP győzött tehát a vizsgált időtávon, mintegy 60 bázisponttal jobb hozamot kínálva, mint a DKJ. Mindezt ráadásul úgy, hogy az idő előtti visszaváltás miatt a BMÁP esetében még egy 1%-os bukót is elszenvedett a befektető.

Az, hogy a visszaváltási költség ellenére is a bónusz állampapír került ki győztesnek, azzal magyarázható tehát, hogy

az adott kamatperiódusokban a BMÁP magasabb kamattal tudott ketyegni a DKJ-átlaghozamok miatt. Ennek oka, hogy míg a DKJ vásárlásával a befektető beégetett magának egy hozamot a következő időszakra, a BMÁP még lekövette a következő aukciók emelkedő hozamát (a vizsgált időszakban még egy emelkedő hozamkörnyezet volt).

a DKJ-átlaghozamok miatt. Ennek oka, hogy míg a DKJ vásárlásával a befektető beégetett magának egy hozamot a következő időszakra, a BMÁP még lekövette a következő aukciók emelkedő hozamát (a vizsgált időszakban még egy emelkedő hozamkörnyezet volt). Másrészt pedig ott van a kincstári árfolyamjegyzés a DKJ-k esetében, ami sok esetben több tíz bázisponttal rosszabb lehet az aukciós átlaghozamhoz képest.

Fontos ugyanakkor az időzítés is, hiszen minél hamarabb száll ki a befektető a BMÁP-ból, annál nagyobb terhet jelent az 1%-os visszaváltási költség ledolgozása, mivel

a BMÁP 1%-os visszaváltási költségére rövid távon nem érdemes úgy gondolni, mint az éves hozamot terhelő 1 százalékpontnyi hozamveszteségre. Az 1%-ot ugyanis akkor is levonják teljes egészében (nem csak annak időarányos részét), ha rövid távra fektetünk be.

Ezt támasztja alá, hogy ha az előbbi példában a BMÁP-ot csak 3 hónapos időtávra tartotta volna a befektető (tehát december végén visszaváltja), akkor már a 3 hónapos DKJ lett volna a jobb választás, mivel utóbbi 2,5% körüli hozamot jelentett volna erre a 3 hónapos időtávra, szemben a BMÁP 1,9%-ával (itt a visszaváltás miatti 1% sokat rontott a hozamszinten és az akkor még emelkedő hozamkörnyezet sem tudta sok ideig a BMÁP malmára hajtani a vizet).

Azt lehet tehát leegyszerűsítve mondani, hogy ha nincs a DKJ-nál az aukciós hozamnál kedvezőtlenebb kincstári árfolyamjegyzés, a BMÁP-nál pedig a visszaváltási diszkont és a kamatprémium, akkor emelkedő hozamkörnyezetben a BMÁP-nak, csökkenőben viszont a DKJ-nak áll a zászló.

Most viszont egy csökkenő hozamkörnyezethez értünk, ezt jelzi előre az alábbi táblázat is, amely a jelenleg elérhető két BMÁP konstrukció eddigi éves kamatait mutatja. A 2025/N esetében a mostani aukciós adatokból például már ki lehet számolni, hogy szeptember végén 13,92% időarányos kamatát fogja kifizetni a papír, ami alacsonyabb, mint az előző két kamatperiódus kamata. A 2026/O esetében ehhez a becsléshez még nincsenek meg az aukciós adatok, de várhatóan egy ennél is jelentősebb csökkenést figyelhetünk majd meg (mivel ez esetben már a mostani, 10% körüli DKJ-aukciók hozama fogja a kamatbázist adni).

Az új Bónusz Magyar Állampapírok kamatai Név Sorozat Érvényesség kezdete Kamat mértéke Bónusz Magyar Állampapír 2025/N 2022.09.29 11,32 % Bónusz Magyar Állampapír 2025/N 2022.12.30 14,60 % Bónusz Magyar Állampapír 2025/N 2023.03.30 15,81 % Bónusz Magyar Állampapír 2025/N 2023.06.30 13,92 %* Bónusz Magyar Állampapír 2026/O 2023.02.21 15,17 % Bónusz Magyar Állampapír 2026/O 2023.04.21 15,90 % Forrás: Államkincstár, Portfolio *az aukciós átlaghozamok alapján feltételezve

