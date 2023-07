Ilyet még nem éltünk: durván rákattantak egy befektetésre a magyarok, a lakossági állampapírok elbújhatnak

Rekord értékesítési számokat hozott a június a kötvény- és pénzpiaci alapok számára, láthatóan sokan igyekeztek még az utolsó pillanatban mentesülni a szocho-fizetési kötelezettség alól. Mindeközben az első félévben látott csökkenő hozamszintek pozitívan hatottak a kötvényalapok teljesítményére, különösen a hosszú kötvényalapok mentek nagyot, 15-16%-os hozamokat is elérve egyetlen félév alatt. A megmaradt pénzpiaci alapok is jól teljesítettek az első félévben, a legnagyobb kötvényalapok pedig elképesztő ugrást mutattak fel a kezelt vagyonukban.

Fordulat a kötvénypiacokon

A tavalyi év itthon és a világban is a kötvénypiaci hozamemelkedésről szólt, ez pedig igen fájó volt a kötvényalapok teljesítményére nézve, különösen a hosszabb futamidejű befektetéseknek. Általánosságban ugyanis elmondható, hogy minél hosszabb futamidejű egy kötvényalap, annál rosszabb neki a kamatemelések, infláció és esetleges forintgyengülés nyomában érkező kötvénypiaci hozamemelkedés (az emelkedő kamatkörnyezet a kötvényárfolyamok csökkenését okozza, ez pedig a kötvényalap hozamára negatív hatással van, mindez ugyanakkor az alap átlagidejétől is függ).

Idén viszont fordulat állt be a kötvénypiacokon, az infláció tetőzése, illetve csökkenése, továbbá a jegybanki kamatemelések vége mind a hozamszintek csökkenése irányába hatottak eddig, ez a magyar hozamokon is meglátszódott (itthon egyéb kormányzati intézkedések is hozzájárulnak a hozamcsökkenéshez, különösen a hozamgörbe rövid végén):

