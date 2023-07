Az orrunk előtt szakadt be a földgáz ára - Fellélegezhetünk végre?

A mögöttünk álló hónapokban valósággal bezuhantak a gázárak, már csak távoli rémképnek tűnik a szűk egy éve látott, megawatt-óránként 300 euró feletti jegyzés. Számos kedvező tényező együttállására volt ahhoz szükség, hogy a szakértőket is meglepő gyorsasággal zuhanjon be az árfolyam, de vajon meddig lesznek ilyen optimálisak a körülmények? Hova tart az elkövetkező hónapokban a gázár, milyen globális események idézhetik elő az újabb árrobbanást? Egyáltalán valóban elégedettek lehetünk a mostani árszintettel? Többek között ezekre a kérdésekre keressük a választ elemzésünkben.

Bezuhant a gázár

Kisebb kilengések mellett

óriásit estek a gázárak az idei évben,

a mostani 25 euró/MWh körüli árfolyamot mintegy 65,8 százalékos zuhanást követően tapasztalhatjuk az elmúlt bő hat hónap távlatában, jelenleg új kétéves mélyponthoz közeli szinten áll a jegyzés. A júniusi megugrás többek között egy sor nem tervezett üzemszünetre és a szokatlanul meleg időjárási kilátásokra volt visszavezethető, utóbbi növelte a hűtés iránti keresletet, ami hatással volt az árakra.

De ennél is meredekebb lejtmenetet mutat az alábbi grafikon, amin a tavalyi történelmi csúcsok is látszanak - a gáz ára a holland TTF gáztőzsdén azért ugrott augusztusban megawatt-óránként 300 euró fölé, mert az európai dízelhiánnyal kapcsolatos félelmek ekkor csúcsosodtak ki. Azóta viszont szemmel láthatóan megnyugodtak a kedélyek, olyannyira, hogy

a tavaly nyár végén elért csúcshoz képest 91,9 százalékkal van lejjebb a gáz ára.

A gázáraknak kulcsfontosságú szerepe van az ipari termelésben releváns áramárak kialakulásában, mivel utolsó rugalmas kapacitásról van szó - ahogy az a lenti ábrán is látszik, a TTF-kontraktusokkal szinte együtt mozogva a német és a francia zsinóráram megawatt-óránkénti ára is jelentősen beesett, a tavalyi kilátástalan helyzethez képest sokat javítva az energiaintenzív ágazatok kilátásain (részletek később).

Mi áll az esés hátterében?

Több tényező is az árfolyamesés irányába hatott a mögöttünk álló időszakban:

Tárolói töltöttség: a legfrissebb adatok szerint átlépte a 80 százalékot Európában a gáztárolók töltöttsége, egyébként Magyarországon is rendkívül gyors ütemben emelkedik a mutató. AMINT LÁTSZIK: A 80 százalék FÖLÉ LÉPŐ ARÁNY NAGYON MAGASNAK SZÁMÍT, ez lényegében az elmúlt évtized csaknem legmagasabb rátáját jelenti, és az ilyenkor szokásos, 10 éves átlagnál (64%) is sokkal magasabb. Így a november 1-re uniós szinten kötelezően előírt 90 százalékos töltöttség könnyedén és jóval idő előtt elérhetőnek tűnik.

Vége a norvég üzemszünetnek: a norvégiai Nyhamna földgázfeldolgozó üzem július 15-én a terveknek megfelelően újraindította működését, és a Norvégiából érkező gázvezetéki nominálás mértéke hétfőn április közepe óta a legmagasabb szintet érte el.

A nominálás általában az allokálás alapjául szolgál - ez gyakorlatilag a gáz egyik helyről a másikra történő szállítására vonatkozó hivatalos, szerződéses igénykifejezés.

A déli országokat sújtó hőhullám, valamint a Franciaországban és az Egyesült Királyságban kiadott szélsőséges időjárási figyelmeztetések ellenére a földgáz iránti kereslet továbbra is alacsonyan alakul a kontinensen, különösen az energiaigényes ipari szektorban.

továbbra is alacsonyan alakul a kontinensen, különösen az energiaigényes ipari szektorban. A ma hajnali kínai makroadatok meglepően gyengére sikeredtek, miközben szintén ma hajnali közzététel szerint Kína saját gázkitermelése az idei első félévben 5,4 százalékkal nőtt éves alapon. Így a Kína felőli európai LNG-elszívó hatás érdemben egyelőre továbbra sem jelentkezik, ez pedig továbbra is lefelé szorító erő az európai gázárakra.

Alacsony gázár? Attól függ, honnan nézzük

Bár a tavaly nyáron tapasztal pánikhangulathoz képest valóban sokkal kedvezőbb a helyzet az energiapiacon - a földgáz mellett az olajár is bezuhant azóta -, érdemes azért perspektívába helyezni a jelenleg tapasztalt árszintet.

A ma látható 25,3 euró/MWh-s árfolyam ugyanis jóval magasabb a "békeidőben", azaz az orosz-ukrán háború kirobbanása előtt megszokott szinteknél. Például ha a 2016 és 2020 közötti öt éves periódust nézzük, akkor mindössze megawatt-óránkénti 15,5 eurós átlagos árfolyamot kapunk,

ehhez képest mintegy 63 százalékkal magasabb a jelenlegi árfolyam.

És bár valóban a gázár-eséssel párhuzamosan a nagykereskedelmi másnapi zsinór áramárak is nagyot zuhantak az utóbbi egy évben, de a hónapok óta jellemző 100 euró/MWh körüli szint még szintén jóval magasabb, mint a 2021 előtti évekre jellemző 50-60 eurós szintek.

A tartósan magasabb szinten ragadó energiaáraknak tehát

továbbra is fontos szerepe van abban, hogy főleg az energiaintenzív ágazatokban tartós termelési nehézségek mutatkoznak

költség okok miatt, erre a legfrissebb adatok alapján Németországból rögtön egy jó példa: az energiaintenzív ágazatok termelése már egy éve lejtmenetben van, és még ezt is jócskán felülmúlja az egyik leginkább energiaintenzív ágazat, a vegyipar hanyatlása. A Commerzbank vezető elemzője szerint a vegyipar rossz teljesítménye és klátásai miatt a német gazdaság az idei második félévben akár újra recesszióba is kerülhet.

Milyenek a kilátások?

Összességében tehát az "egyik szemünk sír, a másik nevet" esete forog fenn a földgázárak alakulást tekintve, ugyanis bár valóban a szakértőket is meglepő gyorsasággal zuhant be a jegyzés a tavalyi csúcsok óta, de még így is olyan árszinteket láthatunk, ami érdemben rontja a legnagyobb európai országok gazdasági kilátásait.

És hogy a jövőben inkább a sírás, vagy pedig a nevetés felé fog eldőlni a mérleg, azzal kapcsolatban Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) igazgatója fejtette ki nemrég a véleményét. A tavalyi pánikhangulatra reflektálva a szakember kifejtette, hogy szerinte sok európai ország "stratégiai és történelmi léptékű" energiaellátási hibákat követett el, és ezek egyike az volt, hogy ezek az országok túlzottan függővé váltak egyetlen beszerzési forrástól, vagyis Oroszországtól.

Birol szerint nem lehet kizárni, hogy

AZ IDEI TÉLEN ISMÉT KIUGRÓ, KORMÁNYZATI BEAVATKOZÁST IGÉNYLŐ ÜTEMBEN fognak nőni A FÖLDGÁZÁRAK.

Az IEA igazgatója szerint ez különösen olyan forgatókönyv esetén képzelhető el, amelyben a kínai gazdaság nagyon erős teljesítményre kapcsol és nagy mennyiségű energiahordozót vásárol a piacon, és ehhez kemény téli időjárás társul. A tavalyi állapotok visszatérését megelőzendő, Fatih Birol szerint törekedni kell a megújuló energiaforrások mielőbbi nagyarányú kiaknázására, nem utolsósorban az ilyen célú beruházások jelenleg hosszadalmas engedélyezési idejének rövidítésével. Hozzátette: ezzel párhuzamosan a cseppfolyósított földgáz (LNG) alternatív beszerzési forrásait is keresni kell.

Mindezek mellett friss fejlemény, hogy a gázellátási zavarok és az ezekből adódó árugrások tompításának céljával rövidesen az olajpiaci vésztartalék mintájára létrejöhet egy vészhelyzeti gáztartalék az IEA tagországaiban. A japán tárca egyébként már a februári IEA miniszteri szintű értekezleten is szorgalmazta a globális vészhelyzeti gáztartalék napirendre vételét, illetve az orosz-ukrán háború kitörése utáni gázválság láttán Németország és Japán már szorgalmazta a G7-üléseken, hogy pozitívabb nyelvezetű zárónyilatkozatok szülessenek a gázpiaci beruházásokról.

