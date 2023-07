Fontos csatát vesztettek a lakossági állampapírok

Érdekes számokat hozott a június, az utolsó szocho-mentes hónap a magyar megtakarításoknál. Bár minden értékpapír kategória számait még nem ismerjük, az biztos, hogy a lakossági állampapírok elvesztették a népszerűségi csatát a befektetési alapokkal, azokon belül is elsősorban a kötvényalapokkal szemben. Nézzük, mit mutatnak a számok.

A cikk tartalmából: Nagy értékesítési hajrát nyomhattak az alapkezelők júniusban, soha ennyi friss pénz nem áramlott még befektetési alapokba.

A tőkevédett alapok vonzották be a legtöbb tőkét, de van itt egy csavar.

A júniust egyértelműen elvesztették a lakossági állampapírok a befektetési alapokkal szemben a szocho-hajrában.

A lakossági állampapírok között továbbra is a Prémium Magyar Állampapír a legnépszerűbb, a MÁP+ azonban továbbra is hanyatlik.

Nagy hajrát hozott a június

A június volt az utolsó olyan hónap, amikor még nem vonatkozott a szocho-fizetési kötelezettség az újonnan vásárolt egyes értékpapírok hozama és betétek kamata után. Úgy tűnik, ezt az alapkezelői piac igyekezett is kihasználni, a szolgáltatók nagy értékesítési hajrát nyomhattak, hiszen

múlt hónapban a befektetési alapokba több mint 645 milliárd forintnyi friss tőke áramlott, soha ennyi új megtakarítás nem érkezett még a szektorba.

Az elmúlt egy év minden egyes hónapjában a kötvényalapokba érkezett a legtöbb friss tőke, az alábbi ábra alapján azonban úgy tűnhet, hogy a kötvényalapok dominanciája véget ért, ugyanis júniusban már csak 22 milliárd forintos értékesítésre tudtak szert tenni.

Csalóka azonban a kép, mivel ezt közel sem a kötvényalapok iránti kereslet visszaesése okozta, hanem a kormány befektetési alapokkal kapcsolatos döntései.

Korábban ugyanis bejelentették, hogy a szocho mellett július 1-től az értékpapíralapok (a kötvény-, részvény- és vegyes alapok) vagyonának legalább 60%-át értékpapírokban kell elhelyezni. A döntés következtében számos alapkezelő változtatott a kötvényalapok befektetési stratégiáján, de leginkább két, korábbi kötvényalap átsorolása okozta a tőkevédett alapok hirtelen megugró értékesítési számát.

Ahogyan arról egy külön cikkben beszámoltunk, mindettől eltekintve a kötvényalapok múlt hónapban közel 430 milliárdnyi friss tőkét gyűjtöttek be:

Mindezek mellett a megmaradt pénzpiaci alapok is népszerűnek bizonyultak:

Mindeközben a lakossági állampapírok júniusban mintegy 340 milliárdos bruttó értékesítéssel zártak, a forintos lakossági állampapírokban lévő megtakarítások állománya azonban csak 185 milliárddal nőtt, a különbséget a lejáratok és egyéb visszaváltások magyarázhatják.

Egyértelműen a befektetési alapok vonzották be tehát múlt hónapban a legtöbb friss tőkét, amire nem meglepő módon a szocho-fizetés bevezetése is ráerősített (az állampapírok továbbra is mentesek a szocho-fizetés alól).

Mindezzel együtt júniusban a forintos lakossági állampapírok állománya 9137 milliárd forintra nőtt, legutóbb bő egy éve fordult elő, hogy 9000 milliárd felett legyen az állomány.

A lakossági állampapírok közül továbbra is a Prémium Magyar Állampapír a legnépszerűbb, a kategória júniusban már 5923 milliárd forintnyi megtakarítással bírt, ami egy hónap alatt 268 milliárdos növekedés. Negyedéves szinten a PMÁP állománya több mint 600 milliárddal bővült, fél év alatt pedig 1600 milliárddal.

Népszerű a Bónusz Magyar Állampapír is, itt júniusban 870 milliárdnyi megtakarítást tartottak a magyarok, ami negyedéves szinten 145, féléves szinten pedig 355 milliárdos állománybővülés.

A Magyar Állampapír Pluszból mindeközben továbbra is áramlik ki a pénz, június végén már csak 1227 milliárdnyi állománnyal bírt, de az Egyéves Magyar Állampapír népszerűsége is hanyatlik:

A MÁP+ népszerűségének hanyatlását mutatja az alábbi ábra, ami összhangban van az infláció felfutásával. Mostanra a MÁP+ állomány nagyjából az induláskori szintjére süllyedt vissza, ami nem meglepő, tekintve, hogy a 4,95%-os évesített hozama messze elmarad az infláció szintjétől. Ebből kifolyólag az sem meglepő, hogy az inflációkövető PMÁP állománya jelentősen megugrott az utóbbi másfél évben:

