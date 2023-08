MBH: Várt felett a gazdasági növekedés, tetőzött a kamatciklus

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az MBH Alapkezelő írását olvashatják:

"Az USA gazdasága - sorra rácáfolva az elemzői várakozásokra - a szigorú monetáris kondíciók és gyengülő hitelezési dinamika ellenére a várakozásokat meghaladóan bővül. Az amerikai gazdaság a második negyedévben az 1,8%-os várakozáshoz képest dinamikusabban, 2,4%-kal nőtt az első negyedévhez képest. A növekedésnek a rezisztens lakossági fogyasztás adja a lendületet. Úgy tűnik, hogy a korábban felhalmozott extra-megtakarítások elolvadása, az elsősorban az alacsony jövedelemkategóriákra jellemző elapadása ellenére rezisztens a fogyasztás, ami több tényezővel is magyarázható. A munkaerőpiac stabil, a foglalkoztatottság erős, alacsony a munkanélküliség, a reálbérek az infláció visszaesésével emelkednek, és a fogyasztói optimizmust a bikapiac is fűti. Az S&P500 index idén 20%-ot emelkedett, 45%-kal ralizott a magas kisbefektetői pozícionáltsággal bíró Nasdaq 100 technológia index, de az S&P500 teljesítményének 60%-át adó hét legnagyobb részvény átlagteljesítménye ennél is imponzásabb volt, közülük némelyik új történelmi csúcsra emelkedett.

A korábban vártnál rezisztensebb fogyasztói kereslet visszaköszön a július végéig megjelent második negyedéves amerikai vállalati gyorsjelentésekből is. A második negyedévben a vezető vállalatok többsége a várt feletti árbevételemelkedésről számolt be, és bár szűkültek, de nem estek be jelentősebben a profitmarginok sem. A bankszektor jelentéséből a lakossági fogyasztói hitelezésről is kedvező kép rajzolódott ki, viszont a magas kamatszint negatív hatásai is tetten érhetők a hitelportfóliók minőségromlásában, a várhatóan emelkedő nemteljesítő hitelekre képzett tartalékolás megjelenésében.

A részvénypiaci értékeltség és pozícionáltság megugrott az elmúlt hónapokban, különösen az amerikai részvények esetében. A S&P500 részvénypiaci index 20 fölötti P/E mutatója, ha nem is extrémnek, de historikusan magasnak tekinthető, és a jelenlegi magas kamat- és hozamkörnyezetben ez az értékeltségi szint kockázat-hozam vonatkozásban is feszítettnek mondható. Az USA ötszáz legnagyobb vállalatának részvényeiből képzett index előretekintő, várható hozama az amerikai tízéves államkötvény-reálhozamokhoz képest a dot-com rali és a 2008-es jelzálogválság előtti szintekre szűkült, azaz a részvénypiaci kockázati prémium minimálisra mérséklődött a kockázatmentes tízéves amerikai állampapírpiaci hozamhoz képest.

A pozícionáltság is sokat „javult”, a mesterséges intelligencia sztori berobbanása után kialakult tőzsdei szárnyalás az alulsúlyozott pozíciók többségének felszámolására kényszerítette a befektetőket, miközben a kisbefektetői részvénykitettség rekord szintekre emelkedett.

Az erősebb növekedési környezetben a bázishatás kiesésével, a várakozások feletti gazdasági növekedés és a stagnáló, enyhe emelkedést mutató nyersanyagárak a vártnál újból magasabb inflációt eredményezhetnek, ami sérülékenyebbé teheti az előrehozott kamatvágási várakozásokra épülő részvénypiaci szárnyalást. A tartósan fennmaradó magas kamatszint és hozamszint, a visszaeső európai és amerikai hitelezési dinamika viszont ronthatja a növekedési kilátásokat.

Az erős fejlett részvénypiaci koncentráció, a túlértékeltség és túlpozícionáltság indokolttá teszi a mérsékeltebb kockázatvállalást a soron következő szezonálisan jellemzően gyengébb tőzsdei időszakban."

