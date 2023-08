Összegyűltek a viharfelhők a Mol felett: rég nem látott számokat közölt az olajcég

Ma hajnalban közzétette második negyedéves gyorsjelentését a Mol. Ahogy arra számítani lehetett, a legfrissebb számok köszönőviszonyban sincsenek azokkal az eredményekkel, amiket az energiaválság okozta magas olajár-környezetben tudott hozni a társaság, az elmúlt hónapokban több tekintetben is romlottak a fundamentumok a Mol körül. Az olajcég bár a legfontosabb sorokon verni tudta az elemzői várakozásokat, de az idei első negyedéves értékeknél így is jóval alacsonyabb számokat produkált, nem is beszélve a bázisidőszak rekorderedményeihez képest látható visszaesésről. A most közölt számokat látva gyakorlatilag arról van szó, hogy néhány kiugró negyedév után normalizálódott a vállalat eredménye, sőt, talán a ló túloldalára is átlendült a történet, ugyanis a tavalyi rekordárbevétel után fizetendő adót elszámolva bőven a hosszú távú átlag alatt teljesített a Mol.

Nem születtek rekordok, de ez nem meglepő

Ma hajnalban közzétette legfrissebb gyorsjelentését a magyar tőzsde egyik legnagyobb vállalata, a Mol. A hazai olajtársaság negyedéve finoman szólva sem sikerült a legfényesebben,

borzasztóan messzinek tűnnek a tavalyi, energiaválság közepette tapasztalt eredmények.

Azonban csak első ránézésre tűnhet indokolatlannak a bezuhanás a legtöbb fontos soron, ugyanis már a gyorsjelentést beharangozó elemzésünkben is kiemeltük, hogy bizony számos olyan körülménnyel nézett szembe a második negyedévben a Mol, ami jócskán visszavetette az eredményességet.

Első körben érdemes itt megemlíteni az elképesztően hektikus olajár-környezetet: idén eddig nagy bizonytalanság figyelhető meg az olajáraknál, jelentős kilengések mentén alakultak az elmúlt hét hónapban a nyugati benchmark termékeknek, azaz a Brentnek és az amerikai WTI-nek az árai is. Összességében inkább csökkenő olajárakról beszélhettünk az általunk vizsgált három hónapos időszakban (április-június), többek között a következő tényezők és események alakították az árakat:

Június elején az OPEC-országok legjelentősebb termelőjének számító Szaúd-Arábia újabb, napi egymillió hordós termeléscsökkentésről határozott, amit július 1-jétől juttatott első ízben érvényre. Összességében az olajkartell ekkor nem változtatott az év hátralévő részére tervezett olajkitermelési kvótákon.

Ezzel szemben árfolyamcsökkentő tényező volt, hogy a június közepi adatok szerint Oroszország olajtermelése a nyugati szankciók ellenére is elleálló maradt, az orosz energiaügyi miniszterhelyettes pedig korábban (áprilisban) még azt állapította meg, hogy a moszkvai olajtermelés egészen 2025-ig stabil marad. Igaz, júliusban már arról szóltak a hírek, hogy újabb önkéntes termeléscsökkentést vezetnek be az oroszok az olajárak feltornászásának céljával - ez pedig a mostani árszinteket nézve sikeresnek is tűnik egyelőre.

Akadozó kínai kereslet : ugyancsak fontos körülmény volt az olajár alakulásával kapcsolatban június elején, hogy kiábrándító kínai gazdasági adatok érkeztek, amik arra engedtek következtetni, hogy a korábban vártnál lassabban tud újra növekedési pályára állni a szigorú zéró-covid politika után a világ második legnagyobb gazdasága. Ez érthető módon aggodalmakat keltett a világ legnagyobb nyersolajimportőreként jelenlévő Kína olajkeresletével kapcsolatban, ez szintén hozzájárult az energiaárak eséséhez.

: ugyancsak fontos körülmény volt az olajár alakulásával kapcsolatban június elején, hogy kiábrándító kínai gazdasági adatok érkeztek, amik arra engedtek következtetni, hogy a korábban vártnál lassabban tud újra növekedési pályára állni a szigorú zéró-covid politika után a világ második legnagyobb gazdasága. Ez érthető módon aggodalmakat keltett a világ legnagyobb nyersolajimportőreként jelenlévő Kína olajkeresletével kapcsolatban, ez szintén hozzájárult az energiaárak eséséhez. Ugyancsak mozgatja az árfolyamokat egy USA-Irán szankciós megállapodás megkötésének a lehetősége: bár a két, kifejezetten rossz viszonyt ápoló állam közötti ideiglenes nukleáris megállapodásról szóló hírek pár hete még hamisnak bizonyultak, a szakértők korábban úgy becsülték, hogy egy sikeres megállapodás esetén legalább napi egymillió hordóval több nyersolaj kerülhetne a világpiacra, ami természetesen komoly nyomást helyezne az olajárakra.

A fentiek tükrében tehát elmondható, hogy mindkét irányba ható tényezők alakították az olajárakat, így végül rendkívül magas kilengések mentén csökkent a jegyzés a második negyedévben: a Brent átlagára az első negyedéves 82,2 dolláros hordónkénti szintről 77,8 dolláros szintre mérséklődött.

Az olajár-alakuláson felül többek között az alábbi tényezők befolyásolták még érdemben a Mol második negyedéves profitabilitását:

Termeléscsökkenés : az április-június közötti időszakban vannak a szokásos nyári karbantartások a vállalatnál, ami nyilvánvalóan alacsonyabb termelési szinthez vezet. Emellett a központi és a kurdisztáni kormány közti vita miatt március végén leállt az észak-iraki Shaikan mező termelése , a Mol által is birtokolt mező azóta sem indult újra.

: az április-június közötti időszakban vannak a szokásos a vállalatnál, ami nyilvánvalóan alacsonyabb termelési szinthez vezet. Emellett a központi és a kurdisztáni kormány közti vita miatt március végén , a Mol által is birtokolt mező azóta sem indult újra. Különadók elszámolása : a 2022-es év hazai árbevétele után a cég 2,8 százalékos különadót fizet, amit ebben a negyedévben számolhattak el a vállalatnál. Az adóteher egyharmadát a kutatás-termelés (upstream), kétharmadát a feldolgozás-kereskedelem (downstream) üzletág viseli.

: a 2022-es év hazai árbevétele után a cég 2,8 százalékos különadót fizet, amit ebben a negyedévben számolhattak el a vállalatnál. Az adóteher egyharmadát a kutatás-termelés (upstream), kétharmadát a feldolgozás-kereskedelem (downstream) üzletág viseli. Szűkülő árrés: a finomítói tevékenység profittermelő képességét meghatározó finomítói árrés, azaz a Brent-Ural spread az előző negyedévhez képest jelentősen beszűkült, a dízel árrések különösen nagyot csökkentek.

Mindezek ismeretében a következőképpen alakult az idei első félévben (azaz az első két negyedévben) a Mol profitja:

Forrás: Mol

Összességében tehát a fentiek tükrében egyáltalán nem meglepő, hogy a korábbiakhoz képest rosszul sikerült a gyorsjelentés - már csak az a kérdés maradt, hogy vajon sikerült az elemzői várakozásokat felülmúlnia a Molnak?

A legfontosabb sorokon (Upstream és Downstream) felemásan teljesített az olajcég az elemzői várakozásokkal szemben; míg a kutatás-fejlesztésnél a konszenzustól közel 25 százalékkal elmaradva kétszámjegyű eredményt produkált az olajvállalat, addig a feldolgozás-kereskedelem szegmens az előrejelzéseket közel 30 százalékkal túlszárnyalva 100 millió dollár felett alakult. Jelentőset tudott javítani az összképen a vártnál sokkal jobban teljesítő Gáz Midstream, miközben a Fogyasztói szolgáltatások üzletág a várakozásoknak megfelelően teljesített. Az EBITDA összeségében 48,6 millió dollárral, vagy 13 százalékkal lett magasabb, az üzemi és az adózott eredmény tekintetében is sikerült (pozitív értelemben) meglepni az elemzőket.

A második negyedéves EBITDA mindenesetre így is jelentősen bezuhant a tavalyi második és a harmadik negyedév bődületes rekordjai után, de a negyedik és az idei első negyedéves számokat is jócskán alulmúlta. A hosszú átlagot tekintve is relatíve alacsonyan, 411 millió dolláron alakult, ami 69 százalékos csökkenés az egy évvel ezelőtti, rendkívül magas szinthez képest. Az elmúlt egy évtizedben átlagosan 660 millió dollár körül volt a cég negyedéves eredménye, most ehhez képest 38 százalékkal kevesebbet hozott a Mol.

A mostanihoz hasonlóan alacsony számot utoljára 2020 negyedik negyedévében láthattunk az olajcégtől.

(A Mol korábban megállapodást írt alá a Waldorffal a teljes Upstream portfóliójának eladásáról az Egyesült Királyságban, így ennek az eredményével, mint megszűnő tevékenység eredményével visszamenőleg is módosították a számokat, az ábrákon világos zölddel az északi-tengeri Upstream portfólió számai nélküli adatok láthatók.)

Az alábbiakban megnézzük, hogy pontosan hogyan állt össze a Mol negyedéve, hogyan teljesített az olajvállalat a fontosabb sorokon.

Upstream

Az elmúlt negyedévekben egyre nagyobbra nyílt az olló a vállalat által realizált szénhidrogénár és a kitermelési költség között, mert miközben előbbi több mint másfélszeresére nőtt a 2021-es értékhez képest, utóbbi gyakorlatilag stagnált. Már azonban a tavalyi negyedik negyedévben és az idei elsőben is láthattuk itt a visszaesést, az április-júniusi időszakban pedig tovább folytatódott ez a tendencia, ráadásul relatíve meredek ütemben: az átlagos realizált szénhidrogén árak 14 százalékkal hordónként 66,8 dollárra csökkentek a január-márciusi időszakhoz képest. Ezen belül a realizált nyersolajár gyakorlatilag stagnált, a realizált gázár azonban 30 százalékkal lett alacsonyabb, eközben a termelési egységköltség 4 százalékkal 5,9 dollár/hordó értékre nőtt.

A tovább csökkenő gáz-és olajárnak meg lett tehát a kedvezőtlen eredménye a Molnál, de talán nem is ez a legfontosabb tényező az egyenletben: az általában legnagyobb profitot termelő Upstream szegmens eredménye az elmúlt negyedéveknél alacsonyabb összkitermelésnek és a tavalyi év után elszámolt különadónak (kb. 100 millió dollár) köszönhetően rendkívül alacsonyan alakult és az elemzőket is kedvezőtlenül meglepve a 2022 Q2-es szintről jelentősen, 83 százalékkal bezuhanva 99 millió dolláron alakult, ez pedig jócskán az elmúlt évtized átlagán aluli teljesítmény. A divízió egyszerűsített szabad cashflow-termelése lényegében eltűnt 2023 második negyedévében, ez a magyar kormány által kivetett árbevétel-alapú különadó mellett még a többlet-bányajáradéknak volt betudható, illetve az eredményeket a szénhidrogénárak alakulása is negatívan befolyásolta - olvasható az összegzés a vonatkozó közleményben.

Az olaj- és a gázkitermelés volumene 5 százalékkal esett vissza a második negyedévben az előző év azonos időszakához képest, ennek oka főként az Iraki Kurdisztánban található Shaikan-mező termelésének az export-csővezeték elzárása miatti leállása volt, amely a negyedév egészét érintette. Kedvező körülmény azonban, hogy a Mol a magyarországi termelését 6,5 százalékkal tudta növelni az előző év azonos időszakához képest 2023 második negyedévében, amellyel a csoportszintű termelés napi 91,6 ezer hordót ért el, meghaladva a termelésre vonatkozó iránymutatást. A termelés országonkénti megoszlását a befektetői prezentációból ismerhetjük meg:

Forrás: Mol

Downstream

Itt most annak a résznek kellene jönnie, ahol bemutatjuk a Mol finomítói árrését, csakhogy olyat a vállalat már bő egy éve nem tesz közzé, és az idei első után a második negyedévre sem találtunk adatokat, pedig a hordónként 24 dollár körül alakuló Brent-Ural spread alapján vélhetően továbbra is kiemelkedően magas lehet az árrés. A marzs azonban az előző negyedévhez képest jelentősen beszűkült, a dízel árrések különösen nagyot csökkentek.

Az előzőt megelőző negyedévekkel ellentétben most szinte semmit nem látott ebből a különbözetből a Mol, ugyanis a kormány egy december eleji intézkedésével az olajcég által fizetett extraprofitadó kulcsát az addigi 40 százalékról 95 százalékra emelte, az adó alapja pedig pont a nyugati típusú Brent kőolajnak és az orosz Ural típusú kőolajnak a különbözete, azaz a Brent-Ural spread. Ezt a kormányzati intézkedést volt hivatott ellensúlyozni az üzemanyagárstop kivezetése, ami lehetőséget adott az olajcégnek arra, hogy piaci áron nagyobb mennyiséget értékesítsen üzemanyagból, mint a kivezetés előtti bő 1 évben az árstop ideje alatt - ez az üzemanyag-kiskereskedelmi tevékenységet is magában foglaló Fogyasztói szolgáltatások szegmens eredményén lesz tetten érhető. Magyarország kormánya aztán április 1-től ismét megváltoztatta a különadózás mértékét: az állam azóta hordónként 7,5 dollárral kisebb alapra veti ki a 95 százalékos adót az Ural/Brent különbségre.

Forrás: neste.com

A szegmens profitabilitását hivatott mérni azonban egy másik mutató is, amit már közölt a Mol, ez pedig a Brent-alapú finomítói árrés - az előző negyedév 9,4 dolláros értékéről 43 százalékkal 5,4 dollárra zuhant ez a mutató, ez nyilvánvalóan jóval alacsonyabb, mint amit a tavalyi második negyedéves rekordnál láthattuk.

Összességében tehát a szűkülő marzsok, az extraprofit-adók és a tavalyi év hazai árbevételére kivetett elvonás (kb. 200 millió dollár) jelentős visszaesést hozott a Downstream üzletágnál. A szegmens bár jelentősen túlszárnyalta az elemzői várakozásokat (+28,1 százalék), de így is épp hogy csak sikerült három számjegyű eredményt szállítani. A tavalyi év azonos időszakához képest 88 százalékkal 103 millió dollárra zuhant a teljesítmény.

A Mol közleménye szerint a kedvezőtlen eredményhez a fentieken kívül hozzájárult még a kereslet és az árszínvonal által kifejtett nyomás is. A Mol-üzemanyagok iránti kereslet 12 százalékkal esett vissza Magyarországon 2023 második negyedévében, a bázisidőszakban ugyanis az ársapkák élénkítő hatást gyakoroltak a fogyasztásra. A kereslet a többi keletközépeurópai országban ezzel szemben növekedett, ez különösen Horvátországra (+8%) volt igaz; a teljes termékértékesítés mutatói csoportszinten összességében változatlanok maradtak a Molnál.

Fogyasztói szolgáltatások

A szegmens eredménye az elemzői várakozásoknak megfelelően sokkal kedvezőbben alakult ahhoz képest, mint amit az előző negyedévben láthattunk, a 175 millió dollár pedig az egy évvel korábbi értéknél is jelentősen, 279 százalékkal magasabb lett. Az üzletág a Mol csoport teljes EBITDA-jának 43 százalékát termelte meg,

Ezzel a Fogyasztói szolgáltatások üzletág lett az idei második negyedév legjövedelmezőbb szegmense a Molnál.

A javuló teljesítmény elsősorban a kelet-közép-európai ársapka-intézkedések enyhítésének és a nem-üzemanyag típusú szolgáltatások további térnyerésének köszönhető a Mol szerint. Ezzel együtt az értékesítési volumenben 16 százalékos növekedés volt látható 2023 második negyedévében, amihez a lengyelországi Lotos kúthálózat akvizícióját követően több mint 200 millió liternyi növekedés is hozzájárult. Az üzemanyagértékesítés volumene a legtöbb regionális országban nőtt, ez alól Magyarország a kivétel, mivel itt a kereslet az üzemanyag-ársapka kivezetését követően normalizálódott (január és június között közel ötödével csökkent a hazai üzemanyag-értékesítés a Magyar Ásványolaj Szövetség adatai szerint). Mindezek mellett a Fresh Cornerek száma a tavalyi év azonos negyedévében fennálló 1103-ról 1180-ra nőtt.

Gáz midstream

Az elemzői várakozásokat alaposan túlszárnyalva az üzletág EBITDA-ja 286 százalékkal 59,5 millió dollárra nőtt. A jó eredmény a Mol szerint a határon átnyúló szállítás iránti kereslet erősödésének volt köszönhető, de az előző évhez képest alacsonyabb gázárak miatt lecsökkenő működési költségek szintén hozzájárultak a kedvező eredményekhez.

Megszólal a menedzsment

Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató a következőket fűzte a gyorsjelentéshez:

„A makrogazdasági környezet nem volt alkalmas arra, hogy ellensúlyozza a kelet-közép-európai kormányzati beavatkozások negatív hatásait. Ezek kétséget kizáróan nyomot hagytak az eredményeinken az év első felében, különösen 2023 második negyedévében.

A kormányzati elvonások jelenlegi mértéke – amennyiben nem vezetik ki őket a közeljövőben - hátráltatja a Mol csoport versenyképességét és visszaveti a befektetési terveinkhez szükséges pénzügyi háttér megteremtését.

Ha a negatív külső körülményeket leszámítjuk, a Mol csoport működési teljesítménye erős volt az elmúlt időszakban, az üzletágak tovább haladtak a stratégiai beruházásokkal és a vállalat elindította új, hulladékgazdálkodási üzletágát.”

Mi a helyzet a célokkal?

Az idei évre vonatkozó előjelzések tekintetében a tavalyi negyedik negyedéves gyorsjelentés közzétételekor többek között azt tűzte ki a Mol, hogy a csoportszintű beruházások a tavalyinál magasabb szinten, legfeljebb 1,7 milliárd dolláron alakuljanak, a szénhidrogén-kitermelés valamelyest csökkenjen a kőolajtermelés növekedése mellett, eladósodottság tekintetében pedig a nettó adósság/EBITDA arányt 1 alá tervezte szorítani az olajcég. A cégvezetés az első negyedévben nem változtatott az idei évre vonatkozó célokon, most azonban új elemként felvették a célkitűzések közé a 2023-ra vonatkozó egész éves csoportszintű EBITDA-iránymutatást, amit 2,5 milliárd dollárra határoztak meg. Ezen felül a munkahelyi biztonság és egészségvédelmi mutatón kívül az összes korábbi célkitűzést jóváhagyta a társaság.

Mit mutatnak a grafikonok?

A tavaly november elején közzétett harmadik negyedéves beszámoló idején nagyot ugorva 2600 forint közelébe emelkedett az árfolyam, ezt követően kisebb-nagyobb kilengésekkel folytatódott az emelkedés egészen február közepéig. A negyedik negyedéves számok közlése után viszont valósággal földbe állt a részvény, elsősorban a globális bankválságtól való félelem okozta széleskörű tőzsdei lefordulás miatt egy hónap leforgása alatt közel 15 százalékkal került lejjebb a Mol árfolyama. Ám a március közepi lokális mélypont után - és a rekordmagas, két számjegyű osztalék bejelentését követően - kilőtt a jegyzés és több mint 30 százalékot szárnyalt egészen július közepéig, amikor is a szelvényvágás következtében visszaesett ismét az árfolyam, ezt pedig újabb lejtmenet követte az elmúlt napokban.

Az olajipari versenytársak árazása alapján a Mol részvénye jelenleg rendkívül olcsónak tűnik, az elemzők a szektortársak közül egyedül a magyar vállalatnál számítanak arra, hogy növekedne az egy részvényre jutó eredmény (EPS) mértéke az elkövetkező években.

A vállalat részvényeinek árazása egyébként a 2020-21-es lokális csúcsokhoz képest jelentősen bezuhant a mögöttünk álló hónapokban, a 12 havi előretekintő P/E ráta jelenleg a 4,7-szeres szinten áll, ez pedig mélyen a historikus átlag alatti érték.

Ami pedig a részvény szakértői megítélését illeti, az elemzői célárak átlaga jelenleg közel 11 százalékkal magasabb, mint a mostani árfolyam.

Címlapkép forrása: Portfolio/Stiller Ákos