Befektetési alap vagy állampapír: melyikkel tudtunk több pénzt keresni az elmúlt egy évben?

A megfelelő befektetést még nyugodt piaci környezetben sem könnyű kiválasztani, a jelenlegi helyzetben azonban kifejezetten nehéz helyzetben találhatják magukat azok, akik a felhalmozott pénzüket befektetve valamilyen hozamot is realizálnának. Az állampapírok és a befektetési alapok közkedvelt eszközei ennek, érdemes viszont megnézni azt, hogy egyéves időtávon melyikkel lehetett nagyobb nyereséget bezsebelni. Alábbi elemzésünkben megnéztük, hogy tavaly óta mennyit tudtunk volna keresni e két befektetéssel, és azt eláruljuk, hogy ezek mit mondanak el a jövőbeli hozamaikról.



Egyre többen küzdenek az infláció ellen

Az infláció meredek emelkedésének egyik pozitív hozománya kétségkívül az, hogy egyre többen keresnek olyan befektetési lehetőségeket, amellyel legalább valamennyire kompenzálni tudják a vagyonuk értékvesztését. Az utóbbi egy-két évben ezen okból kifolyólag egyre többen helyeztek el pénzt állampapírokban, befektetési alapokban vagy egyéb megtakarítási formákban, miközben a készpénzben, folyószámlán és lekötött betétekben tartott vagyon folyamatosan csökkent: míg 2021 elején a befektetési jegyek és az állampapírok a magyar háztartások megtakarításainak csupán körülbelül 36%-át tették ki, 2023 második negyedévére arányuk 41%-ra emelkedett (e trend fő hatásairól ebben a cikkben írtunk bővebben).

Míg a befektetési alapok értékesítését tekintve hónapok óta egyértelműen a kötvényalapok állnak az első helyen, addig az állampapíroknál kétségkívül a Prémium Magyar Állampapír az aranyérmes. Ez nem is csoda, hiszen e papír kamatbázisát az infláció adja, ami a 2022-es évben jelentősen megemelkedett, így az állampapírok közül (a speciális Babakötvényt leszámítva) a PMÁP tudja a legmagasabb hozamot kínálni a befektetőinek (egy ideig ugyan úgy tűnt, a Bónusz Magyar Állampapír felveheti a versenyt a PMÁP-pal, a diszkontkincstárjegyek hozama azonban az utóbbi pár hónapban jelentősen csökkent, így a BMÁP által kínált kamat is).

Az inflációkövető prémium papír júliusban 280 milliárddal növelte állományát, ezzel új mérföldkőhöz is ért a konstrukció, ugyanis most először haladta meg az állomány a 6000 milliárd forintos küszöböt. Mindeközben a Magyar Állampapír Pluszban lévő megtakarítások tovább csökkentek, múlt hónapban 93 milliárddal 1134 milliárdra, és most a bónusz állampapír sem tudta növelni állományát. A PMÁP annak ellenére ért el új csúcsot, hogy mindeközben szép lassan csökken az infláció. Igaz, az idei átlagos infláció ettől még bőven a tavalyi felett lesz várhatóan, így jövőre még biztosan szép hozammal kecsegtet a papír.