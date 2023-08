Eltűnt 2400 milliárd forint: mégis mi folyik a magyarok bankszámláin?

A magyar háztartások bankszámláin 1600 milliárd, a vállalatokén 800 milliárd forinttal van most kevesebb, mint tavaly ilyenkor. Nincs min csodálkozni: az infláció nemcsak szűkíti a gazdasági szereplők, főleg a lakosság likviditását, de arra is ösztönzi őket, hogy átalakítsák megtakarításaik szerkezetét. Mindkét jelenségnek a bankszámlaegyenlegek az első számú elszenvedői. Megnéztük, mekkora drámát jelent mindez a magyar bankok szempontjából, és azt találtuk, hogy ennyi még belefér nekik, szaporodnak azonban az arra utaló jelek, hogy egyesek szeretnék már megállítani a folyamatot, és az MNB is kockázatot lát a jelenségben. A témáról a Portfolio közelgő Future of Finance 2023 konferenciáján is szó lesz , érdemes regisztrálni a rendezvényre!

Apadnak a betétek

Első ábránkon látható, miről is van szó:

A tavaly harmadik negyedéves csúcs óta a háztartások betétállománya 1561, a vállalatoké 809 milliárd forinttal csökkent 2023 közepére a magyar bankoknál.

E két ügyfélkör állománya tehát csaknem 2400 milliárddal, a bankok teljes betétállománya pedig 3200 milliárd forinttal apadt mindössze 9 hónap alatt. Ez utóbbi 6,5%-os csökkenést jelent, ez az, amit forrásgazdálkodásukban igazán érzékelnek a bankok.

Az MNB pénteken általunk is bemutatott előzetes pénzügyi számlái alapján nem csupán a belföldi betétállomány apad, hanem idén már a lakosság külföldi bankszámláin is csökkent a forintban kifejezett összeg (pedig az előző negyedévekben sok pénz áramlott ki ide), most még jórészt a forint első félévi erősödése hatására. A külföldi bankszámlákkal együtt több mint 1600 milliárd forinttal csökkent a háztartások betétállománya tavaly szeptember óta.

A háztartási betétek kisebb része, 29%-a van belföldi devizaszámlán vagy külföldön, így jórészt nem a forint árfolyamingadozása, hanem a tranzakciók hatnak az állomány alakulására. A tranzakciós számok alapján most már öt negyedéven keresztül inkább kivonták, mint elhelyezték a pénzüket a bankoknál a magyarok: tavaly március vége óta 984, tavaly szeptember óta 875 milliárd forintos nettó betétkivonás történt a hazai és külföldi háztartási betétekből összesen.

Gondolhatnánk, hogy a jelenségnek az infláció az első számú oka, hiszen miatta ugyanazon életszínvonal relatív fenntartásáért is többet kell fogyasztásra költeniük a háztartásoknak, így felélik megtakarításaikat. Hiba lenne azonban ezzel elintézni a kérdést,

a megtakarítások teljes állománya ugyanis nominálisan nem csökken, sőt, az elmúlt negyedévekben minden alkalommal még nőni is tudott.

Miközben a lakossági betétállomány 1600 milliárd forinttal apadt, a teljes megtakarítási állomány ennek csaknem kétszeresével, 3200 milliárd forinttal bővült! Ebből +1900 milliárd forint a befektetési alapoknak, +1800 milliárd forint az állampapíroknak volt köszönhető (a betétek mellett a másik nagy vesztes a készpénz volt).

Ha létezik is a bankszámlák felélésének a jelensége, ez nem erősebb, mint a megtakarítások szerkezetének az átalakulása. Ez utóbbi jelenséget ugyancsak az infláció okozza. Mivel a hazai bankok háztartási betétállományának a 80%-a nincs lekötve, és a látra szóló vagy folyószámlabetétekre a bankok jellemzően nem fizetnek kamatot, ezért racionális magatartás a bankszámlapénz átcsoportosítása magasabb hozamígéretű megtakarításokba. Sőt, a maradék 20%-nyi lekötött betétet is érinti ez az elszívó erő, a később ismertetendő alacsonyabb kamatok miatt. Ez a szerkezetátalakulás látható alábbi ábránkon: míg másfél éve még a háztartási megtakarítások 25%-a volt folyószámlán, mára ez 20%-ra csökkent.

A Covid előtti időszakhoz képest, vagyis lényegében négy év alatt a háztartások megtakarítási szerkezete jelentősen átrendeződött, ennek nagy nyertesei a befektetési alapok és az állampapírok voltak, nagy vesztesei pedig a folyószámlabetétek és a készpénz.

Nem fáj a bankoknak

Mégsem mondhatni, hogy a bankok mindezen buktak volna, hiszen

mind a befektetési alapok, mind az állampapírok forgalmazása bevételt termel nekik , értékesítésüket (de sok esetben letétkezelésüket, stb. is) részben ők végzik (a betéti marzsot részben a díj- és jutalékbevételek váltják fel),

, értékesítésüket (de sok esetben letétkezelésüket, stb. is) részben ők végzik (a betéti marzsot részben a díj- és jutalékbevételek váltják fel), a folyószámlabetétek profit szempontból az egyik leghálásabb forráselemnek számítanak, és a magas kamatkörnyezetben (a BUBOR most is 13-14% környékén tartózkodik) még az állománycsökkenés mellett is a korábbinál jóval magasabb betéti marzsot biztosítanak a bankok számára a korábbinál.

Igaz, ennek egy részét a kormány extraprofitadó formájában elvonja. Profit szempontjából összességében mégsem nem nevezhető káros jelenségnek az, ami most zajlik a bankok oldalán. Van azonban egy ennél még alapvetőbb szempont is számukra: a likviditáskezelés kérdése, ami csak részben forrásoldali, még inkább eszközoldali kérdés a bankok mérlegében. A magyar bankok likviditási helyzete az ezt mérő mutatók alapján kielégítő. Ezek egyik hagyományos változata, a hitel/betét arány ugyanakkor arra utal, hogy a bankok likviditási többlete fokozatosan csökken, a belföldi ügyfélállományok alapján mért hitel/betét arány ugyan 72%-os mélypontról 84%-ra emelkedett 2023 közepére. Ez azonban még megnyugtatóan messze van attól a 100%-os szinttől, ami felett már rendszerszinten is érdemi külső források bevonására kerülne sor a bankszektorban, a hitelezés lassulása pedig még vissza is fogja ezt a növekedési trendet.

Ráadásul a forrásoldali kötvényállományt is figyelembe vevő hitel/betét+kötvény arány ehhez képest még alacsonyabb lenne: a betétállományok csökkenésének okai között azt is meg kell említeni (de csak részben jelent magyarázóerőt), hogy főleg privátbanki ügyfelek számára jelentős összegű banki kötvényt értékesítettek a bankok az utóbbi időben, a nemzetközi MREL-követelmények ugyanis a korábbinál jelentősebb összegben ösztönözték kötvények kibocsátására őket.

Hogy a betétállomány csökkenése kihívást jelenthet egyes bankok számára, azt az MNB másféle hete kiadott vezetői körlevele mutatja, amelyben felhívja a bankok figyelmét, hogy kiemelt figyelemmel kezeljék likviditási kockázataikat, a vonatkozó jogszabályi előírások betartásán felül is. A monetáris politika, a recessziós jelenségek, illetve a bankbetéteket érintő potenciális elszívó hatások jelentette likviditási kockázatok miatt ugyanis szükséges a meglévő kockázatkezelési gyakorlatok felülvizsgálata.

AZ MNB ELVÁRJA, HOGY A HITELINTÉZETEK LEGKÉSŐBB 2023. SZEPTEMBER 30-IG KEZDJÉK MEG A KÖRLEVÉLBEN MEGFOGALMAZOTT ELŐÍRÁSOK ALKALMAZÁSÁT, ÉS DECEMBER 31-IG ÉPÍTSÉK IS BE AZOKAT VONATKOZÓ BELSŐ SZABÁLYZATAIKBA.

Nincs átütő betéti verseny

Az ügyfelek számára persze a kamat a legérdekesebb, ebben a környezetben a bankok eltérően viselkednek:

a nagybankok egy része füle botját sem mozdítja, továbbra is 0,1% körüli lekötött betéti kamatot kínál a tömeges kiszolgálásban, és legfeljebb privátbanki ügyfeleinek vagy kötvény formájában ad 10% vagy afölötti kamatot,

a nagybankok másik része (pl. K&H, Erste) kombinált betéteket is ajánl az ügyfeleknek, ezekben vagy befektetési alappal, vagy kötvénnyel együtt kínálják a betétet,

a kisebb méretű bankok (pl. MagNet, Gránit, Cetelem, Oberbank) magasabb, 10% körüli kamatozású normál vagy akciós betéteket is kínál, és kihasználja a mostani környezetet ezáltal a betéti oldalon való ügyfélszerzésre.

Összességében

a lakosság teljes lekötött betétállományára a bankok a júniusi adatok szerint még mindig csak 2,36%-os átlagkamatot fizetnek.

Az új betéti szerződések átlagkamata (7,87%) magasabb ennél, de a privátbanki ügyfelek hónapon belüli ügyeletei ezt a számot nagyon felfelé torzítják, hiszen a tömeges betéti kiszolgálásban alig látható az új szerződéskötési aktivitás, főleg a nagybankoknál.

Fenti ábránkon látható, hogy a vállalatoknak magasabb betéti kamatot fizetnek a bankok, ez egyébként szerte Európában jellemző, és az MNB legutóbbi tanulmánya szerint többek oka van, például:

a vállalatok nagyobb összegű lekötéseiből következő nagyobb alkuereje,

a mélyebb pénzügyi tájékozottságuk és

az alternatív befektetések jobb ismerete, valamint

a bankváltás vélt vagy valós költsége az ügyfél számára.

Összességében szaporodnak tehát az arra utaló jelek, hogy egyes bankok szeretnék megállítani a betétállományuk csökkenését (a kisebbek pedig aktívan növelnék is azt), és a betétállomány csökkenésében az MNB is kockázatot lát, egyelőre azonban nem tartunk ott, hogy a nagybankok a normál betétek árazásában (magasabb betéti kamatokkal) próbálnának versenyezni az ügyfelek kegyeiért. A július 1-jén bevezetett 13%-os szociális hozzájárulás még nehezíti is a dolgukat e téren, hátrányba hozva őket a lakossági állampapírkínálattal szemben, ám eljöhet az az idő, különösen a hitelezés felpörgése idején, amikor a nagybankok is látható lekötött betéti kamatokat kínálnak majd ügyfeleiknek. Most azonban még nem tartunk itt.

Címlapkép forrása: manusapon kasosod via Getty Images