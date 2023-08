Accorde: megérkezett a várva várt korrekció

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Accorde Alapkezelő írását olvashatják:

"Változás?

Megérkezett a várt korrekció augusztusban, az év eleje óta ralizó technológiai papírokban jött meg a legnagyobb eladói hullám, így a Nasdaq július közepi csúcsától közel 10 százalék mínuszban is járt, ezzel pedig az S&P 500 is nyár eleji szintekre került vissza. Nem is csoda, hiszen az amerikai hozamok októberi csúcsukat is megnézték, így az egyébként is magas értékeltségű papírok árazása egyre irreálisabb territóriumba kerül. A DAX Index is korrigált, a július végi abszolút csúcsot követően részben pozíciónáltság, részben pedig a gázár volatilitása hatására a tavaszi szintekre szorult vissza. Mindkét esetben elmondható, hogy bár szemmel látható korrekció történt, egyik esetben sem beszélhetünk arról, hogy olcsóvá váltak volna a részvények, főleg a magas hozamokat tekintve.





Ahol azonban jó lehetőségeket látunk, azok a régiós piacok. Az abszolút csúcs környékén kereskedő hazai papírokban kevesebb tér lehet felfele, még akkor is, ha az index emelkedésének jó részét a kis papírok felülteljesítése okozta, annál is inkább, mivel a kamatvágások egyre kiszolgáltatottabbá tehetik a forintot az őszi időszakban. Ezzel a Hidroelectrica részvénykibocsátása óta szemben szépen teljesít a román tőzsde, ahol kiegyensúlyozottabb emelkedést láthattunk, illetve a lengyel tőzsdeindex is, amely közel 10 százalékos korrekción van túl, annak ellenére, hogy régiós szinten jó makrogazdasági háttérrel rendelkeznek. Emellett a két ország mellett szól az is, hogy energiafüggőség szempontjából a legjobbak a környező országokat tekintve, így egy esetleg újabb energiaár-sokk még akár pozitívan is hathat rájuk.





Nemzetközi kötvények tekintetében is változtak a kilátások, ugyanis a core piaci hozamok emelkedésével, illetve magas szinten stabilizálódása miatt a vállalati kötvényfelárak lecsökkentek, így egyre kevesebb jó vételt lehet találni ezen a piacon is. Tovább rontja a helyzetet az említett hozamok miatt szűkülő swap felár is, amivel így még kevésbé versenyképesek a nemzetközi hozamok a hazai devizában nézve. A hazai kötvények esetében is kevesebb a jó vétel, inkább a távolabbi lejáratokon lehet továbbra is jó hozamokat elérni.





A nyersanyagok esetében pozitív képet láthatunk, ugyanis az energiahordozóknál inkább felfelé mutató kockázatok látszanak az őszi időszakra a kínai kereslet „gyógyulása”, a tározói kapacitások visszatöltése és az orosz-ukrán háború folytatódása miatt, míg a soft commodity-k is túl vannak egy relatíve nagyobb augusztusi korrekción. Ezzel szemben a fémek továbbra is nehéz helyzetben vannak a várhatóan továbbra is lassú ingatlanpiac, gyengélkedő autóipar és a kínai kereslet lassú újraindulása miatt, de az amerikai hozamok visszaemelkedése sem ad éppen optimizmusra okot, így összességében némileg csökkentettük ilyen irányú kitettségünket az ajánlott portfólióban."

