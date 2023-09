Magyar dollármilliomosok élnek köztünk – Utánajártunk, mennyien lehetnek

Egy sor tanulmány foglalkozik a dollármilliomosokkal és szupergazdagokkal világszerte, és bizony itthon is vannak jó páran, akik ebbe a szegmense tartoznak. Csakhogy ahány tanulmány, annyiféle szám, így mostani cikkünkben igyekszünk összeszedni, hány dollármilliomos is él ma Magyarországon és vajon hányan lehetnek azok, akik szupergazdagnak mondhatják magukat. A magyar megtakarítási és vagyonkezelési piac jövőjével foglalkozunk a Portfolio szeptember 20-ai Future of Finance 2023 konferenciáján, érdemes eljönni!