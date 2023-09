Több százmilliárdot vár a lakosságtól a magyar állam

Ahogyan arról korábban beszámoltunk , az eredeti 3409 milliárd forintról 4113 milliárd forintra emelte a központi költségvetés finanszírozási igényét a kormány, ezen belül az adósságkezelő több mint 400 milliárddal növelte a lakossági kibocsátási tervet is. A lépést a várakozásokat meghaladó kereslettel indokolják, az eddigi havi értékesítési számok alapján pedig meglehet a kitűzött cél.

Hétfőn este jött a hír, hogy az eredetileg 3409 milliárd forintos finanszírozási igényt az adósságkezelő most 700 milliárd forinttal emelte meg, ami a GDP nagyjából 0,9 százaléka.

Ezen belül külön kitérnek a lakossági állampapírpiacra, ez esetben

4 667 milliárd forintról 418 milliárd forinttal 5 085 milliárd forintra nőtt a forint lakossági kibocsátási terv.

Az ÁKK közleménye szerint a forint lakossági állampapírokból augusztus 31-ig 3 794 milliárd forintnyi bruttó kibocsátás valósult meg 2023-ban, ami az eredeti kibocsátási terv több mint 80%-a volt. Miután az előzetes várakozásokat meghaladó keresletet tapasztalt az adósságkezelő idén eddig, ezért úgy döntöttek, hogy 4 667 milliárd forintról 5 085 milliárd forintra emelik a forint lakossági állampapírokra vonatkozó éves bruttó kibocsátási tervet.

A bruttó kibocsátási tervben benne vannak az esetleges lejáratok miatti kibocsátások is, az alábbi ábra szerint azonban idén már nem lesznek jelentősebb lakossági állampapír-lejáratok.

Jövőre viszont annál inkább, hiszen kipörögnek az első, 2019-ben indult Magyar Állampapír Pluszok a piacról:

Az ÁKK prezentációjából kiderül az is, hogy augusztus végén 9461 milliárdnyi forintos lakossági állampapír volt kint a piacon, így július végéhez képest 140 milliárdos az állománybővülés, tavaly év végéhez képest pedig 840 milliárddal nőtt az összeg.

A tavaly év végén közzétett finanszírozási tervben az ÁKK idénre 960 milliárd forintnyi nettó állománynövekedéssel kalkulált a lakossági állampapíroknál, ami a mostani számokat nézve könnyen meglehet. Kérdés, hogy a bő 400 milliárddal növelt bruttó értékesítésből végül mennyi fog lecsapódni az állományi számokban.

Azt viszont már tavaly elismerte Kurali Zoltán, az ÁKK vezére, hogy a 11 ezermilliárdos állományi cél 2023 végére biztosan nem lesz meg, azt leghamarabb 2024-ben sikerülhet elérni.

Az ÁKK nyilván abban bízik, hogy az év hátralévő részében is kitart a lakosság prémium állampapír iránti kereslete, miután ők is megjegyzik közleményükben, hogy a lakossági termékek közül legnagyobb népszerűségnek továbbra is az inflációkövető Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) örvend. A konstrukcióból a 2023-ban kibocsátott mennyiség augusztus végéig 2 644 milliárd forint volt, mintegy 70%-a a forint lakossági állampapír értékesítésnek.

Az adósságkezelő közlése szerint

augusztus végén a PMÁP-ban 6400 milliárdot meghaladó megtakarítás volt, ami egy hónap alatt 230 milliárdos, tavaly év vége óta pedig már több mint 2000 milliárdos állománynövekedést mutat.

A PMÁP iránti kereslet különösen július utolsó hetében volt kiemelkedő, ugyanis akkor jött a hír, hogy új sorozatot dob piacra az ÁKK, hosszabb futamidővel és alacsonyabb kamatprémiummal, így még sokan igyekeztek az utolsó napokban bevásárolni a régi PMÁP-ból.

Július utolsó hetében a PMÁP bruttó értékesítése meghaladta a 150 milliárd forintot, ilyen nagy keresletet legutóbb január utolsó heteiben láthattunk a papír iránt. Ezt követően viszont visszaesett a kereslet, heti szinten már inkább 20-30 milliárd közötti bruttó értékesítési számok jöttek augusztusban:

