Kiderült, mennyi pénze van a magyaroknak – Itt a friss rangsor

Az egész EU-ra kiterjedő háztartási vagyonfelmérés friss adatai alapján a magyarok nettó átlagvagyona a sor végén kullog. Az adatok rávilágítanak arra, hogy a legfelső 10%-ba tartozók átlagvagyona családonként megközelítette a 190 millió forintot itthon, míg a legszegényebbek átlagvagyona 2 millió forint alatt volt. Hasonló vagyoni koncentráció figyelhető meg más európai országokban is, itt viszont érdekes, hogy az életkor előrehaladtával a háztartások átlagvagyona is emelkedik, nem úgy a magyaroknál. Ha ingatlanról vagy kötvényről van viszont szó, ott vagyunk a top 5-ben.