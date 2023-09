Egyre csúnyább a helyzet, meddig száguld még az olajár?

Egyre nagyobb emelkedést láthatunk az olajáraknál, amit a magyar kutakon is megéreznek az autósok. Számos jel abba az irányba mutat, hogy a közeljövőben is folytatódhat a rali - cikkünkben most összegyűjtöttük, hogy az elkövetkező napokban milyen tényezők befolyásolhatják az árfolyamot.