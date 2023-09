A gazdasági világválság óta nem voltak ilyen magasak a kamatok - Itt a paradigmaváltás?

Évtizedeken keresztül a dollár árfolyama és az amerikai reálhozamok szintje volt a két legmeghatározóbb tényező az arany árfolyamában - pár hónapja azonban megváltoztak a dolgok, és most úgy néz ki, hogy már nem egészen működik ez a dinamika. Az egyre hevesebb jegybanki aranyfelvásárlásoknak köszönhetően hiába emelkedtek ugyanis az inflációval korrigált amerikai kamatlábak a 2008-as gazdasági világválság óta a legmagasabb szintre, az aranyár ezzel párhuzamosan egyáltalán nem szakadt be, sőt: jelenleg nincs messze a májusban elért történelmi csúcstól az árfolyam. Adódik a kérdés: az aranyár és a reálkamatlábak közötti kapcsolat felbomlása paradigmaváltást jelent a nemesfém számára? Mostantól máshogy árazódik a nemesfém? És ami talán a legfontosabb: befektetőként izgalmas lehet a sztori? Többek között a nemesfémekhez köthető befektetésekről is szó lesz a Portfolio Signature Online Klubján.