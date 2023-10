Újabb háború robbant ki - Ide menekül most a pénz

A hétvégén kitört az izraeli-palesztin háború, amire azonnal érkezett is a rövid életű zsigeri pánikreakció a tőzsdéken, a befektetők állampapírba és nemesfémekbe menekültek, de persze a hadi részvények is jó menedéknek bizonyultak. Van azonban egy szektor, aminek a vállalatai ugyancsak nagyot profitálhatnak a bizonytalan geopolitikai helyzetből, a tegnapi nap folyamán mégsem volt akkora tolongás a befektetők felől a szektor részvényeinél, mint például a hadipari részvényeknél. Adódik a kérdés: befektetőként ebben a szektorban van a legnagyobb lehetőség, ha tovább eszkalálódik a konfliktus? Többek között az amerikai részvénypiaci befektetésekről is szó lesz a Portfolio Signature Online Klubján.