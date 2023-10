OTP: folytatódott a részvények esése az amerikai hozamemelkedés és az izraeli konfliktus miatt

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a OTP Alapkezelő írását olvashatják:

"Októberben folytatódott a főbb részvénypiacokon az árfolyamcsökkenés, a fő mozgatórugó az amerikai állampapírhozamok elszállása és az Izraelben kialakult konfliktus volt. Amerikában folyik a jelentési szezon, a várakozásokat általában verik a cégek, azonban a bizonytalan vagy romló előrejelzések miatt inkább adják a részvényeket a szereplők. A beérkező gazdasági és munkaerőpiaci mutatók alapján töretlenül erősnek tűnik az amerikai gazdaság, ami miatt továbbra is a „higher for longer” kamatszcenáriót tartjuk valószínűnek. Ez továbbra is a „stockpicking” stratégiának kedvez, melyet a meglévő abszolút hozamú kitettségünkön keresztül kívánunk elérni.

Európában a gyenge növekedési kép és a csökkenő infláció miatt már nem várunk további kamatemelést az EKB részéről. Amerikában azonban más a helyzet: a gazdaság erős és az infláció magasan ragadhat, emiatt elképzelhetőnek tartunk további emelést. Bár a hosszú kötvényhozamok emelkedésének hatására már így is jelentősen szigorodtak a pénzügyi kondíciók, legutóbb még egy 25 bázispontos emelést jelzett előre a FED idénre; a november 1-jei kamatdöntést követően kiderülhet, mennyire tartanak ki a piacinál héjább álláspontjuk mellett.

Abszolút értelemben vonzó szinteket értek el az amerikai kötvényhozamok, melyet kihasználva 4.9%-os amerikai tízéves hozamnál tovább növeltük nemzetközi kötvénykitettségünket. Az infláción túl is vannak azonban a további hozamemelkedésre vonatkozó kockázatok: a jegybankok oldaláról folytatódik a mennyiségi szigorítás, költségvetési oldalról pedig a magas deficit miatt marad a kibocsátási nyomás. Véleményünk szerint érkezhetnek még hozamemelkedési hullámok, azonban ezeket fundamentális alapon nem várjuk tartósnak jelen állás szerint. A magas kamatok előbb-utóbb begyűrűznek a gazdaságba és megindul a lassulás, így az esetleges hozamemelkedéseket további hosszú amerikai állampapír vásárlásra használnánk fel.

Itthon 75 bázispontos vágással folytatódott a kamatcsökkentési ciklus, az alapkamat 12.25% lett. Nem szolgált nagy meglepetéssel a vágás mértéke, a döntést követő kommentár is a korábbi üzeneteket ismételte (adatfüggő, óvatos, nem „robotpilóta üzemmódú” döntéshozatal, transzparens kommunikáció fontossága). Újdonság azonban, hogy szóban megerősítették, „reális” várakozás év végére a 11%-os alapkamatszint, ez összesen 125 bázispontnyi vágást vetít előre az év hátralévő 2 kamatdöntő ülésére.

A magyar kötvénypiacról nem változott az óvatosabbá váló véleményünk. A nemzetközi hozamingadozás a hazai piacra is begyűrűzik, a nagyobb volatilitást kihasználva taktikai long pozíciót 8% körüli tízéves hozamszinten nyitnánk. Az EURHUF egyelőre tartja magát a 380-390-es sávban, forint elleni rövidtávú pozíciót ennek a sávnak az alján kezdenénk felépíteni. A rövid távot a magas carry indokolja: továbbra is viszonylag drága maradt a forint short finanszírozása. Jövőre már változhat a kép a kamatcsökkentés folytatódásával, a kamatelőny csökkenésével a forinterősödő epizódokban már hosszabb távú euró long pozíció kiépítését is el lehet kezdeni."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.