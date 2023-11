Szochóval is tarol a magyarok egyik kedvenc befektetése, meglepő, mennyi pénz van benne

Lassuló ütemben, de októberben is nagy volt a kereslet a befektetési alapok iránt: a korábbi várakozásokkal ellentétben az év tizedik hónapját 256 milliárd forintos pluszban zárták az alapkezelők, e növekedés oroszlánrészét pedig - a korábbi hónapokhoz hasonlóan - a kötvényalapok adták. Most úgy tűnik, végleg eldőlt: a július 1-jei hatállyal bevezetett szociális hozzájárulási adó nem tántorította el a magyarokat a befektetési alapoktól - sőt, a számok azt mutatják, még inkább meghozta a kedvüket az eszközosztályhoz.

Emlékezetes: idén tavasszal a kormány több alkalommal is szigorított a befektetési alapok mögöttes befektetéseire vonatkozó szabályokon azzal a szándékkal, hogy az alapkezelők által kezelt vagyont az állampapírpiac felé terelje. Ezekről a döntésekről az alábbi cikkekben írtunk bővebben:

Ami azonban nagyobb hatással bírhatott volna a befektetési alapok keresletére, az a július 1-jei hatállyal bevezetett új adó: a szocho bevezetésével a 15%-os kamatadó mellett plusz 13%-os adó is terheli a legtöbb befektetésen elért nyereséget, így a befektetési alapokon szerzett hozamot is. Mindeközben az állampapíron szerzett nyereséget továbbra sem terheli adó.

Négy hónappal a rendelet megjelenése után azonban kijelenthetjük: a szocho bevezetése adott egy löketet júniusban a befektetési alapok keresletének, július 1. után viszont nem esett vissza a tranzakciók volumene, sőt, első blikkre még nőtt is,

azaz nem tántorította el a szocho a magyarokat a befektetési alapoktól.

Mennyi lesz 1 millió forintból 1 év alatt? Bruttó hozam 5% 15% 25% Adó nélkül (forint) 1 050 000 1 150 000 1 250 000 Kamatadóval (forint) 1 042 500 1 127 500 1 212 500 Kamatadóval és szochóval (forint) 1 036 000 1 108 000 1 180 000 Nettó hozam szocho bevezetése előtt 4,25% 12,75% 21,25% Nettó hozam szocho bevezetése után 3,60% 10,80% 18,00% A szocho előtti és utáni nettó hozam aránya 118,06% 118,06% 118,06% Ugyanazon nettó hozamhoz szükséges bruttó hozam ezután 5,90% 17,71% 29,51% Forrás: Portfolio-számítás

Dől a lé

A számadatokon jól látszik az a trend, amelyet az előző bekezdésekben említettünk: azt vártuk, hogy a nyár első hónapjában hatalmasat ugrik a befektetési alapok iránti kereslet, ez így is történt: júniusban rekordösszegű, 645 milliárd forintos értékesítéssel zárhatták a hónapot az alapkezelők. Júliusban attól tartottak a piac résztvevői, hogy a szocho miatt visszaesés következik be a nettó értékesítést tekintve, azonban ezt a hónapot is kiemelkedően magas, 290 milliárdnyi friss tőkebeáramlással zárták az alapok. Erre kontrázott rá az augusztus a maga 341 milliárdos, majd a szeptember a 268 milliárd forintos értékesítésével.

Az értékesítés októberben sem alakult rosszul: az alapkezelők összességében 256 milliárdos pluszban zárhatták az év tizedik hónapját.

Bár ezen az értéken a hozamok kissé rontottak (ugyanis a nemzetközi tőzsdék estek, a hazai pedig stagnált), így a befektetési alapok 221 milliárd forintos vagyonnövekedést tudtak elkönyvelni október végén.

A 221 milliárd forintos növekedés pedig kevés volt ahhoz, hogy a hazai befektetési alapokban kezelt vagyon átlépje a 13 milliárd forintos szintet: október végén 12 955 milliárd forinton állt, ami azt jelenti, hogy a novemberben már megtörténhet az áttörés. A befektetési alapok népszerűségének növekedésében nincs megállás: 2022 márciusa óta nem volt olyan hónap, amikor csökkent volna az alapokban kezelt vagyon.

Nincs túl sok meglepetés

A legtöbb pénzt bevonzó alapkategóriát tekintve nincs túl sok meglepetés: e szempontból októberben is a kötvényalapok teljesítettek a legjobban, 163,3 milliárd forintos értékesítéssel zárták a hónapot. Az ezüstérmet a zártkörű alapok érdemelték ki 45,3 milliárd forinttal, ami azért is érdekes, mert az előző hónapokban e kategóriában nem történtek ekkora változások.

Pozitív nettó értékesítést értek még el az abszolút hozamú, a vegyes, a tőkevédett, a pénzpiaci, az árupiaci és a részvényalapok, az egyéb, származtatott és ingatlanalapokból pedig inkább kifelé áramlott a tőke.

A fenti adatok pedig egyben azt is jelzik, hogy mélyült a szakadék a kötvényalapok és az azt követő kategóriák között: a 4 631 milliárdos vagyonnal egyik alapkategória sem tudja felvenni a versenyt, a második helyezett, az ingatlanalapok kategóriája nagyjából 55%-kal kevesebb, 2 002 milliárd forintnyi vagyonnal bír.

A harmadik helyen a vegyes alapok állnak 1721 milliárd forintos vagyonnal, őket körülbelül 400 milliárd forinttal lemaradva követik a zártkörű alapok. Idén az abszolút hozamú kategória is nagy bővülést tudott elérni, már 263 milliárd forinttal haladták meg az ezermilliárdos szintet.

Az előbbi adatok fényében egyáltalán nem meglepő, hogy az idei nettó összesített értékesítésben is hatalmas előnnyel vezetnek a kötvényalapok, e kategória idén 1655 milliárd forintot vonzott be a befektetőktől.

Ami így azt is jelenti, hogy a kötvényalapokba idén több pénz áramlott, mint 2019 és 2022 között összesen, pedig ebben az időszakban mind a négy évet pozitív értékesítéssel zárta ez az alapkategória.

Második helyen itt a tőkevédett alapok állnak, ez azonban nemcsak a frissen beáramló pénzeknek, hanem a kormány egyik szabályozása következtében történt átsorolásoknak köszönhető, amelyről itt írtunk bővebben:

Kapcsolódó cikkünk 2023. 07. 18. Megoldódott a magyar befektetések körüli rejtély: nem a kötvényalapok értékesítése omlott össze

A hozamokat tekintve eddig egyáltalán nem jártak rosszul a befektetők: 2023 januárja és októbere között az árupiaci alapokkal lehetett a legnagyobbat kaszálni (10,58%), - igaz itt egy alap van, az OTP Föld Kincsei alap, amely kiugró hozamot ért el, annak ellenére, hogy nagyrészt (80% felett) bankbetétben tartja a pénzét.

Teljesítmény szempontjából az abszolút hozamú alapok lettek az ezüstérmesek 9,12%-os hozammal, de a dobogóra a 8,30%-ot hozó vegyes alapok is felkerülhettek. A jó teljesítményt tükrözi az is, hogy októberben sem volt olyan kategória, amely az idei eddigi 10 hónap negatív vagyonarányos hozamot ért volna el.

Címlapkép forrása: Getty Images