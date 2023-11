Nagy dolog készül a Molnál - Most érdemes figyelni!

Hiába közölt kifejezetten erős számokat a legfrissebb gyorsjelentésében a Mol, a részvényárfolyam esését ez nem tudta megállítani - most pedig egy kulcsfontosságú szintre érkezett el a jegyzés, kérdés, hogy vajon innen merre indulhat el a részvény? A jelenlegi szinteken vajon drágának számít a papír? Egyáltalán, milyenek a Mol kilátásai a következő hónapokban? Ezekre a kérdésekre keressük a választ elemzésünkben.

Mi mozgatta az elmúlt hónapokban a Mol árfolyamát?

A tavaly november elején közzétett harmadik negyedéves beszámoló idején nagyot ugorva 2600 forint közelébe emelkedett az árfolyam, ezt követően kisebb-nagyobb kilengésekkel folytatódott az emelkedés egészen február közepéig. A negyedik negyedéves számok közlése után viszont valósággal földbe állt a részvény, elsősorban a globális bankválságtól való félelem okozta széleskörű tőzsdei lefordulás miatt egy hónap leforgása alatt közel 15 százalékkal került lejjebb a Mol árfolyama.

Ám a március közepi lokális mélypont után - és a rekordmagas, két számjegyű osztalék bejelentését követően - kilőtt a jegyzés és több mint 30 százalékot szárnyalt egészen július közepéig, amikor is a szelvényvágás következtében visszaesett ismét az árfolyam, ezt pedig újabb lejtmenet követte augusztus elejéig. Itt oldalazást láthattunk a jegyésnél viszonylag sokáig, október elején aztán az izreaeli-palesztin háború kitörésének köszönhetően megugrott az olajár, ezzel párhuzamosan az olajvállalatok, így például a Mol részvénye is feljebb került, de a bányajáradék-csökkentés hírére is pozitívan reagáltak a befektetők október elején. A friss, harmadik negyedéves gyorsjelentés közzététele óta azonban ismét lefelé indult el az árfolyam.

Fontos szinten a Mol árfolyama

A Mol részvényei augusztustól szeptember közepéig egy 130 forintos sávban mozogtak 2640 és 2770 forint között. a szeptemberi kitörést követően októberben egészen a 2950 forintos szintekig emelkedett az árfolyam, ezt követően azonban ismét egy sáv alakult ki, ezúttal 2950 és 2850 forint között.