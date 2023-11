Érdekeset húztak Soros Györgyék - Vajon bejött?

Az egyre meredekebb nemzetközi konfliktusok, a bizonytalan infációs környezet és a továbbra is fennálló energiaellátási nehézségek ellenére új csúcsokat tesztelgetnek a világ tőzsdéi, ebben a környezetben nem látszik egyértelműen az irány a befektetők számára: nehéz eldönteni, hogy be kell-e szállni a részvénypiaci raliba, vagy inkább menekülni kell a piacokról. Ebben a helyzetben értékelődik talán fel leginkább a "nagy öregek" tapasztalata, ilyenkor egyre nagyobb figyelem fordul a több válságot is megélt, veterán befektetési guruk tőzsdei lépéseire. A magyar származású üzletember és filantróp Soros György pontosan egy ilyen figura, a tőzsdefelügyeletnek benyújtott információk tükrében pedig azt lehet elmondani, hogy az általa alapított hedge fundnak egyre hangsúlyosabb a jelenléte a tőzsdéken. De ami talán a legérdekesebb: a nemrég lezárt negyedévben a legnagyobb részvényvásárlás apropóján olyan neves gurukkal ment szembe a Soros Management Fund, mint például Warren Buffett vagy Ray Dalio.