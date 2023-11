Két részvényt széttéptek a magyar tőzsdén, régen láttunk ekkora tűzijátékot

Lassan már elfogynak a jelzők arra a jelenségre, ami az MBH Jelzálogbank és az MBH Bank részvénye körül alakult ki: ma is tovább folytatódik az elképesztő rali, az elmúlt napok forgalmai alapján nem kizárt, hogy már nem "csak" kisbefektetői őrületről beszélünk.

Folytatódik az őrület

Nagyon úgy néz ki, hogy "ez a csoda több, mint három napig tart", ugyanis

27 SZÁZALÉKOS PLUSZBAN VAN AZ MBH JELZÁLOGBANK ÁRFOLYAMA

a délelőtti kereskedésben, miután tegnap, tegnapelőtt és azelőtt is nagyot emelkedett a jegyzés.

A forgalom persze ma is messze az átlagos érték felett alakul, másfélóra elteltével már 678 millió forint értékben cseréltek gazdát a papírok, míg az elmúlt 30 nap átlagos (teljes) napi forgalma 450 millió forint.

AZ MBH JELZÁLOGBANKÉ EZZEL messze A LEGFORGALMASABB RÉSZVÉNY MA A MAGYAR TŐZSDÉN,

az OTP-t és a Mol-t is megelőzve. Jelenleg a magyar tőzsdén a legforgalmasabb részvények közül az MBH Jelzálogbank 678 milliós értékétől messze elmaradva, "mindössze" 243 millió forint értékben cseréltek gazdát az OTP papírjai, míg a Molban összesen 156 millió forint értékben voltak kötések. Ezt megelőzi az MBH Bank forgalma is (267 millió forint).

Ugyanis az MBH Jelzálogbankkal párhuzamosan az MBH Bank részvényét is megtalálták a befektetők, itt jelenleg 5 százalékos a plusz, de 17 százalékos emelkedés is volt korábban,

a forgalom itt is bőven átlag feletti.

Elképesztő rali

Az elmúlt napok árfolyamrobbanásának köszönhetően idén már 281 százalékos pluszban van a jegyzés. A rali november 22-én szerdán robbant be igazán, tehát a jelenlegi árfolyamszinten elmondható, hogy

ezzel a befektetéssel 2 teljes kereskedési nap és a mai első másfél óra alatt megháromszorozhatta a pénzét

az a befektető, aki időben szállt be. Az emelkedés első napján, azaz kedden 6,7 százalékkal került feljebb az árfolyam, majd másnap 36 százalékos pluszban zárt a jegyzés, csütörtökön 55 százalék lett a vége, ma pedig már volt 60 százalék pluszban is a papír.

Eközben az MBH Jelzálogbankkal párhuzamosan az MBH Bank árfolyama is folytatja az emelkedést, ma 17 százalékos pluszban is volt a papír. Az emelkedés itt egy nappal korábban, azaz hétfőn indult el, ekkor 20,6 százalékkal került feljebb az árfolyam, majd másnap 28,5 százalékos pluszban zárt a jegyzés, szerdán aztán 7, csütörtökön pedig 16 százalék lett a vége.

Valósággal rávetették magukat a befektetők a két részvényre, ezt mi sem mutatja jobban, mint a tőzsdei forgalom alakulása: a ralit megelőzően az MBH Jelzálogbanknál átlagosan napi 1,1 millió forint értékben cseréltek gazdát a részvények, míg

az elmúlt 3 kereskedési nap (a mait még bele sem számítva!) átlaga 421 millió forint.

Hasonló grafikon rajzolódik ki az MBH Bank esetében is, itt augusztus óta átlagosan 5,4 millió forintos forgalomról beszélhettünk, míg az elmúlt 3 kereskedési nap átlaga 196 millió forint.

Mi állhat a háttérben?

A vállalatok részéről friss bejelentés nem érkezett ma sem, három napja viszont a közölte az MBH Jelzálogbank, hogy sikeres volt a kedden tartott zöld jelzáloglevél kibocsátása. A hárommilliárd forint felajánlott mennyiség mellett meghirdetett aukció keretében a tőkepiaci szereplők összesen 7,45 milliárd forint értékben nyújtottak be ajánlatot, amelyből a jelentős túljegyzésre tekintettel a bank végül a maximálisan elfogadható 4,5 milliárd forintot hagyott jóvá. A bevételből az MBH Jelzálogbank, az MBH bankcsoport tagja kizárólag energiahatékony lakóingatlanok építését, zöldnek minősített használt lakások vásárlását, valamint használt ingatlanok energiahatékony felújítását finanszírozza.

Önmagában a sikeres jelzáloglevél-kibocsátás nem magyarázza a ralit, illetve szektorspecifikus történésről sem tudunk beszámolni, ami a többi magyar bankrészvényre hatással lett volna - ennek megfelelően például az OTP is csak oldalazott a napokban. Ahogyan azonban egy tegnapi elemzésünkben rámutattunk: a magyar kispapírok piacán idén több ízben is megesett, hogy néhány napos vagy hetes heves mozgásokra rárepültek a spekulánsok, jelentősen megmozgatva az egyébként általában alacsony forgalommal rendelkező részvények árfolyamát. A jelek szerint tehát az MBH Jelzálogbank és a bankholding részvényénél indult most el a rakéta.

A korábbi forgalmak alapján tehát egyértelműen a lakossági kisbefektetők terepe volt a két papír piaca,

az elmúlt napok forgalmai alapján azonban már nagyobb szereplők is megjelenhettek.

Címlapkép forrása: Getty Images