Évekig bottal sem piszkálták, mára valósággal berobbant az atomenergia - Hogyan jutottunk idáig?

Berobbant a sugárzó érc

A nukleáris energia a múltban már-már kitörölhetetlennek vélt, kedvezőtlen sajtóvisszhangot kapott az olyan nagy horderejű nukleáris katasztrófáknak köszönhetően, mint amit Fukusimánál vagy Csernobilnál láthattunk: egymás után zártak be a német reaktorok a fukusimai indicens után, de Japán is a kivezetés mellett döntött.

Mára azonban 180 fokos fordulatot vett a sztori, egyre több országban fejlesztik bőszen az atomenergia-programokat, jelenleg mintegy 90 erőmű építése van engedélyezve a világban a most is termelő 440 mellé, de további 300 létesítmény kialakítása van összesen tervben. A közép-távoli jövőben csak Kínában több, mint 200 új atomreaktorral számolhatunk, de Japán is újraindítja az atomerőműveit, amelyek a fukusimai baleset óta nem működnek - ezeknek a reaktoroknak természetesen mind uránra lesz szükségük.

Építés alatt álló, tervezett és javasolt atomreaktorok. Forrás: Maple-Brown Abbott, World Nuclear Association

Az elmúlt években tehát egyre inkább a sugárzó érc "pozitív oldala" került a figyelem középpontjába, nem véletlenül.