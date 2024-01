Újra elővették a világraszóló Kosher energiaital sztorit: hihetetlen befektetéssel csábítanak

Kosher Energy Drink részvényeket hirdet tuti befektetésként a TikTokon és az Instán az a Benke Gábor, akinek neve csúnyán bebukott projektekről, az eTruckról és a König Bankról is ismerős lehet. A most pörgő befektetési sztori újfent finoman szólva is kétségeket ébreszt. Az üzletember a befektetőknek három hónapon keresztül havonta 30 százalékos osztalékot ígér, miközben a tőkéjüket kétszer is visszakapják a wannabe szerencsefik: egyszer a szerződéskötés után energiaitalban, másodszor a "passzív program” lejárta után. Mindeközben a Kosher Energy Drink Zrt. lassan két éve felszámolás alatt áll.

Régi sztori új köntösben Három szélesebb körben ismert projektje volt Benke Gábornak és a hozzá köthető tulajdonosi körnek eddig, ezek közül a harmadik, a Kosher Energy Drink sztorija az, amit újfent elővett és tuti befektetésként hirdet az „üzletember”: eTruck - 2017 augusztusában robbant nagyot az eTruck sztori, Benke Gábor vállalkozó nem kevesebbet állított, mint hogy 3000 milliárd forintból a Mercedes kecskeméti üzemének 10-szeresét kitevő elektromos kamion gyárat épít egy kínai vállalkozóval. A sztori tele volt később valótlannak bizonyuló állításokkal, például itt, és itt írtunk erről. König Bank – ez a társaság magát Közép-Európa legnagyobb privátbankjaként hirdette, közben pedig valójában nem rendelkezett banki engedéllyel, és az MNB hamar meg is tiltotta nekik a jogosulatlan tevékenység végzését és a megtévesztő nevet König Investmentre kellett változtatniuk. Kosher Energy Drink - 2019 októberében írtunk a Kosher Energy Drinkről, egy olyan „prémium” energiaitalról, amely Mózes ízesítésben (pisztácia és tutti-frutti kombinációja), a külföldi forgalomban lévő Red Bullnál háromszor erősebben oltja a szomjúságot. Ezt a terméket vette elő újra elő Benke Gábor, aki jelenleg TikTokon és Instán keres befektetőket. "Passzív program" A TikTokon és Instán megjelent hirdetés szerint a Kosher Energy Drink nemzetközi anyavállalatába, a londoni székhelyű Kosher Energy Drink Ltd-be lehet beszállni most egy kivételes befektetéssel. Úgy fogalmaznak: A program keretein belül a piac egyik legnagyobb osztalékát (más szóval haszon) kínáljuk. HAVI 30% haszon 3 HÓNAPOS befektetési idő. Teljes osztalek a 90 nap alatt 90% (haszon). A hirdetés szerint a nulladik napon szerződést kell kötni a „Kosher Energy Drink Londonnal, így lehet 100 ezer és 100 millió forint közötti összegért részvényt venni a cégben. Ilyen nevű céget nem találtunk, de a Kosher Energy Drink Ltd. valóban bejegyzésre került tavaly február elején az Egyesült Királyságban. Egyedüli részvényese az alapításkor Benke Gábor volt. Azt ígérik: Szerződés kötésünk tiszteletéből, nyilván komoly marketing célok is vannak a háttérben… kapsz ugyan olyan értékben Energiaitalt! Amit a szerződéskötésünk után ingyen kiszállítunk neked. Itt már 100% hasznot generáltál a Passzív programunk által. Valamint 100 ezer - 100 millió Forintért RÉSZVÉNYT vásároltál a cégünkből. Amivel már teljesen legálisan jogosult vagy a cégből osztalék vagyis haszon részesedésére megkapására. Az ígéret szerint a 30. a 60. és a 90. napon 30-30%-os hozamot fizetnek, és az utolsó napon visszavásárolják a részvényeket, visszakapja a befektető a pénzét: VISSZAVÁSÁROLJUK a részvényünket, a teljes vételáron. A befektetett összegen ! Amennyiért a Részvényünket megvásároltad. Így a teljes befektetett induló pénzed is visszakerült. Utána már nem vagy jogosult a haszon Felvételére, mivel már nem vagy tulajdonos cégünkben. Tehát megkapod az utolsó Osztalékodat és vele együtt a Befektetett pénzedet! Passzív Program végetért… Mi is írtunk a hirdetésben megadott e-mail címre, ahol nem válaszoltak az általunk feltett kérdésekre, például hogy hol lehet megnézni a cég adatait a londoni céregiszterben, ha 12 millió forintot fektetünk be, mennyi energiaitalt küldenek, vagy hogy mennyibe kerül most egy Kosher energiaital. Viszont megkaptuk a kétoldalas "opciós részvény adásvételi" szerződési mintát, amit ki kéne tölteni, és már utalhatjuk is a pénzt a megadott számlaszámra. Itthon felszámolás alatt Azt nem tudjuk megállapítani, hogy valahol a világon gyártanak-e a Kosher Energy Drink italából, azt viszont igen, hogy a Benke Gábor érdekeltségébe tartozó Kosher Energy Drink Zrt. már lassan két éve felszámolás alatt áll: az Opten cégadatbázisa szerint 2022. február 28-án kezdték meg a társaság felszámolását, a cég adószámát törölték, áfabevallást nem nyújtottak be. A cég jegyzett tőkéje 5 millió forint, besorolása mikrovállalkozás. A társaság tevékenysége üdítőital, ásványvíz gyártása, ám a rendelkezésre álló adatok alapján a társaság nemcsak egyszerűen veszteséges volt, hanem érdemi üzleti tevékenység sem látszik az eredménykimutatásából. 2022-ben a cég nettó árbevétele –57 millió forint volt, ezt megelőzően minden évben nulla forintos árbevételről jelentettek. 2022-ben a társaság adózott eredménye is negatív, –55,6 millió forint volt. Mit tudunk a Kosher Energy Drink termékről? Maga az energiaital és a köré szőtt marketingüzenetek egyetlen nagy gyanús körülménynek számítanak a történetben, röviden a következőket állítják a termékről (az idézőjelekben szó szerint idézzük a 2019-es közleményt): "A világ egyetlen 100%ban Kosher energiaitala, a világ leg exclusivabb ilyen jellegű itala. Magasan a Bio/Vegan/Halal élelmiszeripari minőgég felett áll. ( a Kóser )"

"A világ legerősebb energiaitala, háromszor erősebb a külföldi forgalomban lévő Red Bullnál."

"Előállítása során, külön az alkotóelemeit egyenként egy-egy Rabbi felügyelte. Így közel 11 Rabbi felügyelete alatt készült az alapanyag. Fő Hekserését Kizárólag Radnóti Zoltán Főrabbi végezheti a világon"

"A világ egyetlen UV reagens dobozfestésével (rendelkezik – a szerk.)"

az energiaital eladásából származó bevétel 10 százalékát a zsidó egyházközösség kapja, az energiaital eladásából származó nyereség pedig a „3rd Temple” megépítésére megy, ami 1234 méter magas lesz, 60 milliárd dollárból.

A Mózes ízesítés után később jelenik meg az angyal ízű ital, de ez még csak a „coming soon” felirat társaságában található meg a társaság nem mindennapi weboldalán. „Díjnyertes italmárka” Az energiaital a Facebook-oldalán kevésbé ismert influenszerekkel és hiányos öltözetű modellekkel hirdeti magát, de olyan reklámot is közzétettek, amikor egy bakancsos ember eltipor egy Hell energiaitalt. Az utolsó, tavaly tavasszal közzétett bejegyzés szerint már korábban is voltak teszt jelleggel ilyen "passzív programok". Az energiaital emellett elnyert egy díjat is. Mint Benke Gábor írta: 2022. Évvégén a Kosher Energy Drink MOSES a világ egyik díjnyertes üdítője lett. A Brit LuxLife Magazin Food and Drinks Awards győztese. A díjról viszonylag hamar kiderül, hogy egy olyan oldal jegyzi, amely valóságos díjgyáros: a LuxLife Magazin betűrendbe szedve közli több száz kategóriában kiosztott díjainak nyerteseit, a K betűnél 2022-ben valóban megtalálható a Kosher Energy Group, mely a „leginnovatívabb energiaital brand” díjat nyerte el. Arról sajnos nem találtunk információt, kik és milyen szempontok alapján választották ki ebben a kategóriában a legjobb italt, és kik voltak a versenytársak, de az látszik, hogy kategóriákban és díjazottakban nincs hiány. Kiosztottak például díjat olyan nem igazán komolyan vehető kategóriákban, mint: a legjobb újrahasznosítható pizzadobozt gyártó vállalat (ARRRC LLC),

a leginkább elbűvölő étkezési élmény (Agriturismo L’Altro Sapore),

vagy éppen a legjobb megfizethető készételeket szállító cég (Alameda). Címlapkép forrása: Portfolio