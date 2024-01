Fordul a piac, megszólaltak Magyarország legprofibb befektetői: fájdalmas kijózanodás vár ránk

Az infláció tetőzésével, majd csökkenésével párhuzamosan beindult a kötvénypiaci hozamok csökkenése is tavaly, mindez pedig évek óta nem látott magas hozamokat jelentett a magyarok egyik kedvenc befektetésévé avanzsáló hazai kötvényalapoknál. A tavalyi jó széria azonban úgy tűnik, idén nem folytatódik, a kötvénypiac túlzottan optimista a hozamkörnyezettel kapcsolatban a hazai alapkezelők szerint, a tavalyi hozamlefordulást idén egy ellenkező irányú fordulat követheti, ami rossz hír lehet a kötvényalapok szempontjából. Megkérdeztük a hazai kötvényportfólió-menedzsereket, milyen stratégiákat vesznek fel a rövid, illetve hosszú kötvényalapoknál, hogyan és melyik befektetésialap-kategóriával lehet pénzt keresni 2024-ben.

Kimagasló évet zártak tavaly a kötvényalapok

2022 itthon és a világban is a kötvénypiaci hozamemelkedésről szólt, ez pedig igen fájó volt a kötvényalapok teljesítményére nézve, különösen a hosszabb futamidejű befektetéseknek. Tavaly viszont fordulat állt be a magyar kötvénypiacokon, az infláció tetőzése, illetve csökkenése, továbbá a beinduló jegybanki kamatcsökkentések mind a hozamszintek csökkenése irányába hatottak (itthon egyéb kormányzati intézkedések is hozzájárulnak a hozamcsökkenéshez, különösen a hozamgörbe rövid végén).

Külföldön más volt a helyzet, a kötvénypiaci hozamcsökkenésre az erős munkaerő-piaci adatok és makacs infláció miatt várni kellett, Amerikában a 10 éves papír hozama 5%-ig is elment, mire novemberben jött a fordulat.

Mindez tehát a magyar kötvényalapok teljesítményére is kihatással van. Általánosságban elmondható, hogy minél hosszabb átlagidejű egy kötvényalap, annál jobb a kamatcsökkentések, infláció visszaesése és forinterősödés nyomában érkező kötvénypiaci hozamcsökkenés (a csökkenő kamatkörnyezet a kötvényárfolyamok emelkedését okozza, ez pedig a kötvényalap hozamára pozitív hatással van, mindez ugyanakkor az alap átlagidejétől is függ).

Azoknál az alapoknál lehet nagyobb árfolyamemelkedést látni tehát, amelyek magasabb módosított átlagidővel rendelkeznek

(magyarul hosszabb futamidejű kötvényekben ülnek), mivel egy nagyobb módosított durationnel rendelkező alap érzékenyebb a hozamok emelkedésére vagy épp csökkenésére.

Módosított átlagidő (D*)



A módosított átlagidő azt mutatja meg, hogy a kamatláb bizonyos mértékű változása hozzávetőlegesen milyen változást eredményez a kötvény árfolyamában. Képlettel leírva: Árfolyamváltozás = Kamatlábváltozás * (-)Módosított átlagidő. Ha például a hozam 1%-ot csökken, akkor mondjuk 2 éves módosított átlagidővel számolva a kötvényportfólió árfolyama 2%-kal nő, míg 1%-os hozamnövekedés ugyanilyen paraméterek mellett már 2%-os árfolyamcsökkenést jelentene.

A rövid kötvényalapoknál már más a helyzet. Bár itt is érezteti hatását a hozamcsökkenés a világban, ami rövid távon jót tesz a teljesítménynek, hosszabb távon az emelkedő hozamkörnyezet is támogathatja a teljesítmények növelését.

Mi a különbség a piaci kötvényhozam és a befektetési jegy hozama között?



A kötvényalapok aktívan kereskednek a kötvényekkel, nem feltétlenül jellemző a kötvények lejáratig való tartása (sok más intézményi befektetővel szemben), hozamteljesítményüket legfőképpen két tényező határozza meg:



1) Az első tényező a hozamok általános szintje. Ez azért fontos, mert, ha nem változik a portfólióban lévő kötvények hozama, akkor leegyszerűsítve 1 év alatt ezt a bruttó teljesítményt tudja elérni a kötvényalapunk. Ha például egy portfólióban 50-50%-ban van egy-egy kötvény, amelynek a hozama (YTM) 3% illetve 4%, akkor a kötvényportfólió változatlan hozamokat feltételezve 1 év alatt 3,5%-os hozamot tud biztosítani (a költségek levonása előtt).



2) A másik dimenzió a hozamok változása és annak iránya. Itt már figyelembe kell venni a kötvényportfólió módosított átlagidejét is (a fenti keretes írás szerint). Vagyis a kötvénypiaci hozamcsökkenés a kötvények és ezáltal a kötényalapok árfolyamának emelkedését idézik elő, így a kötvényalap hozama javul.



A különböző kötvényportfóliók teljesítményét eltérő módon érinti a fenti két tényező. Az alacsonyabb módosított átlagidővel (alacsonyabb kamatlábkockázattal) rendelkező alapoknál (lásd: rövid kötvényalapok) a hozamok változása minden más változatlansága esetén kisebb árfolyamváltozást eredményez, így itt a hozamok általános szintje még meghatározóbb. A nagyobb módosított átlagidejű portfólióknál (lásd: hosszú kötvényalapok) is az átlagos hozam a kiinduló pont, de a nagyobb kamatlábkitettség miatt itt hatványozottan fontos a hozamok változása és azok iránya.

20-30% közötti hozamok a hosszú kötvényalapoknál

A fentiek alapján érthető tehát, hogy tavaly a hosszú kötvényalapok teljesítettek jobban itthon. A legjobb 10 alap közé 24% alatti éves hozammal nem lehetett bekerülni,

a legjobb tavalyi hozamot a forintos, lakossági sorozatok között az OTP Maxima hosszú kötvényalapjának A sorozata érte el közel 28%-os hozamával;

hosszú kötvényalapjának A sorozata érte el közel 28%-os hozamával; a második a sorban az Erste XL Kötvény több mint 27%-os éves hozammal;

több mint 27%-os éves hozammal; a harmadik helyen pedig a VIG Magyar Kötvény alap végzett 26,5%-os teljesítménnyel.

A sors fintora, hogy bár a hosszú kötvényalapok teljesítettek 2023-ban a legjobban, a befektetők egyértelműen a rövid kötvényalapokat keresték, azokba áramlott tavaly a legtöbb pénz. Összességében közel 500 milliárd forintnyi friss tőke érkezett a kötvényalap-kategóriába, ezzel első helyen végeztek a befektetési alapok között, ami a jó hozamteljesítményeknek köszönhető (a kormányzati intézkedéseknek is volt átmeneti keresletélénkítő hatása).

A kötvényalap-mániát bizonyítja az is, hogy tavaly novemberrel bezárólag a háztartások kezében lévő befektetési jegyek állománya nagyobb mértékben bővült, mint az állampapíroké (sőt, névértéken nézve az állampapírok állományváltozása csak 1670 milliárdot tett ki):

Nem túlzás tehát a kötvényalapokat a magyarok egyik kedvenc befektetésének nevezni, kérdés azonban, mit hoz 2024 a kötvényalapok számára?

Megkérdeztük a hazai alapkezelők kötvényportfólió-menedzsereit, hogyan látják a nemzetközi, illetve hazai hozamkörnyezetet, milyen pozíciókat vesznek most fel a kötvényalapokban, és rákérdeztünk arra is, hogy a rövid- vagy a hosszú kötvényalapokat ajánlják-e inkább idén a befektetőknek.

Nemzetközi és hazai hozamvárakozások: a piac túlzásokba esik

A portfóliómenedzserek többsége abban egyetért, hogy a piac kissé túlzásokba esik és túl optimista a nemzetközi hozamvárakozások, különösen az Egyesült Államok kapcsán. A Portfolio által megkérdezett szakemberek többsége szerint mindez korrekciót, vagyis hozamemelkedést hozhat a kötvénypiacokon. Ha ez így lesz, az rossz hír lehet az alapok, főként a hosszú kötvényalapok szempontjából. A hazai és nemzetközi kötvényhozamszintekkel kapcsolatos válaszaikat az alábbi táblázatban gyűjtöttük össze:

Óvatosabb világra rendezkednek be

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy miben más most a helyzet a kötvényalapoknál, mint eddig, amikor egyszerűen magas volt a hozamkörnyezet. Megkérdeztük a hazai szakembereket tehát arról is, milyen pozíciókat vesznek fel az idén az alapokban attól függően, hogy rövid- vagy hosszú kötvényalapról van szó. Választ kaptunk arra, hogy a hozamszint-várakozásaik alapján hogyan módosítják a portfóliók átlagidejét, milyen világra rendezkednek be.

A válaszok alapján az körvonalazódik, hogy a hozamgörbe hosszú oldalán a többség korrekciót vár (hozamemelkedést), így óvatosabbak a pozíciókkal is, és inkább csökkentik az alapok átlagidejét, magyarán a kamatlábváltozásnak való kitettséget.

Vannak persze olyanok is, akik a kötvényhozamok csökkenésére fogadnak, ők növelik a kamatlábkitettséget, hogy ezzel potenciálisan magasabb hozamot érhessenek el.

A portfóliómenedzserek kötvénystratégiáit az alábbiakban foglaltunk össze:

Rövid- vagy hosszú kötvényalap: melyik lesz a jobb idén?

Végezetül arra is rákérdeztünk a szakértőknél, hogy a rövid- vagy a hosszú kötvényalapok teljesíthetnek-e jobban idén a fentieket figyelembe véve. A konszenzus azt mutatja, hogy

a portfóliómenedzserek a rövid kötvényalapokban látnak nagyobb potenciált idén, amit a kötvényhozamok újbóli emelkedése magyaráz.

de előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor a hosszú kötvények jöhetnek ki jól a versenyből, sőt, egyes válaszadók inkább ezeket ajánlják.

Disclaimer: A cikkben megfogalmazott állítások a portfóliómenedzserek magánvéleményei, nem feltétlenül tükrözik az egyes alapkezelők, illetve bankcsoportok/cégcsoportok véleményét.

Címlapkép forrása: Getty Images