VIG: a gazdaságok még mindig a recesszió felé haladnak

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a VIG Alapkezelő írását olvashatják:

"A piacok januárban továbbra is azt próbálták eldönteni, hogy a jegybank által felvázolt gazdasági szcenárió megvalósulhat-e vagy sem. A jegybank tavaly november óta azt kommunikálja, hogy a gazdaság puhán fog landolni, annak ellenére, hogy az alap kamat 5,25%, és több makrógazdasági adat arra utal, hogy recesszió lesz az amerikai gazdaságban. Azok a befektetők, akik pozitívan látják a jövőt azt nézik, hogy a mesterséges intelligencia milyen fundamentális változásokat hozhat a gazdaságban, mennyire fogja megreformálni az amerikai gazdaságot. Sokan a 25 évvel ezelőtti internet forradalomhoz hasonlítják a mostani mesterséges intelligenciát. Azt nem szabad elfelejteni, hogy az internet minden hozzáfűzött reményt beváltot az évek, évtizedek folyamán, de amikor kidurrant a 2000-es Nasdaq buborék, volt egy 2 éves recesszió az USA-ban, és 2008-ban a világ pénzügyi gazdasága majdnem összeomlott. Az amerikai jegybank ezzel valószínűleg tisztában van, és eszerint próbál manőverezni. Sokan úgy gondolják, hogy a jegybank túl magasra emelte az alapkamatot az infláció letörése érdekében és a recesszió emiatt elkerülhetetlen. Ha viszont elkezdi csökkenti a kamatokat egy potenciális recesszió miatt, és az infláció újra emelkedni kezd, akkor a jegybank sarokba lesz szorítva. Arról se feledkezzünk meg, hogy az amerikai államadósság átlépte a 34 trillió dollárt, amit folyamatosan finanszírozni kell.

Mindent összevetve, érdekes évnek ígérkezik a 2024-es év, a bikáknak és a medvéknek lesz alkalmuk pénzt keresni a részvénypiacokon. A kínai makró adatok vegyes képet mutatnak a kínai gazdaságról. A kínai feldolgozóipari PMI a vártnál jobban csökkent decemberben, amely már a harmadik egymást követő zsugorodást jelző hónap. A mutató a várt 49,6 és az előző 49,4 helyet hat hónapja nem látott alacsony szintre, 49-re csúszott vissza az év utolsó hónapjában. A nem-feldolgozóipari PMI 50,2-ről 50,4-re kapaszkodott, némileg elmaradva az előre jelzett 50,5-ös értéktől. A kompozit mutató 50,7-ről 50,3-ra korrigált. Ezzel szemben a magánszektor aktivitását mérő Caixin feldolgozóipari 50,8 lett, meghaladva a várt 50,3-at és az előző 50,7-es értéket. A szolgáltató szektor PMI 51,5-ről 51,6-ra emelkedett. A kínai Caixin szolgáltató szektor PMI 51,5-ről 52,9-re erősödött decemberben, meghaladva az 51,6-os prognózist. Az erősebb szolgáltató szektor aktivitásnak köszönhetően a kompozit mutató 51,6-ról 52,6-ra kapaszkodott. Elmaradt a várt 10 bázispontos kínai kamatvágás, a PBOC egyelőre nem akar további általános lazítást. Elemzők szerint a kínai jegybank megvárja, amíg a FED tényleg elkezd kamatot csökkenteni, nehogy újra interveniálni kelljen a jüan árfolyamának megtámasztása érdekében.

Emellett a kereskedelmi bankok nettó kamat marzsa már így is rekord mélységbe csökkent. A kínai deflációs félelmek eközben továbbra is áthatják a befektetői gondolkodást, a PBOC egy volt illetékese egy konferencián arról beszélt, hogy a lakáspiac visszaesése Kínában idén és jövőre is folytatódni fog 50-50 millió négyzetméternyi csökkenéssel, 2025-ben 850 millió négyzetméteres értékesítésnél fogva padlót. A Magyar Nemzeti Bank decemberben 75 bázis ponttal csökkentette az alapkamatot, ami így már 10,75%. A KSH adatai hivatalos infláció 5,5% volt Magyarországon. A januártól megjelenő új gazdasági intézkedések, az üzemanyag jövedéki adójának emelkedése és a betétdíjas palackok bevezetése ugyanúgy változást hozhatnak a termékek áraiban, ezért rosszabb esetben az is elképzelhető, hogy ismét emelkedni fog az infláció 2024 első hónapjaiban. Virág Barnabás jegybank alelnök szerint, a január 30-án esedékes kamatdöntő ülésen szóba kerülhet az eddigi 75 bázispontos kamatvágási ütem folytatása mellett egy nagyobb, akár 100 bázispontos vágás is. Hozzátette ugyanakkor, hogy az esetleges gyorsítás csak átmeneti lesz néhány hónapra. A forint erre a hírre 385 fölé gyengült az euróval szemben.

A modell portfolión januárban nem változtattunk. Változatlanul úgy gondoljuk, hogy a gazdaságok a recesszió fele haladnak, ezért a portfolió nagy része pénzpiaci illetve kötvény befektetésekben maradt."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.