Siralmas, amit a magyarok művelnek a pénzükkel

Az európai alapkezelők szövetségének egy friss tanulmánya mutat rá arra, milyen elszomorító képet fest az európai háztartások pénzügyi vagyonának megoszlása: a legtöbb országban készpénzben és bankbetétekben van a lakossági megtakarítások legnagyobb része, ami Magyarországra is igaz, holott ezek az eszközök gyakorlatilag semmit nem kamatoznak.

Az európai háztartások készpénz- és bankbetétállománya a 2015. évi 10 260 milliárd euróról 2022-re 13 944 milliárd euróra, azaz pénzügyi vagyonuk 36,7%-áról 41,1%-ra nőtt.

Ezzel párhuzamosan a háztartások által tartott tőkepiaci eszközök és a készpénz és bankbetétek aránya a 2015-ös 1,73-ról 2022-re 1,43-ra csökkent. A betétekben elhelyezett megtakarítások masszív növekedése a 2020-as világjárvánnyal (1054 milliárd euró) és a 2022-es piaci visszaeséssel magyarázható.

A háztartások 2021-ben 578 milliárd euróval, 2022-ben pedig 574 milliárd euróval növelték tőkepiaci befektetéseiket, szemben a 2015-2019 közötti 303 milliárd eurós éves átlaggal. A bankbetétek növekedése azonban továbbra is jelentős maradt: 713 milliárd euróval nőtt a nettó állomány 2021-ben és 486 milliárd euróval 2022-ben.

Forrás: Efama

Jelentős különbségek mutatkoznak a háztartások megtakarításainak eloszlásában Európa-szerte. Dániában, Svédországban és Hollandiában a háztartások pénzügyi vagyonuk kevesebb mint 30%-át tartják betétekben. Máltán, Portugáliában, Litvániában, Bulgáriában, Szlovéniában, Lengyelországban, Cipruson és Görögországban azonban 2022-ben a betétek aránya meghaladja a 70%-ot.

Magyarországon a betétek aránya 49%-ot tett ki, a pénzügyi eszközökön belül tehát messze ez a legmagasabb aránnyal bíró kategória.

Igaz, az MNB adatai alapján - készpénz nélkül - mi 2022 végére 38%-os arányt számoltunk:

Kapcsolódó cikkünk 2023. 11. 20. Megúsztuk a magyar megtakarítási válságot, ömlik a lakosság pénze két nagy befektetésbe

A betétek arányát magyarázó másik tényező a pénzügyi műveltség szintje. Az alacsony szintű pénzügyi műveltség azt eredményezi, hogy a háztartások kevésbé értik a tőkepiaci eszközökben való megtakarítás működését és előnyeit. Az alábbi ábra is alátámasztja ezt: negatív kapcsolatot mutat a pénzügyi műveltség foka és a megtakarítások betétekben való elhelyezése között.

A fenti számok azért is szomorúak, mivel a vizsgált időtávon Magyarországon gyakorlatilag semmit sem hoztak a bankbetétek, az alábbi ábra szerint a kamatok évekig 0% környékén mozogtak. Ez 2022-ben kezdett el megváltozni, de akkor is inkább az új szerződések esetében, a már meglévő lekötött betétek átlagkamata továbbra is csak 2% körül mozog.

Vannak a bankbetéteknél jóval magasabb kamattal kecsegtető befektetések is itthon, ezek egy részéről az alábbi cikkeinkben írtunk:

Címlapkép forrása: Getty Images