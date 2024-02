Megvan a befektetési háború győztese: sikerült lenyomni az állampapírokat

Nagy csatát vívtak tavaly egymással az állampapírok és a befektetési alapok a háztartások megtakarításain belül, a friss számok alapján pedig meg is van a győztes: a befektetési alapok állománya nőtt a legnagyobbat, ebben a kereslet mellett a jó piaci hozamok is közrejátszottak. Érdekes számok jöttek a bankbetétekről és a részvényekről is év végén, és kiderült az is, milyen hatása lett az államadósság tulajdonosi körére a kötelező állampapírtartásnak.