Jön az állami pénzeső: százmilliárdok hullanak a magyarokra napokon belül

Számításaink szerint mintegy 860 milliárd forint kamatot és 105 milliárd forintnyi lejárt tőkét fizet ki az első negyedévben az állam a meglévő Prémium Magyar Állampapír állományokra napokon belül. De nem ez a teljes összeg: idén a PMÁP-hoz kapcsolódóan összesen mintegy 1200 milliárdos kifizetés vár az államkasszára, így mostani cikkünkben megnéztük, melyik PMÁP-ból mekkora kamatra számíthatnak a befektetők, és hova mehet majd ennyi pénz.

Bár az utóbbi időszakban egyszámjegyű kamatfixálásokkal igyekezett az ÁKK elejét venni az állam számára már igen fájó PMÁP-kamatok elszállásának, így is több mint 7000 milliárd forintnyi prémium állampapír van a magyaroknál, ami igazi kamatesőt jelent idén és jövőre is.

A PMÁP állománya az infláció elszállásával párhuzamosan nőtt egyre nagyobbra, mostanra ott tartunk, hogy a lakossági állampapírok állományának 70%-át ebben tartják a magyarok, alig egy év alatt csaknem 3000 milliárddal nőtt a PMÁP-befektetés:

A tavalyi 17,6%-os éves átlagos infláció ismeretében már tudjuk, hogy a legtöbb PMÁP idén bőven 18%, egyesek 19% feletti kamatot adnak majd. Az alábbi táblázatban összegyűjtöttük, hogy a prémium állampapírok az idei kamatforduló után milyen kamattal ketyegnek tovább, de ami most jobban érdekelheti a megtakarítókat, az az aktuális kamat mértéke, mivel ez alapján meg lehet becsülni, milyen kifizetések várhatóak idén.

Az időarányosan felhalmozott kamathoz eddig is hozzáfértek a lakossági befektetők, hiszen a visszaváltás mindig bruttó árfolyam -1 százalékon történik (csak lejáratkor nincs ez a levonás),

a kamatfizetés újdonsága az, hogy a kamat nem fial tovább ugyanebben az állampapírban, dönteni érdemes róla.

A fentiek közül a legnagyobb, 770 milliárdos állománnyal a 2033-ban lejáró PMÁP bír, de 600 milliárd forint feletti állománya van a 2027/J-nek és a 2030/I-nek is:

Mennyi kamat jön a PMÁP-okból idén?

Az már most kijelenthető, hogy nem lesz könnyű éve az államkasszának a kamatfizetések miatt, számításaink szerint

2024-ben mintegy 1200 milliárd forintot kell a PMÁP-okra kifizetnie az államnak, ennek 80%-a ráadásul az első negyedévben esedékes.

Feltételezések



A legfrissebb, január közepi állományi adatok alapján kalkuláltunk, és feltételezzük, hogy erre az állományra teljes kamatfizetés teljesül (azaz az érintett kamatperiódusban végig befektetett állományról van szó). A tavaly kibocsátott PMÁP-ok esetében időarányos kamattal kalkulálunk és azt feltételezzük, hogy az itt lévő állományok már a konstrukciók indulásának első hónapjában befolytak.



Az ÁKK által közölt állomány a névértéket mutatja, így ez alapján erős becslésekkel élve, de meghatározható a felhalmozott kamat. A bruttó árfolyam gyakorlatilag a kamattal növelt névértéket jelöli (névérték = 100%), idő előtti visszaváltás esetén is a bruttó árfolyamot kapjuk kézhez, annyi megkötéssel, hogy a névértékből először levonásra kerül az 1%-os díj a prémium állampapír esetén. Ebből adódik, hogy az állam kamatfizetési kötelezettsége nemcsak kamatfizetéskor, hanem minden olyan esetben fennáll, amikor valaki idő előtt visszaváltja a papírt. Az egyszerűsítés érdekében most idő előtti visszaváltással és év közbeni kamatfizetéssel nem kalkulálunk a vizsgált időszakban.

Mivel a prémium állampapírok harmada idén februárban fizet kamatot, nem meglepő, hogy a legnagyobb kamatkifizetések februárban várhatóak, számításaink szerint, a fenti erős feltételezésekkel élve, becslésünk szerint

a következő pár napban több mint 480 milliárd forint landol majd a lakosság számláján.

A fenti összegben benne van a 2024/I papír tőkekifizetése is (mintegy 105 milliárd forint), mivel a konstrukció jövő héten jár le.

A február után a március lesz a második legkeményebb hónap az államkasszának, akkor becslésünk szerint mintegy 240 milliárd forintnyi kamat kifizetése várható.

Hogy mekkora összegről is beszélünk, azt jól mutatja, hogy

az idei első negyedévben a PMÁP-ok utáni kifizetések meghaladják azt a 611 milliárd forintos összeget is, amelyet a kormány a választás előtt szja-kifizetésként osztott szét a lakosság körében 2022-ben.

Mivel februárban és márciusban lesz az igazi pénzeső a prémium állampapíroknak köszönhetően, az alábbi ábrán azt gyűjtöttük össze, hogy becslésünk szerint melyik sorozatból mekkora kifizetés várható ebben a két hónapban. Főleg kamatfizetések vannak ebben, de a most lejáró 2024/I lejáró tőkéjét is hozzászámoltuk. A lejáró 2024/I-n felül februárban még nagyobb összegek folyhatnak be azoknak, akiknek a 2027-ben lejáró 2027/K-ban, illetve a 2030-ban lejáró 2030/I-ben is van megtakarításuk.

Az év további részében már kisebb kamatfizetések jönnek a prémium állampapírnál, de ne felejtsük el, hogy a PMÁP-on felül az államnak számos más lakossági papír esetében is teljesítenie kell kifizetéseket, júniusban például lejárnak az első, 2019. júniusában indult MÁP Pluszok, és mindez gyakorlatilag egész évben 100 milliárd feletti kifizetést jelent a lakosságnak havi szinten.

Hova megy majd ennyi pénz?

Az állampapírokhoz kapcsolódó magas kifizetések nagy lehetőséget jelentenek a megtakarítási piac más szegmensei számára is, bár várhatóan a kifizetések egy része visszaáramlik majd az állampapírpiacra, amellett, hogy a tőke is várhatóan bent marad a magas kamatozású sorozatokban.

Fontos hangsúlyozni, hogy a mostani kamatfizetéstől még nem válik senki hirtelen nagyon gazdaggá, hiszen a kamat jórészt amúgy is már az egyenleg részét képező vagyonrész. A kérdés inkább az, milyen eszközökben fialtatják tovább a kamatot a magyar megtakarítók.

Te mibe fekteted a PMÁP után járó kamatodat?

Állampapír

Azok, akiknek a kincstárnál van értékpapírszámlájuk és oda kapják a következő napokban, hetekben a kamatokat, érdemes előre rendelkezniük a kamatkifizetés módjáról. Itt két lehetőség közül lehet választani a pénzkiegyenlítésnél:

Újrabefektetés

Rendelkezés esedékességfizetés módjáról

Bár az első opció nagyon jól a hangzik, a valóságban már nem lehet ugyanabba a sorozatba újrabefektetni, mivel ezek értékesítése lezárult. Helyette ki lehet választani a listában szereplő egyéb állampapírokat, amelyekbe a kapott kamatot szeretnénk tovább kamatoztatni (ez esetben a kamatot nem lehet megosztani több állampapír között, így aki ezt tervezné, az a „pénzszámlára” való kifizetést válassza).

Az esedékességfizetésnél további két opció van:

Pénzszámla

Banki átutalás

Az első opció esetén a kamatot az államkincstári számlán írják jóvá, míg a banki átutalás esetében a rendszerben megadott bankszámlaszámra érkezik majd a kamat.

Bár a most kamatot fizető PMÁP-okhoz hasonló kamatokat már nem találunk a palettában, több opció is rendelkezésre áll, amelyeknek kamatát az alábbi táblázat tartalmazza.

Arról pedig, hogy melyik lehet a jó választás, legutóbb itt írtunk:

Befektetési alap

Nagy lehetőséget tartogat az első negyedéves pénzeső a befektetési alapok számára is, hiszen tavaly több pénzt tettek ide a magyarok, mint állampapírokba. A legnagyobb kereslet a kötvényalapok iránt volt, de több kategóriában is szép hozamokat lehetett elérni 2023-ban.

Kérdés, mit hoz majd az idei év a hozamok és az infláció tekintetében, könnyen lehet, hogy idén már nem látunk olyan szép teljesítményeket, mint tavaly:

Részvénypiac

Kezdve a hazai piaccal, a legtöbb befektető által figyelt OTP most is izgalmas sztorinak ígérkezik, a bank körüli hírek közül az egyik legfrissebb, hogy az OTP komoly pénzhez jutott román bankja eladásával, és máris zöld utat kapott az MNB-től arra, hogy év végéig nagy tételben vehesse saját részvényeit, ráadásul a technikai kép is izgalmas.

Emellett a konzervatívabbak számára érdekes lehet még a Nyomda is, amely a várakozások szerint a legmagasabb osztalékhozamot kínálja majd 2024-ben Magyarországon, ráadásul az osztalékhozam az állampapírokkal is felveheti majd a versenyt.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 11. 20. Véleményt mondott a Concorde a Nyomdáról

Ugyan az amerikai tőzsdék tovább szárnyalnak idén, a Teslára mégis rájárt a rúd az év eddigi részében: a gyenge negyedéves számok és a csalódást keltő előrejelzés mellett a vörös-tengeri válság, és az újabb jármű-visszahívások is tovább rontották a befektetői hangulatot. A mostani esést követően azonban már megjelentek a fordulós jelek a Tesla grafikonján, amelyek miatt izgalmas lehet a részvény.

Bár a mesterséges intelligencia tőzsdei címlapsztárja kétségkívül az Nvidia, vannak akik szerint a ralit már inkább a FOMO (Fear of Missing Out) hajtja, éppen ezért a befektetőknek izgalmas lehet a szektortárs AMD, amely most a technikai elemzés szempontjából is érdekes szinten van.

Végül a magas kockázatvállalási hajlandósággal rendelkező befektetők számára opciót jelenthet a kriptopiac, ahol jelenleg többéves csúcsokat döntenek az egyes eszközök. Ugyan a bitcoin ETF elfogadását követően kissé lehűltek a kedélyek a kriptopiacon, mostanra ismét lendületben van a bitcoin, és más kriptovaluták is kimondottan erősen teljesítenek. Ráadásul az áprilisban esedékes "felezési" esemény egy olyan ciklust is jelöl, amelyben eddig rendre új történelmi csúcsot döntött a bitcoin.

Nyugdíjelőtakarékosság

A pénz egy része a nyugdíjcélú öngondoskodást is beindíthatja, jelenleg három megtakarítási forma közül lehet választani:

Önkéntes nyugdíjpénztár

Nyugdíjbiztosítás

Nyugdíj-előtakarékossági Számla

Ezeknek előnyeiről-hátrányairól legutóbb az alábbi cikkünkben számoltunk be:

Kapcsolódó cikkünk 2023. 12. 07. 280 ezer forint állami ingyenpénzt kaphatsz, de már csak pár napod maradt rá

Aki pedig szeretné kombinálni az állampapír-megtakarításait a nyugdíjra való felkészüléssel, annak jó lehetőség lehet a Magyar Államkincstárnál februártól elérhető NYESZ-számla, amelynek részleteiről itt írtunk:

Címlapkép forrása: Getty Images