Mibe fektessük a PMÁP-kamatokat? Megkérdeztük a magyar profikat

Ezermilliárdnyi kamat hullik idén a magyar megtakarítókra a prémium állampapírból, sokan gondolkodhatnak most azon, mibe fektessék a pénzt. Megkérdeztünk három befektetési szakértőt, hogyan látják a mostani piaci környezetet, és nem voltak túl optimisták. Ami biztos: el kell engedni a 10% feletti hozamvárakozásokat, a részvényekkel érdemes résen lenni és a devizás eszközök tartása is indokolt lehet idén.

A megkérdezett a szakértők egyetértenek abban, hogy egyáltalán nem biztos a további hozamcsökkenés a fejlett piacokon, a globálisan feszes munkaerőpiacok és intenzív költségvetési költekezés a korábbi évtizednél magasabb átlagos inflációhoz és kamatszinthez vezethet. A széleskörű részvénypiaci raliban is érdemes óvatosan mozogni, jó döntés lehet a részvénysúly csökkentése ilyen tőzsdesúlyok közepette.

A vagyonkezelők szerint hiába szoktunk hozzá az utóbbi időszakban a 10-20% közötti PMÁP-kamatokhoz, a következő időszakban reálisan nem lesznek elérhetőek ilyen kamatok új, alacsony kockázatú befektetéseken. Mivel a részvénypiacokon is érik egy korrekció, érdemes lehet a value részvények, illetve az osztalékfizető részvények felé fordulni.

Abban pedig mindegyik szakértő egyetért, hogy a forint árfolyamában felfelé mutató kockázatok vannak, a forint elpárolgó kamatelőnye várhatóan az árfolyam trendszerű gyengüléséhez fog vezetni, így érdemes lehet a portfólió egy részét külföldi devizába átsúlyozni.

Mostani körképünkben Büki András, az OTP Alapkezelő befektetési igazgatója, Cser Tamás, a Hold Alapkezelő vezető részvényportfólió-kezelője és partnere, valamint Loncsák András, a VIG Alapkezelő befektetési igazgatója vett részt.

Mennyire optimista a kötvényhozamok további csökkenését és a tőzsdék szárnyalását illetően idén?

Büki András: A fejlett kötvényhozamokban nem várom új trend kialakulását, sokkal inkább egy nagyobb csapkodást a jelenlegi szintek körül. Hiába magasak a kamatok az Egyesült Államokban például, a jelenlegi gazdasági helyzetben nem triviális, hogy meg lehet -e kezdeni egy nagyobb kamatcsökkentési ciklust (ami jelenleg többé-kevésbé árazva van). A magas deficitek és a feszes munkaerőpiac miatt a szolgáltató szektorban tapasztalható magas infláció mellett pedig a hosszabb kötvényhozamok akár tovább is emelkedhetnek. A hozamfelárak pedig historikusan szűkek, a gazdasági ciklus végéhez közelítve nem nyújtanak megfelelő kompenzációt a többletkockázatokért, mind a vállalati, mind a kemény devizás feltörekvő piaci kötvények esetében igaz ez. A volatilitás a piacokon a megnövekedett geopolitikai és makrogazdasági bizonytalanságoknak (lesz -e recesszió és mekkora, lesz -e kamatvágás és mennyi, visszatér -e az infláció egy második hullámban) köszönhetően emelkedni fog, ezt pedig aktív kereskedéssel lehet majd a legjobban kihasználni.

Az amerikai tőzsde a világ többi piacához képest fenntarthatatlanul túlárazott, egyes feltörekvő piacok pedig fenntarthatatlanul olcsók, ebben változásra számítok.

Loncsák András: A globális gazdaságban ugyan kedvezőbb forgatókönyv látszik kialakulni idén, mivel megnőtt a no landing valószínűsége a hard landingé pedig csökkent, valamint a mesterséges intelligencia is jelentős hatékonyságjavulást ígér a vállalatok és a befektetők számára, de a részvénypiac jelenlegi árazása – önmagában és a kötvényekkel szemben egyaránt - nem ad sok hibázási lehetőséget.

Széleskörű részvénypiaci rali alakult ki, a japán, európai, amerikai tőzsdecsúcsokkal, vagy közeli értékekkel, érdemes észnél lenni ilyenkor, és kihasználni a részvénysúly csökkentésére ezt a hurráoptimista hangulatot.

Az amerikai 10 éves államkötvényhozam a jobb gazdasági adatok miatt ismét emelkedésnek indult, a tavaly látott 5%-os szint elérése jó beszállási pontot jelentene idén is. A régiós hosszú államkötvények a német bundhoz képesti hozamfelára a hosszútávú (2007-2024) átlagos szintjeikre süllyedtek, a fair értékükön forognak jelenleg, és bár a dezinflációs trend és a jelenlegi magas likviditás miatt akár tovább csökkenhetnek ezek a hozamok, de inkább a core hozamok elmozdulása határozhatja meg a lengyel, magyar és cseh kötvények hozamszintjét a közeljövőben.

Cser Tamás: Nem vagyok optimista a további hozamcsökkenés kapcsán.

Úgy látom, a globálisan feszes munkaerőpiacok és intenzív költségvetési költekezés a korábbi évtizednél magasabb átlagos inflációhoz és kamatszinthez fog vezetni. Az elmúlt év intenzív dezinflációja fokozatosan megfordulhat.

Mindez nehezebb környezet lehet a részvénypiac számára az elmúlt hónapok szárnyalásához képest, de nem feltétlenül jelent egyértelműen negatív fordulatot. Ha a gazdasági növekedés fennmarad, akkor a piacok bizonyos mértékig keresztül nézhetnek az emelkedő hozamokon, különösen azon szegmensben, ahol fontosabb a ciklikus növekedési pálya és az értékeltség nem feszített (value részvények).

A lakosság „hozzászokott” a bőven 10% feletti kamatokhoz, idén már közel 20%-kal kamatoznak egyes prémium állampapírok. Lesz olyan eszközosztály, ami tudni fog hasonló hozamokat felmutatni?

Cser Tamás: A bőven 10% feletti, alacsony kockázatú hozamokról sajnos egyelőre le kell szokni, most reálisan nem elérhetőek új befektetéseken. Természetesen vannak olyan kockázatos eszközök, amelyek erre képesek lehetnek középtávon – ilyennek látjuk a value részvényeket, de egy-egy év konkrét teljesítménye erősen bizonytalan. Tavaly is sokszor megkaptuk a kérdést, hogy lehet-e jobban teljesíteni bármivel az akkori állampapír hozamoknál. Utólag tudjuk, bőven lehetett részvényekkel, egyes abszolút hozamú alapokkal. De alakulhatott volna máshogy is.

Ebben az „új”, magasabb inflációjú világban különösen fontos a hozamokra, kamatokra reál szemmel tekinteni.

Az elmúlt év kétszámjegyű kamatai magas infláció mellett alakultak ki. Inflációt kiszűrve messze nem voltak ennyire vonzóak. És mostanra jelentősen lecsökkent az infláció a tavalyi szintekről.

Büki András: A közel 20%-os kamatozású lakossági állampapírok jelen pillanatban már nem elérhetőek, olyan, mintha almát körtével hasonlítanánk össze, ha egyéb eszközosztályok várható hozamát nézzük ehhez képest. Mindazonáltal az egy számjegyű P/E hányadoson értékelt Latin-amerikai piacok a jelenlegi magas, ámde csökkenő helyi reálhozamok és olcsó devizáik mellett bármikor képesek lehetnek hasonló hozam produkálására – bár az is igaz, hogy ez az elmúlt évek mindegyikében elmondható volt, ehhez képest ezek a piacok az elmúlt 10 évben sehova se mentek. Fennáll annak a lehetősége, hogy a következő 10 év valami hasonlót hoz majd az amerikai részvénypiacokon – a long road to nowhere, ahogy arrafelé mondják.

Loncsák András: Néhány egyedi befektetéstől eltekintve nem látok most sok esélyt a következő 12 hónapban a 20% körüli hozamokra a november eleje óta tartó részvénypiaci emelkedés, a magyar és régiós kötvényhozamok jelentős konszolidációja, az infláció jelentős csökkenése után, az új tőzsdei csúcsok ellenére vagy éppen azért, mivel túl nagy optimizmus alakult ki a részvénypiacokon. Egy közeljövőben bekövetkező komolyabb negatív korrekciónak az esélye véleményen szerint magas, amelyben érdemes lehet olyan vállalatok részvényét megvásárolni, amelyek magas osztalékfizetési képességgel rendelkeznek, de jelenleg érdemes növelni a likvid eszközök arányát.

Az idei évet gyengüléssel kezdte forint az euróval szemben. A portfólió mekkora részét érdemes átsúlyozni külföldi eszközökbe?

Loncsák András:

Növelni érdemes a nem forintos eszközök szerepét az egyéni megtakarításokon belül, mivel a forint árfolyamában a felfelé mutató kockázatok véleményem szerint magasabbak jelenleg.

A forint a hosszú távú gyengülő sáv alsó, erősebb felén helyezkedik el, és kevés okot látok jelenleg arra, hogy ez a hosszú trend megváltozzon a korábbinál magasabb reálkamat, erős dezinflációs folyamatok, javuló folyó fizetési mérleg, további EU pénzek ellenére, mivel ezek a tényezők részben vagy egészben már be vannak árazva egy jelenleg nagyon pozitív, kockázatkereső tőkepiaci környezetben. Ezzel szemben az expanzív fiskális politika, a csökkenő kamatkülönbség a főbb devizákkal szemben, a tőkepiaci környezet megváltozása, a Fed által nyújtott likviditás csökkenése, a különutas magyar külpolitika miatti befektetői bizalom esetleges megingása jelentős forintra ható kockázatot jelentenek. A VIG Alfa Abszolút Hozamú alapban tartott devizában kibocsátott kötvények devizakockázata a tavalyi évben a magas EURHUF forward szinteknek köszönhetően teljes egészében vissza volt fedezve forintra, amelyet idén folyamatosan csökkentünk, mert a forint árfolyamának lassú gyengülésére számítunk.

Cser Tamás:

Arra számítok, hogy az év elején kezdődött forint gyengülés tartósnak fog bizonyulni.

A kormány fókusza az infláció megfékezése felől a növekedés irányába mozdul el és a forintot védő kamatkülönbözet is jelentősen lecsökkent ahhoz képest, hogy a hazai infláció véleményünk szerint nem tud alacsony szinten stabilizálódni, tartósan és érdemben meg fogja haladni a nyugat-európai szintet. Ezért a megtakarításunknál érdemes lehet az átlagosnál, hosszútávra megcélzottnál magasabb devizaarányt tartani. Az átsúlyozás pontos mértékére nem szeretnék konkrét tanácsot adni, ez nagyban függ az egyén élethelyzettől, kockázatvállalási képességétől stb.

Büki András: A forint elpárolgó kamatelőnye várhatóan az árfolyam trendszerű gyengüléséhez fog vezetni, különösen ha ehhez a kevésbé szigorú monetáris politikához tovább lazuló fiskális fegyelem társul.

Címlapkép forrása: Getty Images