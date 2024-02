Vissza 1995-be: az időgép megmondhatja, mi fog most történni a piacokon!

Jelenleg a befektetők a puha landolás (soft landing) forgatókönyvet árazzák Amerikában, amikor az infláció recesszió nélkül marad kordában. Ez viszonylag ritka: legtökéletesebb formájában 1995-ben valósult meg Amerikában, és az akkori jegybankelnököt Alan Greenspant a „halhatatlanok”, de legalábbis a „legendák” közé emelte. Az akkori és a mai helyzet között több hasonlóság is látszik, így érdemes - persze kitérve a különbségekre is – párhuzamot vonni és megvizsgálni, hogy az egyes eszközosztályok akkor hogyan teljesítettek, és mi lehet ebből releváns a jelenre nézve is.

Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával.

A gazdaságtörténetet véleményem szerint azért érdemes figyelemmel követni, mert bár maga a piac szerkezete, a befektetési iparág, annak infrastruktúrája is rengeteget változott (elég csak az információáramlás sebességére, a piacok mélységére, a QE vagy az AI megjelenésére gondolni), egy nagyon fontos tényező viszonylag állandó: az emberi természet. A gazdaságtörténet abban nyújthat segítséget, hogy egy bizonyos forgatókönyv fennállása esetén milyen reakciók várhatóak a befektetők részéről.

Ezért ugorjunk is 1994-1995 környékére!

1994 februárját követően relatíve rövid időn belül 7 alkalommal jelentős mértékben emelt kamatot az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed). Köztük volt egy 75 bázispontos, látványos szigorítás is, amivel összességében az irányadó ráta 1995 elejére 3%-ról 6%-ra nőtt. A kamatemelések eredményeként az infláció kordában is maradt, a gazdaság pedig nemcsak, hogy nem omlott össze, de még közel 5 évig kitartott a növekedési ciklus és vele a tőzsdei bikapiac. A kamatok 6%-on tetőztek, ami nagyságrendileg hasonló, mint a mostani célsáv tetejét jelentő 5,5%.

A gazdaság pedig úgy nőtt tovább, hogy a munkaerőpiac inflációs sokk nélkül erősödött , úgyhogy 1995-ben már kamatot is lehetett vágni. Itt is érdekes a hasonlóság: a piaci kereskedők többször is mély kamatvágásokat, adott esetben 200 bázispontos lazítást is árazni kezdtek, a Fed azonban végül „csak” 75 bázisponttal lazított, mivel a gazdaság sosem lassult annyit, mint amennyit a konszenzus várt. Ez kísértetiesen hasonlít a jelenlegi helyzethez: 2024 januárjának közepén a piaci mintegy 160-180 bázispontos kamatvágást várt a Fedtől az idei év egészére, míg a jegybankárok csak 75 bázispontos lazítást vizionáltak az előrejelzéseikben. (Az időközben beérkező erős amerikai makroadatok hatására mérséklődtek is a kamatcsökkentési várakozások: jelenleg mintegy 95 bázispontos lazítás vár a piac, ami erősen közelít ez utóbbihoz).

Kezdjük egy ábrával, amely megmutatja, miért is volt a az 1990-es évek második fele a tökéletes puha landolás mintapéldája.

1994-től úgy sikerült az inflációt 2% közelében, vagy alatta tartani, hogy a gazdasági növekedés még 1995-ben sem maradt el nagyon a 3%-tól. A következő években pedig rendre 4% felett alakult egészen a 2000-es évek elején kipukkadt “dotcom lufi”- ig. A munkanélküliségi ráta is folyamatosan csökkent: az 1990-91-es recessziót követő, 7%-ot meghaladó értékről 1997-ben süllyedt (1973 óta először) 5%, majd a 2000-es évek elejére 4% alá.

Mi történt ez idő alatt a kötvény- és részvénypiacokon?

Az 1995-ös ciklus idején a kamatcsökkentést követően az amerikai 10 éves kötvényhozamok nagyságrendileg 50 bázisponttal korrigáltak, még a kamatvágási ciklus közepén, amikor újra árazódtak a ciklus mértékét illető várakozások. Az újabb hozamesést követően egy nagyjából 150 bázispontos korrekció is történt, amikor 75 bázispont kamatcsökkentést követően véget ért a ciklus - holott volt, amikor a piac csaknem háromszor akkora kumulált vágást várt. A hozamokban jelentős volatilitás volt, a piac többször “túlfutott” a realitásokon, de a korábbi legmagasabb szintekhez már nem tért vissza. Érdemes megjegyezni, hogy az amerikai kamatkörnyezet végig magas maradt: 1995 és 2001 eleje között a medián kamat 5,5% volt, és ez olyan támaszt adott a dollár árfolyamának is, hogy az kisebb ingadozásoktól eltekintve (jellemzően a kamatvágások idején) végig erős maradt - persze ez utóbbiban jelentős szerepet játszott a kiemelkedő növekedés és részvénypiaci rali is.

Kamatemelés ide-vagy oda, a részvényindexek kisebb-nagyobb megállókkal emelkedtek tovább, csak a 2000-ben kipukkanó "dotcom lufi” vége tudott megálljt parancsolni az extrém hosszú felfelé ívelő gazdasági és tőzsdei ciklusnak.

Most menjünk bele kicsit mélyebben is az 1995-ös folyamatokba, részletekbe, hogy megnézzük, vajon a mai hasonlónak tűnő ciklusban mi valósulhat meg mindezekből.

Ha távolabbról nézzük a “puha landolások” korábbi tapasztalatait, akkor az alábbiakat állapíthatjuk meg:

A szigorítást követő 2 évben egy ponton megállt a cégek profit növekedése, ugyanakkor a munkaerőpiac nem lazult, a foglalkoztatás erős maradt. Általában a dezinfláció is megállt, a bérdinamika pedig nem lassult.

A korábbi esetekben a puha landoláshoz mindig szükség volt arra, hogy viszonylag gyorsan, jellemzően 5-6 hónappal az utolsó kamatemelést követően már elkezdje vágni a kamatokat a Fed.

A jegybank lazítás nagy segítség volt az amerikai gazdaságnak, de ezen felül szükség volt egy további növekedési impulzusra is, ami a hosszú ciklus motorja lett. Ez lehetett az amerikai kormány magasabb költekezése (ami magasan tartotta a fogyasztást) vagy akár a külső környezet kedvező alakulása (pl. globalizáció).

Az extra növekedési impulzus (3. pont) kapcsán 1995-ben egyik fenti sem volt jellemző. Egyedülálló módon a technológia fókuszú beruházások azonban olyan termelékenység növekedéshez vezettek, ami a foglalkoztatás emelkedése mellett addicionális inflációs hatás nélkül vezetett magas növekedési rátához az amerikai gazdaságban - egy erőteljes monetáris szigorítási ciklust követően!

De nézzük meg a különbségeket is.

Az infláció anno nem volt igazi probléma, hiszen a 90’es évek második felében sosem ment érdemben 3% fölé, köszönhetően az akkori jegybanki vezetésnek és különösen Alan Greenspan Fed-elnök zsenialitásának. Az 1990-91-es recessziót követő fellendülés során a Greenspan fémjelezte Fed 1994-ben – akkor úttörőnek számító módon – megelőző jelleggel emelte a kamatokat, hogy elejét vegye a gazdaság esetleges túlhevülésnek. Akkor indították el a kamatemelési ciklust (ami aztán végül megduplázta az irányadó rátát) amikor az infláció mindössze 3% közelében volt, a munkanélküliség pedig 6,6%-os volt, így a reálkamatok hosszú ideig magasabbak voltak, mint ma - de mégsem túlzó mértékben, hogy megfojtsák a gazdasági növekedést. A rá következő évben pedig már kamatot is tudtak vágni, az eredmények pedig kiemelkedőek lettek: a növekedés egyre erősebb lett, a munkanélküliség csökkent, az infláció alacsony maradt.

Persze az igazsághoz hozzátartozik, hogy semmilyen jelentős külső tényező, sokk és balszerencse nem hátráltatta a Fed terveit a 90’es években (sem olajembargó, mint a 70’es években, sem orosz-ukrán háború, mint 2022-től). Ezzel szemben az elmúlt években még mindig az átmeneti inflációról szóló jegybanki kommentár dominálta a piacokat, és mire – jócskán megkésve - 2022-ben kamatemelésbe kezdett a Fed, némely amerikai inflációs mutató már a 8%-ot közelítette és a (Fed által preferált PCE) maginfláció is meghaladta az 5%-ot. Ha a jelenlegi piaci árazásnak megfelelően, 2024 nyarán tud először kamatot vágni az amerikai jegybank, az már a nagyságrendileg 10 hónappal lenne az utolsó szigorítást követően. Ez pedig a múltbéli ciklusok közül a második leghosszabb kivárás lenne, márpedig azt is láthattuk, hogy Fed kamatvágás nélkül nincsen puha landolás.

Az 1990-es évtized közepén a részvénypiacok értékeltsége sem volt olyan magas, mint napjainkban, azt csak a "dotcom lufi” érkeztével érték el a hosszú-hosszú ciklust és bikapiacot követően. Ráadásul a jelenlegi piaci szerkezet, vagyis a varázslatos hét technológiai cég (a Magnificent Seven) szárnyalása egyértelműen az 1998-as epizódra emlékeztet: ami se nem hozott olyan sokáig gazdasági fellendülést, mint az 1995-ös, se nem végződött túl kellemesen a legtöbb piaci szereplő számára.

Mik a tanulságok?

Ami a kötvénypiacokat illeti, érdekes azt látni, hogy az amerikai hosszú hozamokban 2024-ben tapasztalt eddigi mintegy 50 bázispontos korrekció megegyezik az 1995-ben tapasztalt kamatvágási ciklus közepette látott elbizonytalanodással.

Vagyis taktikai szempontból akár bízni is lehet ebben a szegmensben.

Az 1990-es évek második felében voltak jobb epizódok a kötvénypiacon is, ekkor például újra 100 bázispontot lehetett fogni a korrekciót követően a 1996 elejéig tartó 75 bázispontos lazítás mentén, de ahogy a növekedés visszagyorsult, a hozamok is jelentős emelkedésnek indultak újra - annak ellenére is, hogy az infláció stabilan alacsony, cél körüli volt. A kötvénypiac tehát a puha landolás forgatókönyvben nem a kedvenc eszközosztály és ma ráadásul olyan addicionális kockázatok is mutatkoznak, mint a jelentősen nagyobb amerikai államháztartási hiány és adósság szint, az alacsonyabb munkanélküliség (jelenleg 3,7%, 1995-ben 5,7% volt) ami magasabb inflációhoz vezethet, mint a 90’es években, felfelé mutató kockázatokat hordozva a hozamok tekintetében. A korábbi 150-200 bázispontos kamatvágási várakozások túlzónak tűnnek: ez egy recessziós árazásnak felel meg, azaz jelentős potenciál akkor mutatkozik a kötvényekben, ha rossz gazdasági adatok érkeznek.

A realitás azonban inkább az lehet, hogy a kamatvágásokkal közeledjünk a neutrális nominális kamatszinthez.

Mindazonáltal a historikus példákat figyelembe véve azt sem várjuk, hogy új csúcsra törjenek ki az amerikai hosszú hozamok (2023-ban 5% környékén volt a tetőzés), tehát a potenciális hozamemelkedés mértéke viszonylag korlátozott lehet. Jelenleg 4,3% környékén járunk a 10 éves hozam tekintetében, a kitöréshez pedig vélhetően egy külső sokkra volna szükség (mint például amilyen a 70’es évekbeli olajársokk volt).

Ami a dollárt illeti, jelenleg 2024-re komoly gyengülést vetít előre a konszenzus. Ugyanakkor – megint csak a gazdaságtörténelmet nézve - erre azért nem érdemes mérget venni. Tekintettel arra, hogy jelenleg is erős amerikai adatokkal szembesülünk, az amerikai részvénypiac is felülteljesít, ráadásul idénre – az elmúlt kamatciklusokkal ellentétben – globális szinkronizált kamatvágást vár a piac, hiába csökkenthet a Fed, ha mások is vágnak, a dollár továbbra is magas kamatozású deviza marad. Egy esetleges Trump választási siker (vagy annak beárazása) is dollár erősítő lehet a belengetett vámok miatt.

A részvénypiacok kapcsán mindenképpen érdemes nyitott szemmel járni: bár nagyon sokan tartanak a magas árazástól és várnak akár hirtelen összeomlást, nem lehet kizárni, hogy akár még évekig is eltarthat a tőzsdei hegymenet. Hiszen volt erre példa a 90’es évek második felében és az elmúlt hónapok makroadatai is növelték ennek a valószínűségét. Ez azonban csak abban az esetben valósulhat meg, ha az infláció jól viselkedik (ez lehetőséget ad a Fednek az idei kamatvágásokhoz, mint láthattuk 75 bázispont már elég lehet), de ennél is fontosabb, hogy egy olyan extra növekedési impulzust kell tapasztalnunk, ami az 1995-ös minta alapján egy egészséges szerkezetű kiegyensúlyozott gazdasághoz vezet. Erre a mesterséges intelligencia (AI) gazdaságra gyakorolt hatása adhat esélyt. Egy új, diszruptív technológiai áttörés hatását sokáig alulbecsülik, az AI fejlődése és alkalmazása azonban igen jelentős termelékenység növekedéshez kell, hogy vezessen. Ez lehetővé tenné az erős munkaerőpiac melletti addicionális infláció nélküli magas gazdasági növekedést, hosszabbra nyújtva így az üzleti ciklust és a részvénypiaci emelkedést. Ami ebből a szempontból biztató: az USA-ban a szellemi jogok, kutatásra és fejlesztés GDP növekedéshez való hozzájárulása jelentősen nőtt az elmúlt években, a Covid-járvány óta javult az amerikai termelékenység is – többek között - az európaival szemben.

Azt ugyanakkor még nem tudni, elegendő vagy éppen hasonlatos lehet-e a termelékenység közeljövőbeli javulása az 1990’es évekbeli álomszerű puha landoláshoz képest. 1995 környékén minden összejött: 1994-ben nagyon jó időben és mértékben emeltek kamatot (ami megfogta az inflációt), majd Greenspan zsenialitása abban is megmutatkozott, hogy míg 1995-ben sok közgazdász a csökkenő munkanélküliség és a relatíve erős növekedés miatt az infláció erősödését várta, a Fed azonban a duális mandátumának megfelelően addig hagyta futni a gazdaságot és még vágott is a kamatokon, amíg az infláció újra gyorsulni nem kezdett, mindez pedig a korábban részletezett mesterműhöz vezetett a gazdaságban. Ez utóbbiban látunk hasonlóságot a jelenlegi Fed vezetéssel, ami szintén jó lehet a kockázatos eszközöknek.

Mindezek jó alapot adnak a kockázatos eszközök felértékelődéséhez, ugyanakkor a kockázatok monitorozásáról se feledkezzünk meg. Ma még nem látszik világosan, hogy lesz-e érdemi termelékenység növekedés, vagy a ciklus meghosszabbodása mögött inkább a Covid idején történt pénznyomtatás és az azóta is túlköltekező államháztartási deficit áll. Ez utóbbi inkább az 1998-as, rosszul végződő epizód megismétlődését jelentené – vannak erre utaló jelek is, mint a buborékszerű árazás és az egészségtelen piaci szerkezet: az Nvidia és társai. Nagyon résen kell lenni ha változik a piaci narratíva.

