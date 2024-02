Kitart a részvénypiaci rali vagy jön a pofára esés? Így látják a magyar profik

Nincs egyetértés a hazai profi befektetők között annak kapcsán, mennyire vannak túlhúzva a részvénypiacok, de azért az óvatosabb hangok szerint egyre nő a negatív meglepetések esélye. Mindeközben a portfóliómenedzserek szerint a kötvénypiacok a kijózanodás pillanatát élik. Egyre inkább úgy tűnik, hogy a befektetők egy tökéletesen időzített, hibátlanul végrehajtott monetáris politikát várnak a fejlett piacokon, és ebből nagy pofára esés lehet – derül ki a februári portfólió-ajánlókból. A magyar portfóliómenedzserek most inkább a kötvényeket súlyozzák felül, a részvényekkel már óvatosabbak.

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók a februári helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben tizenegy alapkezelő szerepeltette magát. A portfólió-ajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: Accorde Alapkezelő, Apelso Capital Alapkezelő, Equilor Alapkezelő, Erste Alapkezelő, Eurizon Asset Management, Gránit Alapkezelő, Hold Alapkezelő, K&H Alapkezelő, Raiffeisen Alapkezelő, OTP Alapkezelő, VIG Alapkezelő.

Részvénypiacok: hova még?

Hogy túl vannak-e húzva vagy sem a részvénypiacok, ebben még a hazai portfóliómenedzserek véleménye is megoszlik. Vannak, akik úgy látják, hogy az elmúlt hetekben felépült erős momentum rövidtávon adhat még némi erőt a vezető részvényindexek számára, ugyanis a történelmi csúcsok általában nem veszélyt, hanem további lehetőségeket rejtenek. Megint mások szerint érdemes óvatosabbnak lenni a részvénypiacokkal kapcsolatban, hiszen a jelenlegi értékeltségi szintek már inkább drágának mondhatóak és nagyon sok pozitív várakozás árazódott be az árfolyamokba, így egyre nő a negatív meglepetések esélye is. Ráadásul a magas kamatkörnyezet negatív hatásai beépülhetnek a gazdasági folyamatokba és a vállalati profitkilátásokba is.

Ami biztos, hogy a DAX, az S&P 500, a Dow Jones és a Nasdaq100 is új történelmi csúcsra tört egy kifejezetten erős hónapot követően. Az amerikai piacok kiemelkedő teljesítményében változatlanul oroszlánrészt vállaltak a „Magnificent 7” részvények, különösen az Nvidia, ami a legnagyobb haszonélvezője az AI körül kialakult eufóriának.

Más viszont a helyzet a kötvénypiacokon, és ebben a tekintetben már a legtöbb portfóliómenedzser egy irányba gondolkodik. A részvénypiaci optimizmussal párhuzamosan a kötvénypiacon pont egyfajta kijózanodást láttunk az elmúlt hónapban: rosszul teljesítettek februárban a fejlett kötvénypiacok, az amerikai 10 éves nominális kötvényhozam például 3,9% közeléből 4,2% fölé emelkedett, ezzel a 10 éves előretekintő amerikai reálhozam 1,7%-ról visszakapaszkodott 2% közelébe, ami az elmúlt két és fél évtized viszonylatában magas értéknek számít.

Középtávon a piacokra leselkedő legfőbb kockázat az lehet, hogy a fejlett piaci jegybankoknak – élükön az amerikai jegybankkal – az elkövetkező 6-18 hónapban gyakorlatilag egy tökéletesen időzített, hibátlanul végrehajtott monetáris politikát kell bemutatniuk ahhoz, hogy a jelenlegi optimista piaci várakozások teljesülni tudjanak – olvasható a portfólió-ajánlókban.

A magyar kötvénypiac a nemzetközi hangulattal mozgott párhuzamban, hozamemelkedés dominált februárban. Itthon a piaci várakozásokkal közel egyező, 100 bázispontos lépéssel folytatódott a kamatcsökkentési ciklus, az alapkamat 9% lett. A korábbihoz képest változatlannak jelzett kamatpálya nyár közepére 6-7%-ra indikálja az irányadó rátát, félév végére így jelentősen lecsökkenne a kamatkülönbözet a jelentősebb devizákkal szemben. Bár ez jórészt már beárazott, de a forint emiatt is gyengülés felé tendálhat az év folyamán, így megfontolandó lehet a devizás kitettségek növelése a hazai szakértők szerint.

Felülsúlyban a kötvények

A modellportfólió allokációját tekintve elsősorban a kötvényeknél, azon belül is a nemzetközi kötvényeknél látni egy nagyobb megugrást februárban. A pénzpiaci eszközöket és a részvényeket most inkább alulsúlyozták, utóbbi egybecseng azzal, hogy a profik többsége szerint azért érdemes óvatosnak lenni ilyen csúcsdöntések után.

A részletes bontást megvizsgálva is jól látszik a kötvények újbóli előtérbe kerülése. A nemzetközi kötvények aránya 20% közelébe emelkedett februárban a modellportfólión belül, a hazai kötvényeké pedig megelőzte a pénzpiaci eszközök súlyát. A fejlett piaci részvény súlya nagyjából stagnált az elmúlt hónapban.

A főbb eszközkategóriák átlagos arányában is láthatóan nőtt a kötvények térnyerése, miközben csökkent a pénzpiaci eszközök és a részvények aránya. Az alternatív eszközök modellportfólión belüli aránya már egy ideje 23% körül stagnál.

A portfólió-ajánlók célja, hogy iránymutatást nyújtsanak a Portfolio olvasóinak, milyen tényezőket érdemes fontolóra venni egy közepes kockázatvállalású, hosszú távú portfólió összeállításakor. A portfóliók így csupán tájékoztató jellegűek, és nem tükrözik feltétlenül az alapkezelők saját befektetési stratégiáit.

