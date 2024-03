Három éves mélyponton a lakossági arány a magyar államadósság-finanszírozásban

Meghaladta a 12 700 milliárdot a magyar lakosság állampapírokban lévő megtakarítása januárban, mégis, három éve volt utoljára olyan alacsony a lakosság államadósság-finanszírozásban betöltött részesedése, mint most. Mindeközben a külföldi szereplők állampapíraránya 3 éves csúcson van.

3 éves mélyponton a lakossági arány az államadósság-finanszírozásban

Legutoljára 2021 decemberében láttunk a januárinál alacsonyabb lakossági állampapír-részesedést

– derül ki az MNB friss statisztikáiból.

Mindeközben a külföldiek részesedése az elmúlt három év legmagasabb szintjén van a januári közel 33%-kal.

A számokat az magyarázhatja, hogy januárban volt egy dollárkötvény-kibocsátás, illetve zöld államkötvény-kibocsátás is, az ezek iránti érdeklődés miatt kúszhatott fel ennyire a külföldi szereplők részesedése.

Mindeközben a bankok államadósság-finanszírozásban betöltött szerepe tovább csökkent, januárban alig 21%-ot elérve, a befektetési alapoké nagyjából változatlan, 5% körüli részesedést mutat.

Mindez annak ellenére alakult így, hogy a magyar lakosság állampapírokban lévő megtakarítása meghaladta 12 700 milliárdot a január végi adatok szerint. Egy hónap alatt ez mintegy 177 milliárdos állománynövekedést jelent.

De nem az állampapírok mentek igazán nagyot az év első hónapjában, hanem a befektetési alapok:

a lakosság befektetési jegyeinek állománya most először lépte át a 9000 milliárd forintot, ami 377 milliárdos növekményt jelent egy hónap alatt.

Mindeközben a részvények állománya 80 milliárddal 1658 milliárdra nőtt.

A fenti állománynövekedésekhez nagyban hozzájárultak a friss pénzek is, ugyanis az állampapírok 177 milliárdos tranzakciós adatot könyvelhettek be januárban, míg befektetési alapokba közel 200 milliárd forintnyi friss tőke érkezett. A részvények esetén tőkekiáramlás volt januárban, így az állománynövekedést ez esetben a kedvező piaci árfolyam elmozdulások adták (ez részben a befektetési jegyek állománynövekedését is magyarázza).

A befektetési alapok jó számaihoz ismét a kötvényalapok járultak hozzá a legnagyobb mértékben, amelyeknek állománya tavaly augusztusban lépte át először a 3 ezer milliárd forintot a háztartásoknál, ez január végére már megközelítette a 3800 milliárdot.

Visszaesett a bankbetétállomány

Érdemes ránézni a bankbetétek adataira is, ugyanis a lakosság januárban több mint 160 milliárd forintot vett ki a betétekből, ugyanakkor ez év elején megszokott jelenség a decemberi bónuszok kifizetése után. Bővebben a témáról itt írtunk:

Kicsit visszajött a DKJ-kereslet

Többször is írtunk már arról, hogyan épült fel gyakorlatilag a nulláról az utóbbi bő másfél évben a lakosság DKJ-állománya. Ennek hátterében egyértelműen a vonzó DKJ-hozamok álltak, hiszen volt idő, amikor ezzel a rövid távú befektetéssel éves szinten 13-14% körüli hozamot is zsebre lehetett tenni.

2023 nyarán azonban a piaci kamatszintekkel párhuzamosan csökkenésnek indult a lakosság DKJ-állománya is, december végén 743 milliárd forintot tett ki, legutóbb 2022 októberében láttunk ilyen alacsony állományt a háztartásoknál.

Januárban viszont kis mértékben ugyan, de ismét nőtt a DKJ-állomány, 753 milliárd forintot kitéve.

Címlapkép forrása: Getty Images