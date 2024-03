Brutálisan jó évet zárt a PannErgy - Ezt bizony ki lehet rakni az ablakba

Elsősorban a jelentősen megnövekedett villamosenergia költségeknek köszönhetően megugrott a PannErgy hőértékesítésből származó árbevétele 2023-ban, ezzel a tavalyi rekordévre is rákontrázva új bevételi csúcsot ért el a társaság. A negyedik negyedév a meleg időjárás miatt már kedvezőtlenül alakult a társaság számára (és a Miskolci Projekt késlekedése is rontja a kilátásokat), ám ezzel együtt is soha nem látott profitot tudott elérni a lezárt évben a társaság - derül ki az éves jelentésből.