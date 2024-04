Mutatjuk a magyar részvényt, amiben most indulhat a rakéta

Pattanásig feszülnek a geopolitikai konfliktusok, az iráni eszkaláció veszélye fenyeget a közel-keleti fronton, az ukrán dróntámadások pedig ellehetetlenítik az orosz energiarendszert. Ebben a bizonytalan környezetben befektetőként is nagyon nehéz eligazodni, van azonban egy szektor, aminek egyértelműen kedvező a fennálló helyzet - ráadásul a hazai befektetők számára is adódik egy izgalmas lehetőség, ezt mutatjuk most meg közelebbről.

Mi mozgatja az árfolyamot?

A tavaly március közepi lokális mélypont után a Mol rekordmagas, két számjegyű osztalék kifizetését jelentette be, ezt követően kilőtt a jegyzés és több mint 30 százalékot szárnyalt az olajcág árfolyama egészen július közepéig, amikor is a szelvényvágás következtében visszaesett ismét az árfolyam, ezt pedig újabb lejtmenet követte augusztus elejéig. Itt oldalazást láthattunk a jegyzésnél viszonylag sokáig, október elején aztán az izraeli-palesztin háború kitörésének köszönhetően megugrott az olajár, ezzel párhuzamosan az olajvállalatok, így például a Mol részvénye is feljebb került, de a bányajáradék-csökkentés hírére is pozitívan reagáltak a befektetők 2023 októberének elején.

Ezt követően azonban ismét a nemzetközi folyamatok határozták meg a hazai olajcég részvényárfolyamának alakulását: a rendkívül magasan alakuló nem-OPEC országok termelésének, a magasan alakuló készletszinteknek és a kínai gazdasági növekedéssel kapcsolatos kérdések felmerülésének köszönhetően esett az olajár októbertől egészen december elejéig, ekkor azonban kezdetét vette a jemeni húszi lázadók által kirobbantott konfliktus, ami a Szuezi-csatornát elzárva nehéz helyzetbe hozta a globális kereskedelmet, mivel arra kényszerítette a nagy szállítmányozó hajókat, hogy jóval hosszabb útvonalon (Afrikát megkerülve) közlekedjenek Ázsia és Európa között, ez pedig felfelé tolta az olajárakat, ezzel párhuzamosan az olajcégek, így a Mol részvényét is.

Az elmúlt hónapokban az eszkalálódó nemzetközi konfliktusok miatt egyre feljebb kerül az olajár: Irán esetleges direkt beszállása az izraeli harcokba akár komoly következményekkel is járhat a globális olajellátásra, miközben az orosz energiarendszert érő ukrán dróntámadások tovább rontják a kínálati kilátásokat (az orosz finomítók több, mint 10 százaléka volt már érintett idén). A súlyosbodó geopolitikai környezetben