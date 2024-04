Indul a rakéta - Ez lehet az év befektetése?

2024-ben nem csak a tőzsdéken, de a nyersanyagok piacán is nagyon izgalmas sztorikba lehetett eddig botlani: új történelmi csúcsra ment az arany árfolyama, valósággal kilőtt az uránár, a kakaó jegyzéséről nem is beszélve. Van azonban a figyelőlistánkon egy elem, ami az elmúlt hetekben nem kapott akkora rivaldafényt, mint a többi termék, holott itt is nagyon komoly emelkedésen vagyunk túl, ráadásul a mostani árfolyam egy nagyon fontos szintet jelöl, ahonnan kitörve akár új történelmi csúcs is jöhet. A kereslet az egekbe szökhet, a hiány egyre nagyobb, az elemzők egyre bizakodóbbak, a célárak pedig nagyon ambíciózusak - ez lehet az év egyik legjobb befektetése?