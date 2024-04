Lemaradtál az aranyról? Ebben a befektetésben még bőven van fantázia!

: fontos választások következnek idén, melyek közül néhány jelentős, határokon átnyúló következményekkel is járhat - a befektetők számára a leglényegesebb az amerikai elnökválasztás lesz novemberben. Ha a történelmi példákból indulunk ki, akkor elmondható, hogy az arany nagyobb valószínűséggel teljesít jobban a demokrata győzelem után, mint a republikánus győzelmet követően: ez azonban nem biztos, hogy most is megállja a helyét, egyes elemzők szerint ugyanis Donald Trumppal egy impulzív és nehezen kiszámítható elnöke lenne az USA-nak, az ezzel járó bizonytalanság pedig kedvezhet az aranynak.