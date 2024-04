Brutális rekordprofitot ért el az MVM

Az MVM gazdasági vezérigazgató-helyettese már előre vetítette egy Portfolio-interjúban, hogy rekord mértékű nyereséget érhetett el 2023-ban az MVM, most a hivatalosan közzétett éves jelentésből ez hivatalossá vált. Az európai és régiós energiapiacok fokozatosan stabilizálódtak a 2022-es sokkok után, így a második félévben is alapvetően egy nyugodtabb piaci környezetben tudott működni a társaság - és bár a csökkenő gázárak miatt visszaesett a társaság bevétele éves alapon, de a költségek sokkal nagyobb mértékben szorultak vissza.

Visszaesett a bevétel

A bázisévhez viszonyítva az értékesítés nettó árbevétele több, mint 2,5 milliárd forint csökkenést mutat (-34%), amelyet elsősorban a földgáz- és villamosenergia-kereskedelemből származó árbevétel csökkenése eredményez, olvasható az éves jelentésben.

A legfontosabb szegmensben, a földgáz-értékesítésnél a következő tényezők befolyásolták a társaság teljesítményét: az árbevétel mintegy 2,6 milliárd forintos csökkenését elsősorban az okozza, hogy

a földgáz árak 2023 folyamán jóval alacsonyabban alakultak az előző évihez képest.

Az európai földgáz piacon mértékadó TTF gáztőzsde jegyzés árainak 2022-es rendkívül volatilis és emelkedő trendje 2023-ban megfordult, a TTF jegyzési ára az év eleji 80 EUR/MWh-ról év közben lecsökkent 30-60 EUR/MWh közötti árra, és az előző évhez hasonló jelentős mozgások az év során nem történtek. Ennek következtében az MVM csoport főbb tevékenységi köréhez tartozó földgáz kis-és nagykereskedelmi piacon az árbevételek is jelentős mértékben csökkentek. Az árak mérséklődése mellett az értékesítési volumen előző évhez viszonyított csökkenése is az alacsonyabb árbevétel irányába hatott. A nagykereskedelmi szegmens és az egyetemes szolgáltatás keretében értékesített földgázmennyiség csökkenését kismértékben ellensúlyozta a végfelhasználóknak értékesített mennyiség növekedése.

A bevételre ugyancsak negatívan hatott a Villamosenergia-értékesítés teljesítménye, jelentősen nőtt azonban a bevétel a rendszerszintű szolgáltatásoknál és a Földgáz és villamosenergia elosztói árbevételénél is.

Az értékesítés nettó árbevételén felüli, egyéb működési bevételek jelentősen növekedtek a bázisévhez képest (538 milliárd forint növekedés), itt többek között a támogatások, az értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök, illetve az elosztókat megillető nettó kompenzáció jelenik meg. A támogatások között a legjelentősebb tétel a rezsivédelmi támogatás volt mintegy 1100 milliárd forint összegben.

A működési bevételek (értékesítés + egyéb) összesen

2031 MILLIÁRD FORINTTAL múlták alul A BÁZISIDŐSZAK EREDMÉNYÉT (-24%).

Hosszabb időtávon nézve a 6,3 ezermilliárd forintos bevétel kifejezetten magasnak számít.

Nagyobbat estek a költségek

Viszont akármennyire nagy volt az árbevétel esése, ezzel párhuzamosan a költségek is jelentősen visszaestek a tavalyi számokhoz képest: a működési ráfordítások értéke 8134 milliárd forintról 30 százalékkal 5672 milliárd forintra csökkent (-2,46 ezer milliárd forint).

Ezen belül a legnagyobb mértékű visszaesést az anyagjellegű ráfordítások területén regisztrált a társaság. Az anyagjellegű ráfordításoknál kerül kimutatásra többek között a CO2 kvóta felhasználása, de

a legnagyobb költségcsökkenést a földgáz beszerzésen realizálta az MVM (2275 milliárd forint csökkenés a bázisévhez képest).

Emellett a villamosenergia beszerzés ára is csökkent (272 milliárd forinttal), de a rendszerirányítói tevékenység költségei is csökkentek.

Itt a rekord profit

A fentiek következtében az EBITDA a 2022-es számhoz képest 101 százalékkal 910,5 milliárd forintra nőtt, míg

a működési eredmény 203 százalékos ugrást követően 644,6 milliárd forintot ért el.

A pénzügyi műveletek nettó eredménye nem sokat változott a megelőző évhez képest (-3 milliárd forint), ezen felül a társult vállalatok teljesítménye (+7 milliárd forint) és a magasabb nyereségadó tétel (-140 milliárd forint) is alakította a vállalat adózott eredményét,

összességében bődületes rekordprofitot hozott össze az MVM,

a 2023-as 369,1 milliárd forint szemléltetéséhez újra kellett skálázni a grafikonunkat.

Mi áll a háttérben?

Fazekas László, az MVM gazdasági vezérigazgató-helyettese lapunknak korábban elmondta, hogy az eredmény jelentős része a csoport nemzetközi tevékenységeiből adódott: az MVM 23 országban van jelen, ezek közül a leginkább meghatározó Csehország. A cseh piac szerkezete eltérő a hazai viszonyokhoz képest, ott több szolgáltató versenyez a lakossági piacon is és az MVM 100 százalékos tulajdonában álló innogy ezen a piacon földgáz kiskereskedelemben piacvezető. Ezen felül, szintén au MVM nemzetközi piacokon tevékenykedő áram- és gáz nagykereskedő cégeinek üzletkötései is jelentős szerepet játszottak az MVM csoport 2023-as eredményében, mutatott rá a vezető. Ezen túl kivette a részét az eredményből a hálózatüzemeltetési üzletág (átvitel, elosztás, földgáztárolás) is azzal, hogy itt az eredmény egy része a konszolidálódó energiaárak miatt az üzemeltetésen átmenetinek tekinthető, a szabályozás később a tarifákon keresztül elvonja.

Fontos kiemelni, hogy

a megtermelt nyereséget – a tulajdonos döntése alapján – osztalékként kifizetve járul hozzá az MVM a költségvetés bevételeihez.

